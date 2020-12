SmartRecruiters

10 Jahre, 10 Millionen vermittelte Jobs SmartRecruiters feiert ein Jahrzehnt "Hiring Success"

BerlinBerlin (ots/PRNewswire)

SmartRecruiters feiert 10 Jahre Hiring Success und die Vermittlung passender Jobs für Menschen auf der ganzen Welt. Die ersten zehn Jahre des Unternehmens waren von Produktinnovation und Kundenerfolg geprägt, und das sollte sich auch in nächster Zeit nicht ändern. Was vor genau 10 Jahren in einer Garage begann, hat alte ATS Marktstrukturen aufgesprengt, sich zu einer modernen Recruiting-Plattform - einer Talent Acquisition (TA) Suite - entwickelt, und 10 Millionen Jobs geschaffen. SmartRecruiters ist als weltweiter TA Leader im IDC MarketScape anerkannt und behält ein klares Ziel vor Augen: bestes Recruiting zu ermöglichen und Einstellungsprozesse zu vereinfachen. Diese nachhaltige Fokussierung wird die Firma auch in das nächste Jahrzehnt richtungsweisender und neuer Innovationen für Remote Work, Diversity Hiring, interner Mobilität, und mehr begleiten.

Wie bei anderen Startups begann das Abenteuer von SmartRecruiters ebenfalls in einer "Garage", um Lösungen für ein grundlegendes Problem zu finden: die Transformation von Bewerbermanagement-Systemen, die bisher eher digitalen Aktenschränken glichen, hin zu einer modernen Recruiting-Plattform, die Unternehmen tatsächlich hilft, talentierte Kandidat:innen zu finden und einzustellen. SmartRecruiters' Gründer und CEO, Jerome Ternynck, hat es sich zum Ziel gesetzt, das Applicant Tracking System (ATS) der nächsten Generation zu entwickeln, um Recruiting von einer Kostenstelle in einen strategischen Geschäftspartner zu verwandeln.

Die Aufgabe des Unternehmens war Menschen zu passenden Jobs zu verhelfen, und Jerome erwähnte bei jeder Gelegenheit, dass er das "Recruiting so einfach gestalten wolle, dass selbst seine Großmutter dazu in der Lage wäre." Während viele befürchteten, dass Software einmal die Welt beherrschen wird, glaubte Jerome (und tut es nach wie vor) stets daran, dass Technologie tatsächlich zu den besten Ergebnissen im Recruiting führt. Es war an der Zeit, die Veränderung durch entsprechende Forschung und Entwicklung voranzutreiben - so waren die ersten vier Jahre des Unternehmens von Zuhören, Innovation und Aufbau geprägt. Mit dem Ergebnis: ein starkes Produkt mit einem integrierten Marketplace, um Einstellungsprozesse zu vereinfachen.

Die erste Version des Produkts hat eine neue Ära für TA-Technologie eingeläutet - eine, die modern, intuitiv war, und die bisherigen Grenzen gesprengt hat. Konkret handelte es sich um eine umfassende Plattform, die die Recruiting-Teams gerne nutzen wollten und die eine bessere Kandidat:innen-Erfahrung anbot. Die erste Funktionalitäten der Plattform führten zahlreiche Neuerungen für die Branche ein: die "1-Klick-Bewerbung", die die Nutzung durch Bewerber:innen auf das 6-fache katapultierte; der HireLoop, ein Facebook-ähnlicher Feed, um über alle Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben; eine mobile Recruiting-App, und einen Marketplace mit mehr als 100+ Lösungen, die weitere Bedürfnisse im Recruiting abdecken sollten.

Die SmartRecruiters-Plattform wandte sich an alle Unternehmen dieser Welt, egal ob groß oder klein. Die Zusammenarbeit mit Großunternehmen führte zu einer Vertiefung der Konfigurations-, Anpassungs-, und Skalierungsmöglichkeiten. Sicherheit und Privatsphäre gewannen höchste Priorität, um der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu entsprechen, und die weltweite Nutzung des Produkts führte zur Unterstützung von mehr als 37 Nutzer:innen-Sprachen. Um Firmen auch weiterhin zu helfen, nur die besten Talente zu finden und einzustellen, hat SmartRecruiters Sourcing - und Marketingprodukte in die Plattform integriert, unterstützt mit SmartAssistant KI-basiertes Matching, ermöglicht Recruitment-Marketing mit SmartCRM, und programmgesteuerte Stellenausschreibungen mit SmartJobs, um nur einige zusätzliche Add-ons zu nennen.

