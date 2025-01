Wiedemann & Berg

Ron Howards Abenteuerthriller mit Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl & Sydney Sweeney. Ab 3. April 2025 im Kino

Tod im Paradies. Eine einsame Galápagos-Insel und ein rätselhafter, auch nach Jahrzehnten noch ungelöster Fall.

Atmosphärisch, wuchtig und wendungsreich erzählt der Oscar®-prämierte Regisseur Ron Howard mit EDEN eine fesselnde Geschichte vom Leben und Überleben mit einem sensationellen Cast.

In einer Zeit des Umbruchs zwischen zwei Weltkriegen begeben sich einige sehr unterschiedliche Menschen auf die abgelegene und bis dahin unbesiedelte Galápagos-Insel Floreana, auf der Suche nach einem neuen Leben jenseits zivilisatorischer Konventionen. Die Ersten sind der deutsche Arzt und Philosoph Dr. Friedrich Ritter (Jude Law) und seine Geliebte Dore Strauch (Vanessa Kirby). Ritter schreibt an einem philosophischen Manifest und will außerdem Dore von ihrer Multiplen Sklerose heilen. Nach einiger Zeit erfährt die Presse von dem eigenwilligen Paar und inspiriert den Weltkriegsveteranen Heinz Wittmer (Daniel Brühl), gemeinsam mit seinem Sohn Harry und seiner jungen Frau Margret (Sydney Sweeney), nachzuziehen. Anfangs noch unerfahren im Umgang mit den Naturgewalten, schlagen sie sich nach und nach immer besser.

Die harsche Ablehnung durch Ritter und Dore weicht einer langsamen Annäherung. Bis eines Tages die kapriziöse Eloise Wehrborn de Wagner-Bosquet (Ana de Armas) auf der Insel erscheint, eine mysteriöse selbsternannte Baronin. Im Gefolge hat sie zwei Männer, die ihre Liebhaber sind. Die Baronin hat große Pläne, ein Luxushotel auf der Insel zu errichten, und versucht mit allen Mitteln, die anderen gegeneinander auszuspielen und zum Verlassen der Insel zu zwingen. Eitelkeiten, Manipulation und menschliche Habgier spitzen das poröse Miteinander gefährlich zu, bis sich die Ereignisse überschlagen...

Ein Paradies, das zum Albtraum wird! Mit EDEN begibt sich Oscar®-Regisseur Ron Howard ("Apollo 13", "Rush - Alles für den Sieg") tief in menschliche Abgründe und erzählt seine hochspannende Version der mysteriösen wahren Geschichte um acht Galápagos-Aussteiger, die in den 1930er Jahren ihre persönliche Utopie leben wollten - für einige endete dies tödlich.

Absolut hochkarätig besetzt mit Jude Law ("Star Wars: Skeleton Crew", "Grand Budapest Hotel"), Ana de Armas ("Knives Out: Mord ist Familiensache", "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"), Vanessa Kirby ("Mission: Impossible - Dead Reckoning", "Napoleon"), Daniel Brühl ("Becoming Karl Lagerfeld", "Inglorious Basterds"), Sydney Sweeney ("Wo die Lüge hinfällt", "Euphoria") und Felix Kammerer ("Im Westen Nichts Neues"). Der Oscar®-prämierte Komponist Hans Zimmer untermalt den faszinierenden und ungewöhnlichen Thriller mit einem packenden Soundtrack, die Kamera von Mathias Herndl (Emmy®-prämiert für "Genius") fängt in einmaligen Bildern ein Inselparadies ein, das wunderschön und bedrohlich zugleich ist.

