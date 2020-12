e-bot7

Europaweite Expansion: e-bot7 erschließt dank starkem Wachstum neue Märkte

Markteintritt in BeNeLux

MünchenMünchen (ots/PRNewswire)

e-bot7, einer der führenden Anbieter im Bereich Conversational AI, ist nach der bereits geschehenen Expansion nach Großbritannien und Frankreich nun auch in den BeNeLux-Markt eingetreten. Zuletzt konnte auch das Büro in Amsterdam eröffnet werden. Das Münchner Scale-Up ist so in den größten europäischen Märkten vertreten.

Xaver Lehmann, CEO und Co-Gründer von e-bot7, sieht in der niederländischen Dependance enormes Potenzial: "Die BeNeLux-Staaten sind als unmittelbare Nachbarn auch ein sehr wichtiger Markt für uns."

Fabian Beringer, ebenfalls CEO und Co-Gründer von e-bot7, ergänzt: "Das große Interesse in den verschiedenen europäischen Märkten an unserem Produkt zeigt uns, dass dort die Digitalisierung an Dynamik aufgenommen hat und voranschreitet. Wir freuen uns, auch Unternehmen aus den BeNeLux-Ländern bei ihren Digitalisierungsbestrebungen im Kundenservice nun unterstützen zu können."

"Auch dank unserer Country Manager gelingt uns ein stabiler und zügiger Markteintritt in verschiedenste europäische Märkte. Mit Blick auf die Unternehmensentwicklung setzen wir auf Wachstum und Internationalisierung", erläutert Fabian Beringer weiter. Die Country Manager sind Spezialisten in ihrem jeweiligen Markt und helfen dem Unternehmen beim Vorantreiben der weiteren Expansion.

Fred van Westerop ist als Country Manager bei e-bot7 verantwortlich für BeNeLux und die nordischen Märkte. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in CRM, Kundenservice, Unternehmensmarketing und Kundenerlebnisstrategie. Fred war in der Vergangenheit auch im Rat für Kundendaten und Entscheidungen für die Data Driven Marketing Association (DDMA) in den Niederlanden aktiv.

Tarik Aitakkaouali ist Country Manager für den französischen Markt. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb von SaaS-Software als Vertriebsleiter bei einem führenden deutschen E-Mail-Marketing-Anbieter, Country Manager bei einem globalen Anbieter einer Marketing-Plattform und zuletzt Regional Vice President für Sales France bei einem der größte Technologieunternehmen der Online-Markenführung.

Sheng Goh ist Head of Business Development UK bei e-bot7. Er hat einen MBA von INSEAD, arbeitete für ein in Sequoia ansässiges Cybersecurity-Startup und für weitere führende Unternehmen wie Tessian, JP Morgan als Vice President in Investment Banking und Allen & Overy als qualifizierter Anwalt.

Dank vieler aufstrebender Startups und Unternehmen im Bereich Technologie und Künstlicher Intelligenz entwickelt sich Europa immer stärker zum weltweit führenden Tech-Hub. e-bot7 wird auch im kommenden Jahr die Internationalisierung weiter forcieren.

e-bot7 GmbH: Mit dem multilingualen NLP-Algorithmus, der KI-Hybridlösung sowie geringen Implementierungsaufwand gehört e-bot7 zu den innovativsten KI-Anbietern weltweit. Die Lösung des Unternehmens mit Sitz in München, London, Amsterdam, New York und Paris automatisiert Anfragen und Prozesse im Kundenservice, analysiert eingehende Nachrichten und unterstützt Kundendienstmitarbeiter mit Antwortvorschlägen. Dies reduziert die durchschnittliche Bearbeitungszeit um bis zu mehr als 80%. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 250+ der renommiertesten internationalen Kunden zusammen und hat über 20 Awards gewonnen. Das Gründerteam bestehend aus Fabian Beringer, Xaver Lehmann und Maximilian Gerer wurde in die Forbes "30 Under 30"-Liste aufgenommen und hat die Firma innerhalb von nur 4 Jahren auf 95+ FTEs skaliert. Weitere Informationen gibt es unter www.e-bot7.de.

Isabella Domke PR & Communications Managerin press@e-bot7.com +49 (89) 954288-063

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1374234/fred_tarik_sheng.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1374233/e_bot7_Logo.jpg

Original-Content von: e-bot7, übermittelt durch news aktuell