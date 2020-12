WhistlePig & Moët Hennessy verkünden internationale Partnerschaft

Moët Hennessy; WhistlePig

Moët Hennessy, der Weltmarktführer für Luxusweine und -spirituosen, freut sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben, um WhistlePig, die Nummer 1 der Destillateure in der Kategorie der Ultra-Premium- und Luxus-Roggenwhiskeys in Nordamerika (1), exklusiv an Verbraucher in ausgewählten Märkten in Europa und Asien zu bringen. Darüber hinaus erwarb Moët Hennessy im Rahmen dieser Partnerschaft eine Minderheitsbeteiligung an WhistlePig.

"Die Vereinbarung mit Moët Hennessy markiert einen bedeutenden Moment für WhistlePig", sagt Jeff Kozak, CEO von WhistlePig. "Wir könnten nicht erfreuter sein, unsere Marke mit dem Marktführer für Luxusweine und -spirituosen in Einklang zu bringen. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Team von Moët Hennessy' auf dem internationalen Markt."

"Wir bewundern LVMH schon lange als Erbauer erstaunlicher Marken und Produkte, und wir haben über die Jahre viel von Moët Hennessygelernt", sagt Wilco Faessen, Co-Founder von WhistlePig. "Es passt sehr gut in unser Portfolio, und unsere Kulturen stimmen sehr gut überein, wenn es darum geht, unsere Marken und unser Geschäft geduldig über einen längeren Zeitraum aufzubauen, mit dem Fokus auf Qualität und ein differenziertes Erlebnis für unsere Verbraucher und Kunden. Dies durch eine Investition in das Unternehmen sowie eine umfassende Partnerschaft zur internationalen Vermarktung zu formalisieren, ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg."

"Wir sind überzeugt, dass WhistlePig sehr gut zum restlichen Portfolio von Moët Hennessy passt. Diese hochwertige und erstklassige Whiskey-Marke hat eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, um sich unter den emblematischen und ikonischen Craft-Brennereien in den Vereinigten Staaten mit einem Ultra-Premium-Standard in Bezug auf Identität, Qualität und Preispositionierung zu profilieren", sagt Philippe Schaus, Präsident & CEO von Moët Hennessy. "Wir freuen uns darauf, WhistlePig Anfang nächsten Jahres in verschiedenen Märkten in Europa und Asien einzuführen. Es ist eine aufregende Gelegenheit für unser Team, die Marke und das Produktportfolio von WhistlePig zu vielen unserer geschätzten Kunden zu bringen."

