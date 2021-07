Next.e.GO Mobile SE

Deutscher Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile SE gibt den Bau einer neuen Mikrofabrik in Bulgarien bekannt

Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire)

- Die Investition in den Bau der neuartigen und voll vernetzten Mikrofabrik in Lovetsch, Bulgarien, beträgt 140 Millionen Euro

- Produktionsstart für das erste Quartal 2024 geplant

- Produktionskapazität: bis zu 30.000 Fahrzeugen pro Jahr

- Teil der dezentralen, globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens, basierend auf revolutionärer Produktionstechnik "Internet of Production" sowie modularem und skalierbarem Mikrofabrik-Konzept

Der deutsche Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile SE gibt heute bekannt, dass er in Bulgarien eine Vereinbarung zum Bau einer weiteren Mikrofabrik in Lovetsch geschlossen hat.

In einer öffentlichen Zeremonie im bulgarischen Wirtschaftsministerium unter der Leitung von Minister Kiril Petkov unterzeichneten die Parteien eine Vereinbarung, nach der Next.e.GO Mobile Bulgaria AD eine Mikrofabrik in Lovetsch bauen wird. Mit einer Kapazität von bis zu 30.000 Fahrzeugen pro Jahr ist der Start der Produktion für das erste Quartal 2024 geplant. Die Fabrik soll bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Die neue Anlage wird ein cyber-physikalischer Zwilling der Fabrik in Aachen sein - die erste voll vernetzte Mikrofabrik in der BEV-Industrie, die das auf Industrie 4.0 basierende Produktionskonzept Internet of Production nutzt.

"Diese strategische Vereinbarung ist ein weiterer Meilenstein im internationalen Wachstum von Next.e.GO Mobile. Mit unserem Konzept einer Mikrofabrik und unserer Produktarchitektur wollen wir die globale urbane Mobilität transformieren. Unsere Technologie, unsere nachhaltige Produktionsweise und das gesamte Ökosystem, das wir schaffen, heben uns von der Masse ab. Wir leisten damit unseren ökologischen und ökonomischen Beitrag - auch über unsere Fabriken hinaus, in den Ländern und Gemeinden vor Ort", sagte Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next e.GO Mobile SE. "Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz in Bulgarien zu erweitern - einem wettbewerbsfähigen Land mit gut entwickelten Tech- und Industrie-Clustern."

Next.e.GO Mobile treibt den Wandel zur emissionsfreien urbanen Mobilität voran, indem es mit dem e.GO Life Next eines der nachhaltigsten urbanen Elektrofahrzeuge herstellt. Der e.GO Life Next kombiniert Langlebigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten mit einer konkurrenzlosen Nachhaltigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus.

Next.e.GO Mobile wurde in Deutschland gegründet und nutzt seine Engineering- und Produktionsexpertise, um eine flexible, voll vernetzte Mikrofabrik mit geringen Investitionskosten zu errichten. Neben der laufenden Fabrik in Aachen und der geplanten Anlage in Bulgarien hat das Unternehmen bereits angekündigt, seine Mikrofabriken in Griechenland und Mexiko zu replizieren und so seine Expansionspläne weiter voranzutreiben. Das Modell e.GO Life Next wird in Deutschland bereits verkauft. Im Jahr 2022 plant das Unternehmen die Einführung der nächsten Generation des e.GO Life und seiner Modelle einschließlich des e.GO Life Cross.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1574355/eGO_digital_micro_factory_in_Aachen.jpg

Original-Content von: Next.e.GO Mobile SE, übermittelt durch news aktuell