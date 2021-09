Surge Copper Corp.

Surge Copper durchschneidet 194 Meter mit 0,76 % Cu Äq innerhalb von 364 Metern mit 0,56 % Cu Äq bei Step-Out-Bohrungen in West Seel

Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" oder das "Unternehmen") freut sich, die Untersuchungsergebnisse für mehrere Bohrlöcher zur Ressourcendefinition auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Ootsa in British Columbia bekannt zu geben.

Highlights

Bohrung S21-250 durchschnitt 364 Meter mit einem Gehalt von 0,56 % Kupferäquivalent einschließlich 194 Meter mit einem Gehalt von 0,76 % Kupferäquivalent

mit einem Gehalt von einschließlich mit einem Gehalt von Bohrung S21-254 durchschnitt 161 Meter mit einem Gehalt von 0,37 % Kupferäquivalent , einschließlich 52 Meter mit einem Gehalt von 0,59 % Kupferäquivalent .

mit einem Gehalt von , einschließlich mit einem Gehalt von . Jüngste Bohrungen nördlich der Seel-Lagerstätten haben eine Zone mit brekzienartiger Mineralisierung in der Seel Breccia Zone erheblich erweitert, und das Unternehmen evaluiert derzeit das Potenzial, die hochgradige oberflächennahe Mineralisierung in diesem Gebiet zu erweitern.

Das Unternehmen hat derzeit zwei Bohrgeräte auf dem Grundstück Ootsa im Einsatz, die sich darauf konzentrieren, die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung in den Lagerstätten East und West Seel sowie im umliegenden Gebiet zu erkunden und einzuschränken. Abbildung 1 zeigt eine Karte mit den Standorten der Bohrlöcher und enthält eine Zusammenfassung der Ausrichtung und der Gesamttiefe der einzelnen Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung.

Chief Executive Officer Leif Nilsson erklärte: "Wir hatten eine sehr arbeitsreiche Sommerfeldsaison und sind gespannt auf die Ergebnisse, die wir erhalten werden, wenn wir die Ausdehnung der Hauptmineralisierungszonen bei Seel weiter vorantreiben und hochpotente Ziele in den nahe gelegenen Gebieten testen. Der Bau des Lagers in Berg schreitet gut voran, und wir gehen davon aus, dass wir dort in naher Zukunft Crews mobilisieren können, während wir unsere regionale Zielplanung weiter vorantreiben."

West Seel Drilling

Bei den Bohrlöchern S21-245 bis 250, 252 und 254 handelt es sich um Step-Out- oder Infill-Bohrungen, die darauf abzielen, die Mineralisierung von West Seel zu erweitern oder einzuschränken; die bedeutenden Untersuchungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Borloch S21-250 war eine 100 Meter lange Ausbaustufe auf der nordöstlichen Seite des langen Abschnitts West Seel (Abbildung 2) und hat erfolgreich eine große Zone mit hochgradiger Mineralisierung erweitert. Dieses Bohrloch durchschnitt 0,56 % Kupferäquivalent auf 364 Metern aus 440 Metern Tiefe, einschließlich 0,76 % Kupferäquivalent auf 194 Metern aus 560 Metern Tiefe. Diese große Zone mit hochgradiger Mineralisierung weist eine gute Kontinuität mit den darüber liegenden Bohrlöchern auf und kann in der Tiefe noch erweitert werden. Das Bohrloch S21-245 wurde auf der Ostseite der Lagerstätte West Seel in nordöstlicher Richtung gebohrt. Das Bohrloch stieß auf 166 Meter mit 0,32 % Kupferäquivalent aus 180 Metern Tiefe und hat die Mineralisierung auf der Nordostseite erweitert. Bohrloch S21-247 traf auch auf eine bescheidene Zone mit oberflächennaher Mineralisierung, die West Seel in Richtung Nordosten erweitert.

Bohrloch S21-252 erweiterte erfolgreich die Mineralisierung auf der südöstlichen Seite von West Seel und füllte teilweise eine Lücke zwischen den Lagerstätten West und East Seel. Bohrloch S21-254 war erfolgreich bei der Erweiterung der oberflächennahen Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte West Seel und ergab 161 Meter mit einem Gehalt von 0,37 % Kupferäquivalent aus 9 Metern Tiefe.

Die Bohrlöcher S21-246, 248, 249 und 251 stießen auf keine signifikante Mineralisierung und schränken die Mineralisierung in diesen Bereichen ein.

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse für ausgewählte Bohrlöcher BohrlochBohrung Von(m): bis (m) Breite(m)1 Cu Äq(%)2 Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) S21-245 180 346 166 0,32 0,16 0,09 0,017 2,0 einschließlich 200 234 34 0,47 0,23 0,16 0,016 3,6 S21-247 52 88 36 0,36 0,12 0,14 0,029 1,4 S21-250 440 804 364 0,56 0,24 0,19 0,036 2,3 einschließlich 560 754 194 0,76 0,32 0,29 0,045 3,2 einschließlich 574 666 92 0,88 0,38 0,35 0,046 3,9 S21-252 82 94 12 0,40 0,30 0,09 0,004 0,8 S21-252 176 256 80 0,29 0,15 0,10 0,012 0,6 S21-253 82 108 26 0,24 0,13 0,08 0,012 0,6 S21-254 9 170 161 0,37 0,21 0,11 0,016 1,5 einschließlich 92 144 52 0,59 0,32 0,21 0,020 1,6 S21-254 204 218 14 0,42 0,22 0,17 0,013 1,0 1. Die Breite bezieht sich auf Bohrlochabschnitte, die wahren Breiten wurden nicht ermittelt. 2. Der Begriff Kupferäquivalent ("Cu Äq.") wurde verwendet, um den kombinierten Gehalt von Kupfer, Gold, Molybdän und Silber auszudrücken. Er dient ausschließlich der Veranschaulichung. Es wurden keine Wertberichtigungen für Verluste bei der Bergung vorgenommen, die bei einem eventuellen Abbau auftreten könnten. Für die Berechnungen wurden die folgenden Metallpreise zugrunde gelegt: USD 3/Pfund Kupfer, USD 1800/Unze Gold, USD 10/Pfund Molybdän und USD 22/Unze Silber. Die folgende Formel wurde verwendet: Cu Äq. % = Cu % + (Au g/t x 0,875) + (Mo % x 3,33) + (Ag g/t x0,0107).

