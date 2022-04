Kandao Technology Co., Ltd.

Kandao Obsidian Pro gewinnt Red Dot Award für die erste cineastische 12K 3D Panorama VR Kamera

Kandao Technology gab bekannt, dass die Kandao Obsidian Pro, eine VR-fähige 12K 60FPS 360-Kamera, die speziell für hochwertige Filminhalte entwickelt wurde, beim Red Dot Award 2022 eine Auszeichnung für ihr Produktdesign erhielt. Ausgestattet mit einem Neun-Achsen-Gyroskop, acht APS-C-Sensoren, objektivinterner elektronischer Blendensteuerung und einem Dynamikbereich von 14 Blendenstufen nimmt sie beim Übergang von dunklen zu hellen Umgebungen problemlos stabilisierte und detailreiche Bilder auf. Neben der Videoaufzeichnung macht die 8K 30FPS- und 6K 60FPS-Panorama-Live-Streaming-Funktion die Kamera zu einem beliebten Hilfsmittel für weltweit bedeutende Veranstaltungen.

Das feine Design und die raffinierte Struktur des Objektivs sind eines der markantesten Merkmale einer Filmkamera. Der Durchmesser des ersten Elements des Objektivs beträgt 10 cm, während das Gewicht jedes Objektivs 800 g beträgt. Dank des optischen Designs mit 14 Elementen und 10 Gruppen werden chromatische Dispersion und Fehlfarben stark reduziert. Die hochpräzise Mehrschicht-Beschichtungstechnologie und das Saphirmaterial reduzieren Blendung und Geisterbilder und sorgen für eine spektakuläre optische Leistung. Kandao war bei der Entwicklung der VR-Kamera mit einstellbarer Blende und Fokusabstand führend. Von f2,8 bis f16 lassen sich 16 Belichtungsstufen einstellen, um die Schärfentiefe präzise zu steuern und einen Bewegungsunschärfe-Effekt zu erzielen.

Umfassende Support-Software wird als VR-Komplettlösung angeboten. Kandao Studio wurde entwickelt, um das Stitching zu vereinfachen und den Postproduktionsprozess zu beschleunigen. Kandao Live dient der Echtzeit-Einstellung von Live-Streaming, RTMP- und SDI-Ausgabe, Bild-im-Bild und Bitratenauswahl. Darüber hinaus wurden Obsidian Pro Gyroskop-Metadaten in Mistika VR für das Stitching von Filmmaterial integriert, während mithilfe von Mistika Boutique eine Reihe von professionellen Farbkorrektur-, VFX-, Stereo-3D- und Finishing-Tools für VR360° angeboten werden.

Bis jetzt hat das Obsidian Pro den Red Dot Design Award, den CES Innovation Award, den IDEA Bronze Award und den Good Design BEST 100 Award erhalten. Wie die Jury des Good Design Award lobte: „Dies ist ein außergewöhnliches Produkt, das in dem von etablierten einheimischen Herstellern dominierten Bereich der optischen Geräte für Aufsehen sorgte".

Kandao Technology ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich der Mission verschrieben hat, „herausragende Bildgebungsprodukte zu entwickeln, die das menschliche Leben bereichern", und wird von der gemeinsamen Entwicklung von Hardware und Software angetrieben. Kandao ist ein Vorreiter in den Bereichen VR-Technologie, Ultra-HD-Kameras und Videokonferenzkameras.

Kandao stellt einen Rekord auf: Es ist das erste chinesische Unternehmen, das bei den „CES Best of Innovation Awards" in der Kategorie „Digital Imaging" ausgezeichnet wurde, und das erste chinesische Unternehmen, das den „Japan Good Design Award Best 100" in der Kategorie „Kamera" erhalten hat. Im Laufe der Jahre hat Kandao zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter die CES Innovation Awards, die iF Design Awards, den Red Dot Design Award, den IDEA Design Award, den Japan Good Design Award und den Deutschen Designpreis.

