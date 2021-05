Tive, Inc.

Erweiterung des Netzwerks zum Austausch von Sichtbarkeitsdaten der Versandbranche um Risikoanalysen: das Open Visibility Network begrüßt Everstream Analytics

Boston und San Marcos, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Der führende Anbieter für Sichtbarkeit während des Transports, Tive®, und Everstream Analytics®, ein weltweit tätiges Unternehmen für Risikoanalysen in der Lieferkette, haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, um dem Open Visibility Network (OVN) die Möglichkeiten der Predictive Analytics zu bieten. Durch die Integration von Daten und Erkenntnissen über Standort und den Zustand einer Lieferung hinaus wird die neue Partnerschaft den gemeinsamen Kunden Einblicke bieten, um die Ausfallsicherheit und Flexibilität für ein besseres Endkundenerlebnis zu erhöhen.

Die Nachfrage nach multimodalen Transportangeboten steigt weiter an, und Logistikfachleute fordern mehr umsetzbare Einblicke, um den steigenden Erwartungen ihrer Kunden aktiv gerecht zu werden. Mit Everstream Analytics bietet das OVN jetzt umfassende Daten und Einblicke zu Risiken wie Wetter, Risiken mit Vorlieferanten, Hafenstreiks, politischen Unruhen und der globalen Pandemie. Die Risikobewertung und die Predictive Analytics von Everstream ermöglichen es den Kunden, aus Risiken Wettbewerbsvorteile zu machen. Die Erweiterung um Everstream Analytics erweitert den Zugang zu neuen Ebenen der Transparenz während des Transports, um sicherzustellen, dass eine vollständige und rechtzeitige Lieferung (VRL) gewährleistet ist.

"Das Open Visibility Network wächst mit unglaublicher Geschwindigkeit und hat begonnen, Kunden auf der ganzen Welt zu helfen, und die Kapitalrendite für die Teilnehmer war für alle Partner unmittelbar vorhanden", so der CEO und Gründer von Tive, Krenar Komoni. "Tive Tracker werden täglich auf Tausenden von Sendungen weltweit eingesetzt. Alle Beteiligten kennen dadurch den genauen Standort und Zustand ihrer Ladungen. Wir freuen uns, dass sich Everstream Analytics dieser leistungsstarken Partnerschaft von Anbietern von Top-Sichtbarkeitslösungen anschließt, um unseren gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, die Widerstandsfähigkeit und Agilität ihrer Lieferketten weiter zu verbessern."

Diese neueste Erweiterung des OVN kombiniert die Erkenntnisse von Everstream mit denen anderer Branchenführer, darunter Tive, project44, FourKites und TransVoyant, um der weltweiten Lieferkette einen sofortigen Mehrwert zu bieten. Die Prognosemodelle von Everstream verarbeiten täglich über 20 Milliarden Datenpunkte, um Risiken bezüglich der vollständigen und rechtzeitigen Lieferung vorherzusagen. Dank dieser Kombination kann den gemeinsamen Kunden ein umfassender Einblick in alle Ladungen geboten werden, was das Endkundenerlebnis verbessert.

"Unternehmen, die sich während der Pandemie als belastbar erwiesen und ihre Mitbewerber übertroffen haben, waren diejenigen, die auch besonders agil waren", so David Shillingford, CEO von Everstream Analytics, dem neuesten Unternehmen, das aktiv am Aufbau des Open Visibility Network beteiligt ist. "Aber Agilität ist relativ. Es geht darum, schneller zu reagieren, als man es sonst könnte. Das ist entscheidend, wenn es zu einer Naturkatastrophe kommt, die Gefahr einer großen Hafenblockade besteht, die Grenzen aufgrund einer Pandemie geschlossen werden oder eben immer dann, wenn die Kapazitäten überlastet sind, jetzt mehr denn je. Agilität beginnt damit, sich so schnell wie möglich darüber im Klaren zu sein, was passieren könnte oder was passiert ist. Das ist die Zukunft der Sichtbarkeit. Wir freuen uns, diese führenden, innovativen Unternehmen bei der Entwicklung des OVN, das die Zukunft der Supply-Chain-Transparenz darstellt, zu unterstützen."

Starten Sie noch heute mit dem OVN. Wenden Sie sich an sales@tive.com oder info@everstream.ai.

Informationen zu Tive

Tive ist ein führender Anbieter von Einblicken in die Lieferkette, der Logistikfachleuten hilft, den Standort und den Zustand ihrer Sendungen im Transport aktiv zu verwalten. Mit Tive eliminieren Verlader und Logistikdienstleister (LSP) vermeidbare Verspätungen, Schäden und Sendungsausfälle. Die Lösung von Tive stellt Daten zur Verfügung, die von seinen branchenführenden Trackern generiert werden, und ermöglicht es Kunden, ihre Sendungen aktiv zu optimieren, die Kundenerfahrung zu verbessern und Erkenntnisse über die Lieferkette in Echtzeit zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie auf www.tive.com.

Informationen zu Everstream Analytics

Everstream Analytics ist ein Unternehmen für Risikoanalysen in der Lieferkette, das verwertbare Erkenntnisse liefert, um die Ausfallsicherheit und Agilität der Lieferketten unserer Kunden zu verbessern und Umsatz und Reputation zu schützen. Unsere Lösung lässt sich in die Beschaffungs-, Logistik- und Business Continuity-Plattformen unserer Kunden integrieren, um eine globale durchgängige Transparenz der Risiken in der Wertschöpfungskette zu gewährleisten und es ihnen zu ermöglichen, große Pläne zu machen. Wir verwenden eine einzigartige Kombination aus menschlichem Fachwissen, künstlicher Intelligenz und unternehmenseigenen Daten, um vorausschauende Erkenntnisse zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen, besser zu planen. Wir kombinieren Data Science, unternehmenseigene Intelligenz und mehrsprachige Spezialisten miteinander, um globale Risiken und Ereignisse in Echtzeit zu überwachen, damit unsere Kunden früher handeln können. Wir binden Risikoanalysen in die Entscheidungsfindung während der Planung und Ausführung über alle Funktionen und Phasen der Lieferketten unserer Kunden hinweg ein, um ihnen dabei zu helfen, den Überblick zu behalten und Risiken in Wettbewerbsvorteile umzuwandeln.

Original-Content von: Tive, Inc., übermittelt durch news aktuell