Acibadem

Acibadem setzt bahnbrechende Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Türkei fort

IstanbulIstanbul (ots/PRNewswire)

- Prof. Güralp Ceyhan, MD., spricht über Fortschritte bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs im Maslak- und Altunizade-Krankenhaus von Acibadem

Neue Fortschritte in der Bauchspeicheldrüsenkrebsforschung haben zu bahnbrechenden Behandlungsprogrammen geführt, die im Maslak- und Altunizade-Krankenhaus von Acibadem, Teil des globalen Acibadem-Netzwerks aus erstklassigen Gesundheitseinrichtungen, verfügbar sind. Da die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs einen komplexen und multidisziplinären Ansatz erfordert, sind alle Onkologen, Strahlenonkologen und Gastroenterologen in dem Krankenhaus tätig. Prof. Güralp Ceyhan, MD, erläutert in einem kürzlich geführten Interview die bahnbrechenden neuen Therapiemöglichkeiten des Krankenhauses, die Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, die bisher nicht behandelt werden konnten, jetzt zur Verfügung stehen.

In dem Interview erläuterte Prof. Ceyhan, Arzt im Maslak- und Altunizade-Krankenhaus von Acibadem, die verfügbaren Behandlungsmethoden für Krebspatienten mit einer der gefährlichsten Formen der Krankheit. 2018 wurden weltweit fast 250.000 neue Patienten mit bösartigen Tumoren in der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert. Aufgrund der Art der Erkrankung ist die Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs immer noch ein schwieriger Prozess, der das entscheidende Zeitfenster für die Behandlung einschränkt.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von Acibadem finden Sie auf: https://acibademinternational.com/treatment/cancer-treatment-oncology/

Symptome von Bauchspeicheldrüsenkrebs:

· Gelbe oder gelbliche Färbung der Haut

· Sehr starke, ausstrahlende Rückenschmerzen

· Plötzliches Auftreten von Diabetes

Die Schwierigkeiten der Früherkennung

Laut Prof. Ceyhan ist eine Früherkennung fast unmöglich. "Nur durch Zufall können wir Bauchspeicheldrüsenkrebs im frühen Stadium erkennen: Der Patient geht zur Untersuchung, der Arzt sieht etwas auf dem Ultraschall und dann wird die Diagnose per Computertomographie bestätigt", erklärt Prof. Ceyhan.

"Bauchspeicheldrüsenkrebs ist immer noch eine gefährliche Krankheit", so Prof. Ceyhan weiter. "Aber wir können jetzt Patienten helfen, bei denen das früher nicht möglich gewesen wäre. Die Behandlungsoptionen werden immer besser, aber Bauchspeicheldrüsenkrebs ist leider immer noch ein sehr aggressiver und tödlicher Tumor. Wir haben jetzt etwas mehr Hoffnung für unsere Patienten."

Da die Bauchspeicheldrüsenoperation ein schwieriger und intensiver Eingriff ist, ist bei Acibadem ein hochqualifiziertes Team von Ärzten tätig, alle Experten für einem multidisziplinären Ansatz zur Bekämpfung der Krankheit, die die neuesten Technologien und fortschrittlichsten Methoden anwenden, auch während der COVID-19-Pandemie. Acibadem hat sein Krebszentrum sorgfältig von den Diensten des Krankenhauses isoliert, die mit dem Coronavirus in Berührung kommen, um sicherzustellen, dass Krebspatienten in einer COVID-freien Umgebung die bestmögliche Versorgung erhalten können.

Hoffnung für die Patienten bei Acibadem

Die multidisziplinären Teams im Maslak- und Altunizade-Krankenhaus von Acibadem bieten Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs (einschließlich Patienten mit chronischer Pankreatitis und fortgeschrittenen hepatischen Tumoren) modernste Behandlungsmethoden. Zu den modernen Therapieprotokollen im Krankenhaus gehören neoadjuvante Chemotherapie-Behandlungen, die das Tumorwachstum und die Progression reduzieren und es den Ärzten ermöglichen, Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs zu resezieren, die in der Vergangenheit als nicht behandelbar galten.

Informationen zur Acibadem Healthcare Group

Die Acibadem Healthcare Group wurde 1991 gegründet und entwickelte sich schnell zu einer der führenden türkischen Einrichtungen im Bereich der privaten Gesundheitsdienstleistungen. 2012 ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit IHH Healthcare Berhad ein. Dieser Schritt machte Acibadem zum zweitgrößten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen der Welt mit 21 Krankenhäusern und 13 Ambulanzen und 11 Krebszentren. Alle Zentren sind national und international zertifiziert und zugelassen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1360502/Acibadem.jpg

Pressekontakt:

Deniz Sentop

+905323113214

deniz.sentop@acibadem.com

Original-Content von: Acibadem, übermittelt durch news aktuell