Über die Jahre hinweg hat SmartRecruiters Kunden dabei geholfen, greifbare Ergebnisse für ihre TA-Teams und nicht zuletzt unternehmensübergreifend vorzuweisen. Auch wenn es nichts mit Magie zu tun hat, so hat SmartRecruiters dennoch festgehalten, wie die Grundsätze im Recruiting zu definieren und formalisieren sind, und wie sich Erfolg bei der Talentakquise auf den allgemeinen Geschäftserfolg auswirkt. Eine Kategorie und Community war damit geboren: Hiring Success. TA-Führungskräfte auf der ganzen Welt haben die Hiring Success Methode übernommen, um die Zukunft des Recruitings neu zu gestalten und zu definieren. Zur Unterstützung dieser rasch wachsenden Community mit branchen-relevanten Inhalten und Best Practices, startete SmartRecruiters HiringSuccess.com, und hat seither Jeromes Bestseller Hiring Success, die Hiring Success Master Class, den Definitive Guide to Hiring Success, den Hiring Success Podcast und vieles mehr herausgebracht.

Auch wenn SmartRecruiters investiert hat, die Community und die Familie weltweiter Kunden gewachsen sind, so bleibt das Unternehmen seinen Wurzeln treu, der TA-Branche bestmöglich zu dienen. SmartRecruiters glaubt, dass jedes Unternehmen unabhängig von Größe und Budget, es verdient hat, in den Wettbewerb um die besten Talente zu treten. Zusätzlich zur 1%-Verpflichtung des Unternehmens für wohltätige Zwecke zu spenden, bietet es eine günstige Preiskonditionen der Software für gemeinnützige Organisationen und die kostenfreie Lösung SmartStartfür jene Unternehmen an, die weniger als 10 Positionen pro Jahr besetzen. SmartRecruiters' CSR-Initiative, Reverse Recruiting, bringt Recruiter:innen ehrenamtlich mit benachteiligten Kandidat:innen zusammen, um diese bei der Jobsuche zu unterstützen. Zusätzlich hat sich SmartRecruiters in diesem Jahr dazu verpflichtet, als antirassistische Kraft in der Branche tätig zu werden, um Diskriminierung und Rassismus zu bekämpfen und um Veränderungen im Recruiting zu bewirken.

Am Ende der ersten Dekade ist die Mission des Unternehmens in 2020, bestes Recruiting zu ermöglichen und Menschen passende Jobs zu vermitteln, wichtiger denn je. Die Zukunft bringt neue ehrgeizige Pläne und Innovationen mit sich, um den TA-Führungskräften dabei zu helfen, ihre wichtigsten Ziele zu erreichen - für mehr Diversität in ihren Organisationen zu sorgen, Remote-Hiring und Remote-Work weiterentwickeln, durch Automatisierung effizienter zu werden, und vieles mehr.

"Vielen Dank unseren Kunden, Partnern, Investoren und dem gesamten SmartRecruiters-Team, die diese Entwicklung erst möglich gemacht haben," meint Jerome Ternynck, Gründer und CEO von SmartRecruiters. "Ein besonderer Dank gilt auch den mehr als 60 Millionen Kandidat:innen, die SmartRecruiters das Vertrauen geschenkt haben, um ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen und ihren nächsten Traumjob zu finden. Wir liefern auch weiterhin Hiring Success und helfen sowohl Menschen dabei, Jobs zu finden, als auch Recruiting-Teams, wunderbare Menschen einzustellen."

Sie unter https://www.smartrecruiters.com/de/home/ oder unter @SmartRecruiters auf Twitter oder LinkedIn.

Contact Presse

Bureau de presse URBAN RP Héloïse & Coralie - PR Managers Tel. : +33 (0)1 42 88 16 61- E-mail : heloise@urbanrp.fr / coralie@urbanrp.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1387461/SmartRecruiters_Logo.jpg

Original-Content von: SmartRecruiters, übermittelt durch news aktuell