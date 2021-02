Yas Island

88 % Impfquote bei den Mitarbeitern von Yas Island

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Abu Dhabis führende Freizeit- und Unterhaltungsdestination gehört zu den ersten in der Welt, die die meisten ihrer Mitarbeiter impfen lassen und signalisiert damit ihr Engagement für Gesundheit und Sicherheit

88 Prozent der Mitarbeiter von Attraktionen, Erlebniswelten, Hotels, Restaurants und Einzelhändlern auf Yas Island, Abu Dhabis führendem Freizeit- und Unterhaltungszentrum, wurden gegen COVID-19 geimpft, da die Insel zu den ersten vollständig geimpften Urlaubszielen in den VAE und der Welt gehören möchte.

Als Zeichen seines Engagements für Gesundheit und Wohlbefinden hat das beliebte Reiseziel nun 7.574 seiner Mitarbeiter gegen COVID-19 impfen lassen, um das Impfprogramm von Abu Dhabi zu unterstützen und zusätzlich die Sicherheit und das Vertrauen in der Gemeinschaft des Emirats zu stärken.

Mohamed Abdalla Al Zaabi, Chief Executive Officer von Miral, kommentierte: "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter hatte schon immer oberste Priorität und ist Teil unseres Engagements, Yas Island als globale Top-Destination für Unterhaltung, Freizeit und Business zu positionieren. Das laufende Impfprogramm der VAE ist entscheidend für die sichere Rückkehr der Besucher nach Yas Island, und wir sind zuversichtlich, dass die Insel bald zu den ersten vollständig geimpften Reisezielen in den VAE und weltweit gehören wird. Wir sind der klugen Führung der Vereinigten Arabischen Emirate dankbar, dass sie den Zugang zu dem Impfstoff ermöglicht hat und damit unsere Gemeinschaft schützt und sicher hält."

Seit dem Start der breit angelegten Impfprogramme in den VAE haben Attraktionen auf Yas Island ihre Mitarbeiter ermutigt, sich impfen zu lassen, um ihre Gesundheit sowie die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Gemeinde und der Besucher von Yas Island zu schützen. Es wurde eine Reihe von Aktivitäten eingeführt, die den Mitarbeitern helfen sollen, eine informierte Entscheidung zur Impfung zu treffen.

Saif Al Noaimi, amtierender CEO von Abu Dhabi Motorsports Management, sagte: "Abu Dhabi Motorsports Management ist stolz darauf, dass seine Mitarbeiter aktiv an dem Impfprogramm teilnehmen und damit die Fähigkeit der VAE unterstützen und demonstrieren, eine agile und effektive Reaktion auf die Pandemie zu finden. Bei all unseren Veranstaltungen und Aktivitäten stehen die Sicherheit und das Wohlbefinden der Besucher an erster Stelle, und das Impfprogramm untermauert unsere Mission, das Vertrauen der gesamten Gemeinschaft in das, was Abu Dhabi zu bieten hat, wiederherzustellen."

Eine Reihe von Attraktionen, Hotels und Anlagen haben sich an der Impfaktion des Emirats beteiligt, darunter Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi, CLYMB Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, W Hotel Abu Dhabi - Yas Island, Yas Mall, Yas Beach, Etihad Arena, Yas Marina, Hilton Abu Dhabi Yas Island und Yas Plaza Hotels.

Zum Erfolg der Impfaktion auf Yas Island sagte Bayan Al Hosani, Executive Director for People, Culture & Performance, Aldar: "Seit Beginn der Pandemie hat unsere weise Führung sofort und entschlossen gehandelt, um die Auswirkungen auf die Gemeinschaft zu begrenzen. Heute gehört das Impfprogramm der VAE zu den erfolgreichsten der Welt. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen ist Aldar verpflichtet, die Verantwortung zu übernehmen und die Bemühungen der Regierung der VAE und der Gesundheitsbehörden zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Nation zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, einen solchen Meilenstein auf Yas Island erreicht zu haben, der jedem, der dieses ikonische Reiseziel besucht, ein beruhigendes Gefühl geben wird."

Im vergangenen Jahr führte Yas Island zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen ein, wie zum Beispiel die Online-Plattform "#TogetherAtYas", die den Gästen einen Leitfaden für die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen auf Yas Island bietet, und das viel gelobte "Yas Wellness Program", das als Teil von "#TogetherAtYas" als umfassendes Wellness-Programm eingeführt wurde und den Gästen direkten Zugang zu einem engagierten Team von Yas Wellness-Botschaftern gewährt.

Für weitere Informationen zu den Vorsichtsmaßnahmen, die auf Yas Island getroffen werden, besuchen Sie bitte yasisland.ae/yaswellness.

Yas Island

Yas Island in Abu Dhabi. Yas Island (www.yasisland.ae) ist eines der am schnellsten wachsenden Freizeit- und Unterhaltungsziele der Welt und liegt an den goldenen Ufern von Abu Dhabi - nur 20 Minuten vom Stadtzentrum Abu Dhabis und 50 Minuten von Dubai entfernt. Yas Island bietet Urlaubern eine vielfältige Mischung aus preisgekrönten Freizeit- und Unterhaltungserlebnissen, von einzigartigen Themenparks, Weltklasse-Einkaufsmöglichkeiten und hervorragenden Restaurants bis hin zu einem Links-Golfplatz, aufregenden Wasser- und Motorsportarten und den unterhaltsamsten Musik- und Familienveranstaltungen... und das alles innerhalb der 25 km² großen Insel. Heute ist Yas Island die Heimat der preisgekrönten Themenparks Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi, das rekordverdächtige CLYMB(TM) Abu Dhabi, den Yas Marina Circuit (Heimat des FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX(TM)), Yas Marina, den Golfplatz Yas Links sowie Abu Dhabis größtes Einkaufszentrum, mehr als 160 gastronomische Einrichtungen, sieben Hotels und Konzertveranstaltungen im Innen- und Außenbereich - all dies wird durch eine Reihe von Besucherdiensten ergänzt, die alle Attraktionen miteinander verbinden.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1439142/Yas_Island_English.mp4

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1439133/Yas_Island_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1439136/Yas_Island.jpg

Original-Content von: Yas Island, übermittelt durch news aktuell