Surge Copper Corp.

Surge Copper erwirbt strategische Landposition im Berg-Projekt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire)

TSX-V Handelssymbol: SURG

Frankfurt Trading Symbol: G6D2

Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es mit zwei Verkäufern endgültige Kaufverträge über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an bestimmten Mineralien-Claims im östlichen Teil des Grundstücks Berg und im südlichen Teil des Grundstücks Ootsa abgeschlossen hat. Der Erwerb dieser Claims festigt den Besitz von Surge im Schürfgebiet Bergette, das das am weitesten fortgeschrittene regionale Explorationsziel auf dem Grundstück Berg außerhalb der Lagerstätte Berg ist.

Das Zielgebiet Bergette befindet sich etwa 10 Kilometer östlich der Lagerstätte Berg. Frühere Explorationsarbeiten haben eine 2 km mal 2 km große Kupfer-Boden-Anomalie umrissen, die die inneren Ränder einer intrusiven magnetischen Anomalie umspannt, die nach Osten hin offenbleibt. Historische oberflächliche Bohrungen in den südwestlichen und nordwestlichen Ecken der Bodenanomalie durchschnitten eine Porphyrmineralisierung, einschließlich 0,29 % Cu, 0,011 % Mo und 0,6 g/t Ag auf 70 Metern und 0,32 % Cu und 0,010 % Mo auf 64 Metern, wobei sowohl die Kaliumalteration als auch die Gehalte mit der Tiefe zuzunehmen scheinen. Eine AeroTEM-Untersuchung, die 2010 über dem Gebiet abgeschlossen wurde, zeigt ebenfalls eine geophysikalische EM-Anomalie, die in ihrer Größe und ihrem Ausmaß mit der Signatur über dem Gebiet der Lagerstätte Berg vergleichbar ist.

Das Unternehmen plant ein Oberflächenexplorationsprogramm bei Bergette, das Mitte Juli dieses Jahres beginnen soll und sich auf die Erweiterung und vollständige Definition der großen Kupferanomalie im Boden, den Abschluss von Oberflächenkartierungen und Gesteinsproben sowie möglicherweise auf die Durchführung einer bodengestützten geophysikalischen Untersuchung mit induzierter Polarisation über dem gesamten Zielgebiet konzentrieren wird.

Gemäß den Bedingungen der Asset-Kaufverträge wird Surge an zwei Verkäufer insgesamt 850.000 Stammaktien ausgeben und separate Net-Smelter-Return-Royalties auf die Claims eintragen, die jeweils bestimmten Rückkaufrechten unterliegen. Die Bedingungen der Vereinbarungen und die Emission von Surge-Aktien unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist.

Teilnahme an anstehenden Investorenkonferenzen

Das Unternehmen kündigt außerdem seine Teilnahme an den folgenden kommenden virtuellen Investorenkonferenzen an:

- 121 Mining Investment Americas Online 27.-29. April - 121 Mining Investment EMEA Online 25.-27. Mai - 121 Mining Investment APAC Online 16.-18. Juni

Sachverständiger

Dr. Shane Ebert, P.Geo., ist die qualifizierte Person für die Projekte Ootsa und Berg gemäß National Instrument 43-101 und hat die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Informationen zu Surge Copper Corp.

Das Unternehmen besitzt eine 100-prozentige Beteiligung an der Ootsa-Liegenschaft, einem Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das die Porphyr-Lagerstätten East Seel, West Seel und Ox enthält und an den Tagebau der Kupfermine Huckleberry angrenzt, die im Besitz von Imperial Metals ist. Die Ootsa-Liegenschaft enthält grubenbegrenzte Ressourcen gemäß NI 43-101 für Kupfer, Gold, Molybdän und Silber in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt".

Das Unternehmen erwirbt außerdem eine 70%ige Beteiligung an der Liegenschaft Berg von Centerra Gold. Berg ist ein großes Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich 28 km nordwestlich der Lagerstätte Ootsa befindet. Berg enthält grubenbegrenzte Ressourcen gemäß 43-101 für Kupfer, Molybdän und Silber in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt". Zusammengenommen verleihen die angrenzenden Liegenschaften Ootsa und Berg Surge eine dominante Landposition im Gebiet Ootsa-Huckleberry-Berg und die Kontrolle über vier fortgeschrittene Porphyrlagerstätten.

Im Namen des Verwaltungsrats

"Leif Nilsson"

Chief Executive Officer

Original-Content von: Surge Copper Corp., übermittelt durch news aktuell