East Seel Drilling

Die Bohrlöcher S21-253 und 255 erprobten den östlichen und südöstlichen Rand der Lagerstätte East Seel. Bohrloch S21-253 stieß auf 26 Meter mit einem Gehalt von 0,24 % Kupferäquivalent aus 82 Metern Tiefe, bevor es auf die Verwerfung East Seel stieß, die die Mineralisierung auf der Südostseite begrenzt. Bohrloch S21-255 stieß auf keine nennenswerte Mineralisierung und begrenzt die Lagerstätte im Osten.

Expansionspotenzial in der Brekzienzone Seel

Jüngste Step-Out-Bohrungen nördlich der Brekzienzone Seel, die sich etwa 200 Meter nördlich der Lagerstätte East Seel befindet, haben eine sulfidhaltige brekzienartige Mineralisierung von der Oberfläche aus durchschnitten. Diese Zone enthält bekanntermaßen eine hochgradige Mineralisierung, die durch das Bohrloch S06-42 hervorgehoben wird, das 138 Meter mit einem Gehalt von 0,84 % Kupfer und 22,1 g/t Silber aus einer Tiefe von 22 Metern durchschnitten hat (bereits zuvor veröffentlicht). Eine Bohrung konzentriert sich derzeit darauf, die Zone entlang des Streichens und in die Tiefe zu verfolgen, um das Potenzial für eine Erweiterung der hochgradigen oberflächennahen Ressourcen in diesem Gebiet zu bewerten. Die brekzienartige Mineralisierung enthält Sulfide, einschließlich Chalkopyrit, innerhalb einer Brekzienmatrix, die auch Quarz und Eisencarbonat enthält. Fotos des Bohrkerns aus der Zone sind unten gezeigt. Zu den Sulfidmineralen in der Brekzienmatrix gehören Chalkopyrit, Pyrit und Sphalerit. Die Ergebnisse der Bohrlöcher in dieser Zone stehen noch aus.

Neue Informationen zum Explorationsprogramm von Ootsa

Zwei Kernbohrgeräte bohren derzeit auf dem Grundstück Ootsa und haben seit Juni 2021 über 14.000 Meter in 27 Bohrlöchern gebohrt. Die Ergebnisse von 17 weiteren Bohrlöchern bei Ootsa stehen noch aus. Das aktuelle Programm konzentriert sich darauf, die Ränder der bekannten mineralisierten Zonen zu erproben und die Ausmaße der Mineralisierung zu definieren. Ausgewählte Explorationsziele außerhalb der bekannten mineralisierten Zonen sind ebenfalls für Bohrtests vorgesehen.

Qualitätskontrolle

Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten. Die Hälfte des Bohrkerns wird in Säcke verpackt und zur Analyse an ALS Geochemistry in Kamloops, British Columbia, geschickt (das nach ISO/IEC 17025 akkreditiert ist), während die andere Hälfte archiviert und zu Prüf- und Referenzzwecken vor Ort gelagert wird. Gold wird mit einer 30 g-Brandprobe untersucht und 33 weitere Elemente werden mittels induziertem gekoppeltem Plasma (ICP) unter Verwendung eines 4-Säuren-Aufschlusses analysiert. Doppelproben, Leerproben und zertifizierte Standards werden jeder Probencharge beigefügt und dann überprüft, um eine ordnungsgemäße Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

Sachverständiger

Dr. Shane Ebert, P.Geo., ist die qualifizierte Person für die Projekte Ootsa und Berg gemäß National Instrument 43-101 und hat die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Informationen zu Surge Copper Corp.

Das Unternehmen besitzt eine 100-prozentige Beteiligung an der Ootsa-Liegenschaft, einem Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das die Porphyr-Lagerstätten East Seel, West Seel und Ox enthält und an den Tagebau der Kupfermine Huckleberry angrenzt, die im Besitz von Imperial Metals ist. Die Ootsa-Liegenschaft enthält grubenbegrenzte Ressourcen gemäß NI 43-101 für Kupfer, Gold, Molybdän und Silber in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt".

Das Unternehmen erwirbt außerdem eine 70 %ige Beteiligung an der Liegenschaft Berg von Centerra Gold. Berg ist ein großes Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich 28 km nordwestlich der Lagerstätte Ootsa befindet. Berg enthält grubenbegrenzte Ressourcen gemäß 43-101 für Kupfer, Molybdän und Silber in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt". Zusammengenommen verleihen die angrenzenden Liegenschaften Ootsa und Berg Surge eine dominante Landposition im Gebiet Ootsa-Huckleberry-Berg und die Kontrolle über vier fortgeschrittene Porphyrlagerstätten.

