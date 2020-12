The Information Office of Shandong Provincial People's Government

Der Wert der Meeresproduktion in Shandong erreicht 16,3% des Werts von China

Kürzlich gab Zhang Jiandong, Generaldirektor der Verwaltung für Meeresangelegenheiten der Provinz Shandong, auf einer Pressekonferenz des Informationsbüros der Volksregierung der Provinz Shandong bekannt, dass der Gesamtwert der Meeresproduktion in Shandong im Jahr 2019 1,46 Billionen Yuan erreicht hat und Shandong damit weiterhin den zweiten Platz in China mit16,3 % des chinesischen Gesamtwerts einnimmt. Im maritimen Sektor von Shandong rangieren die Meeresfischerei, die marine biomedizinische Industrie, die Meeressalzindustrie, die Meereselektrizitätsindustrie und die marine Transportindustrie an erster Stelle in China.

Zhang sagte, dass die marine biomedizinische Industrie eine der vielversprechendsten strategischen aufstrebenden Industrien in China ist. Während der 13. Fünfjahresplanperiode (2016-2020) hat die Provinz Shandong die Forschung und Entwicklung innovativer mariner Wirkstoffe intensiviert, den "China Blue Drug Bank Development Fund" mit einem Finanzrahmen von 5 Milliarden Yuan eingerichtet, das Shandong Marine Drugs Manufacturing Industry Innovation Center gegründet und sechs Produkt-F&E-Plattformen für moderne marine Wirkstoffe, moderne chinesische Meeresmedizin aufgebaut usw.. GV971, ein neues chinesisches Medikament zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, das unabhängig vom Team des Akademiemitglieds Guan Huashi entwickelt wurde, wurde zugelassen und auf den Markt gebracht und ist damit das 14. aus dem Meer gewonnene Medikament der Welt und das zweite in China. Qingdao hat die weltgrößte industrielle Anlage für biologische Algenprodukte aufgebaut, und seine Produktionskapazität für Alginat steht an erster Stelle in der Welt. Die Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. ist der weltweit größte Hersteller von Rohstoffen von Chondroitinsulfat und der einzige inländische Lieferant von Chondroitinsulfat-Injektionen.

"Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln, um fortschrittliche Technik zu entwickeln und die Erforschung des Meeres voranzutreiben, um die Tiefsee mehr zu erkunden", sagte Zhang und fügte hinzu, dass die maritime Ausrüstungsindustrie eine neue strategische Industrie im maritimen Industriesystem von Shandong ist. In den vergangenen fünf Jahren hat Shandong die Entwicklung der hochwertigen maritimen Ausrüstungsindustrie beschleunigt und zunächst drei große maritime Produktionsstandorte für den Schiffsbau und die Schiffsreparatur, die maritime Schwerindustrie und die Herstellung von Offshore-Ölausrüstung errichtet. Jiaolong, Xiangyanghong 01, Kexue, Hailong, Qianlong und andere Tiefseemaschinen mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten wurden in Betrieb genommen. Sie erweitern effektiv die Reichweite und Tiefe der Meeresentwicklung. Blue Whale 1 und Blue Whale 2, zwei unabhängig entworfene und gebaute halbtauchfähige Tiefsee-Bohranlagen von CIMC Raffles, konnten erfolgreich eine Probe von brennbarem Eis im Südchinesischen Meer fördern. Dadurch steigt die chinesische Öl- und Gasexplorations- und -erschließungskapazität in der Tiefsee zu den weltweit besten auf.

Darüber hinaus hat sich die Seetransportindustrie zu einer wichtigen Stütze für den Aufbau eines modernen maritimen Industriesystems in Shandong entwickelt. Shandong fördert die Koordination von Land- und Seeressourcen und die Integration von Küstenhäfen in der Shandong Port Group. Die Gruppe von Küstenhäfen besteht aus den Häfen von Qingdao, Yantai und Rizhao als Kerngruppe und den Häfen Weihai, Weifang, Dongying, Binzhou und anderen wichtigen regionalen Häfen als Sekundarhäfen. Damit ist der Zugang zu Schifffahrtsverbindungen in über 700 Häfen in über 180 Ländern und Regionen weltweit offen. Im Jahr 2019 erreichte der Frachtumschlag der Küstenhäfen in der Provinz 1,61 Mrd. Tonnen und der Containerumschlag 31 Mio. TEU, womit beide zusammen den zweiten Platz in Chinas Küstenprovinzen einnehmen. Phase I- und Phase II des weltweit führenden vollautomatischen Terminals im Hafen von Qingdao wurden erfolgreich abgeschlossen und der Terminal wurde bereits in Betrieb genommen. Der Hafen von Qingdao gewann auch die Ehrentitel "National Green Port" und "2019 Asia Pacific Green Port".

