Novakid

Novakid erhält Auszeichnung

DEUTSCHLAND TEST vergibt "TOP Online-Lernplattform"-Siegel an Online Sprachschule Novakid

San Francisco/Berlin (ots)

Im Rahmen einer Online-Umfrage, die DEUTSCHLAND TEST bei dem Kölner Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue in Auftrag gegeben hat, wurde die beste Online Lernplattform ermittelt.* FOCUS veröffentlichte in der fünften Ausgabe 2022 nun die Ergebnisse dieser Kundenumfrage. Novakid schneidet darin überdurchschnittlich gut ab und kann sich über den 4. Platz freuen.

Nicht nur für Berufstätige, Azubis oder Studierende sind digitale Weiterbildungsmöglichkeiten mittlerweile unabkömmlich. Auch immer mehr SchülerInnen nutzen die Chance, verschiedene online Angebote wahrzunehmen, um ihre Kenntnisse zu vertiefen oder um Lernlücken schnell zu schließen. Viele sehen vor allem in der räumlichen- und zeitlichen Flexibilität den größten Vorteil der digitalen Lernmethoden. Für die Befragung erhielten die Teilnehmenden die Aufgabe, digitale Weiterbildungsangebote wie z.B. Lehrinstitute, Apps und Online-Plattformen von verschiedenen Anbietern aus der Sicht des Kunden zu bewerten.** Novakid belegt mit 2,77 Punkten den vierten Platz in der Kategorie "Online-Lernplattformen für Schüler:innen" und schneidet damit überdurchschnittlich gut ab.

"Diese Auszeichnung ist für Novakid eine besonders große Ehre, da die Teilnehmenden der Befragung die verschiedenen Anbieter aus Kundensicht bewertet haben. Für uns gibt es kaum eine größere Bestätigung unserer Arbeit als die Meinung unserer NutzerInnen. Es dient uns aber gleichzeitig auch als Motivation, noch mehr Kinder beim Englisch Lernen zu unterstützen" so Max Azarov, Gründer und CEO von Novakid.

Dass digitale Lernmöglichkeiten immer öfter genutzt werden, hat jüngst auch der E-Learning Report gezeigt, der von der Online Sprachschule bei dem Meinungsforschungsinstitut YouGov in Auftrag gegeben wurde.*** Die Studie liefert Antworten auf Fragen rund um digitales Lernen:

Hat sich das digitale Lernen etabliert? Was sind die Chancen und Herausforderungen? Und wie kommen Familien mit Hilfe von E-Learning durch die Pandemie? Fest steht; Online Lernmittel und Methoden rücken auch außerhalb des Schulunterrichts immer stärker in den Mittelpunkt.

Den vollständigen Focus Artikel können Sie hier nachlesen: https://www.yumpu.com/de/document/view/66286930/focus-2022-05

Das Kennwort ist: FOC2022. Den Artikel finden Sie auf den Seiten 86 - 89.

Für Rückfragen zum E-Learning Report kontaktieren Sie gern das Pressebüro (s. unten).

*Laut IVW 2/2021 liegt die aktuelle FOCUS-Auflage bei 246.346 verkauften Exemplaren, von denen 176.869 treue Leser wöchentlich ihren FOCUS abonnieren. Die ePaper-Ausgabe des FOCUS wächst weiter. Derzeit lesen 55.506 Abonnenten den FOCUS als ePaper. Laut MA I/2021 liegt die Reichweite bei über 3,5 Millionen Lesern.

** Die Umfrage wurde im Januar diesen Jahres in Eigenregie und ohne Beteiligung der untersuchten Anbieter durchgeführt.

***Auf Basis der YouGovUmfrage wurden 1.058 Eltern von Kindern im Alter von vier bis 12 Jahren sowie Kindern in Deutschland, vom 18. - 24.11.2021 mittels standardisierter Online-Interviews befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Über Novakid

Novakid (https://www.novakid.de) ist eine Online-Englischschule für Kinder, die 2017 im Silicon Valley (USA) von Max Azarov, Dmitry Malin und Amy Krolevetskaya gegründet wurde. Über 2.000 erfahrene und qualifizierte Lehrkräfte geben über die von Novakid entwickelte interaktive Online-Plattform Englischunterricht für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren.

Das Novakid-Bildungsprogramm für Englisch als Zweitsprache (ESL) entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (CEFR) und wurde unter Berücksichtigung der individuellen Interessen und des Alters der Kinder entwickelt. Novakid nutzt Gamification- und Virtual-Reality-Technologien, um eine englischsprachige Umgebung zu schaffen und hilft Kindern auf der ganzen Welt, Englisch auf unterhaltsame und spielerische Weise zu lernen.

Die einzigartige Novakid-Fortschrittsbewertungsmethode (über 1500 Parameter, A/B-Tests und andere Komponenten eines datengesteuerten Ansatzes) sorgt für hervorragende Ergebnisse bei Schüler:innen und ermöglicht es den Lehrkräften, dass Programm an die individuellen Bedürfnisse und Interessen jedes Kindes anzupassen.

Novakid wurde von einer Reihe von Organisationen in der ganzen Welt anerkannt:

Laut J'son & Partners Consulting (2021) ist die Novakid ESL-Plattform führend in ihrem Segment in Europa.

Im Jahr 2021 wurde Novakid von The Org unter den Top 50 der aufstrebenden Unternehmen im Bereich Bildungstechnologie aufgeführt.

HolonIQ nahm Novakid 2021 in die Liste der 100 vielversprechendsten Start-ups aus Europa auf.

Das zweite Jahr in Folge wurde Novakid in die jährliche GSV EdTech Top 150 Liste der führenden Privatunternehmen im Bereich des digitalen Lernens aufgenommen.

Novakid auf dem DACH-Markt:

1 % der Kinder zwischen 4 und 12 Jahren in Deutschland lernen bei Novakid Englisch. Einige der Schüler:innen lernen weiter, indem sie den Virtual Explorer Kurs besuchen und in der Novakid Game World englische Lernspiele spielen. 90 % der Nutzer:innen würden Novakid als NPS-Kennzahl an Freunde und Familie weiterempfehlen.

Im Jahr 2021 konnte Novakid seine Nutzerzahlen in der DACH-Region um das Fünffache steigern und wurde zur Nr. 1 für Englischunterricht für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren in Europa (basierend auf der Anzahl an Schüler:innen, der Qualifikation der Lehrkräfte und den Bewertungen). Aktuell vertrauen mehr als 500.000 Eltern weltweit der Lernplattform Novakid.

Original-Content von: Novakid, übermittelt durch news aktuell