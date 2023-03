The Trust Project

The Trust Project fügt neue Websites hinzu, da der Bedarf an vertrauenswürdigen Nachrichten die kritische Grenze erreicht

Pacifica, Kalifornien, 17. März 2023 (ots/PRNewswire)

500.000 $ an neuen Finanzmitteln treiben zusätzliches Wachstum voran

Elf Nachrichtenseiten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien und Europa erhielten heute das Trust-Zeichen in Anerkennung ihres Engagements für vertrauenswürdigen Journalismus, gab das Trust Project® bekannt. Sie reihen sich in Hunderte von Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt ein, die die 8 Trust Indicators® auf ihren Seiten zeigen und einhalten.

Darüber hinaus hat der langjährige Unterstützer Craig Newmark Philanthropies 500.000 $ bereitgestellt, um Initiativen in den Bereichen Forschung, Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit und technische Kapazitäten zu stärken.

Ein Mangel an Vertrauen weltweit hat zu einer starken Polarisierung geführt, warnt Edelman im jüngsten Bericht, die das soziale Gefüge schwächt, das den demokratischen Institutionen zugrunde liegt.

Die Trust Indicators® – ein „Goldstandard" für journalistische Transparenz zeigen, wer und was hinter einer bestimmten Nachricht steht, einschließlich der Praktiken, die einen ehrlichen Journalismus im Interesse des öffentlichen Interesses gewährleisten. Über die teilnehmenden Nachrichten-Websites befähigen sie mehr als drei Milliarden Menschen, die Integrität von Nachrichten weltweit einfach zu bewerten.

Die Trust Indicators® werden nun zum ersten Mal auf der Nachrichtenseite einer Stammesnation, Osage News, und einer frankophonen kanadischen Seite Francopresse gezeigt. AzMina, eine Organisation, die sich mit Geschlechterfragen befasst, reiht sich die Trust-Projekt-Sites in Brasilien ein. Euractiv, Euractiv Deutschland und Euractiv France berichten über die Europäische Union , und MindSite News, eine Organisation, die auf die psychische Gesundheit fokussiert, ist die erste vollständig auf die Gesundheit ausgerichtete Website des Trust Project. Die Dallas Free Press, Eye on Ohio, Investigation Midwest und Texas Tribune vertreten wichtige, unabhängige lokale und regionale Nachrichten.

The Trust Project ist dankbar für den großzügigen Support von Craig Newmark Philanthropies. „Menschen brauchen ethische Informationsquellen, damit wir an unserer Regierung, unseren Gemeinschaften und mehr teilnehmen können", sagte Craig Newmark, Gründer von Craigslist und Craig Newmark Philanthropies. „The Trust Project hilft Menschen zu wissen, ob eine Agentur und ein Reporter vertrauenswürdig sind, und ich freue mich, das Projekt beim Eintritt in diese neue Phase von Skalierung und Wachstum zu unterstützen."

Drei neue Rollen signalisieren das Engagement des Trust Project, mehr Menschen und Presseorganen als je zuvor zu helfen. Pier Paolo Bozzano, Programmdirektor für das Produkt, setzt sich für technische Lösungen ein, die die Vorteile und die Umsetzung für Verlage unterstützen. Netzwerk Lead und Forscherin Teresa Lamsam coacht Nachrichtenseiten und steuert Forschungsexpertise bei. Christin Smith, Researcher-in-Residence, leitet die spannenden Studien, die allen Arbeiten des Trust Project zugrunde liegen.

Sie können das Trust Project in diesem Frühjahr auch persönlich kennenlernen.

Über The Trust Project:

Das nicht-gewinnorientierte, unparteiische Trust Project ist ein globales Netzwerk von Nachrichtenorganisationen, die sich der Verpflichtung des Journalismus zu Transparenz, Genauigkeit und Inklusion verschrieben haben. The Trust Project hat die 8 Trust Indicators ®, entwickelt einen kollaborativen, journalistischen Standard für Nachrichten, der es sowohl dem Normalbürger als auch den Maschinen der Technologieunternehmen erleichtert, die Glaubwürdigkeit und Integrität von Nachrichten einfach zu beurteilen. Die Trust Indicators® basieren auf fundierter, benutzerorientierter Designforschung und entsprechen den Bedürfnissen und Wünschen der Öffentlichkeit. Weitere Informationen finden Sie auf https://thetrustproject.org/faq/.

