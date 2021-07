Novakid

Spaß am Lernen in den Ferien mit dem virtuellen "Easy Breezy Summer Camp" von Novakid

Kostenlos Englisch lernen mit Master Classes und internationalen Animationsfilmen

Novakid, Europas Nr. 1 Plattform für das Erlernen von Englisch als Zweitsprache für Kinder, eröffnet heute das internationale "Easy Breezy Summer Camp". Hier erleben die jungen Teilnehmer*innen sieben Wochen lang spannende Englischstunden, nehmen an lehrreichen Workshops teil und erhalten Zugang zu internationalen Animationsfilmen, um Englisch auf spielerische Art und Weise zu lernen. Alle Aktivitäten sind kostenlos unter camp.novakidschool.com verfügbar.

Spielerisch Englisch lernen mit Muttersprachler*innen vom 12. Juli -29. August

Eine der effektivsten Methoden, um in eine neue Sprachumgebung einzutauchen und den Wortschatz zu erweitern, ist das Anschauen von Filmen oder Serien in Originalsprache. Das "Easy Breezy"-Programm umfasst 35 Zeichentrickfilme auf Englisch, 21 Workshops zur Entfaltung der eigenen Kreativität und Englischstunden mit den besten Lehrer*innen von Novakid. An all dem können Kinder vom 12. Juli bis zum 29. August 2021 online teilnehmen. Die für "Easy Breezy" ausgewählten Zeichentrickfilme sind von den weltweit führenden Animation-Festivals, wie z. B. dem Annecy International Animation Film Festival und den British Animation Awards, ausgezeichnet. Sie sind für Kinder jeden Alters konzipiert: von kurzen, lustigen Animationsfilmen für kleine Kinder bis hin zu ernsthaften Filmen für die älteren Teilnehmer*innen.

Wöchentlich neue Themenblöcke

Ein wichtiger Teil des Programms ist in Zusammenarbeit mit dem legendären russischen Filmstudio "Sojusmultfilm" entstanden. In diesem Bereich sind 18 Episoden von sechs Animationsfilmen verfügbar: "Monsiki", "Die orangefarbene Kuh", "Das Geheimnis des Honigtals", "Das gestreifte Zebra", "Peter und der Wolf" und "Chuch-Myauch". Für das "Easy Breezy" Sommercamp wurden alle Zeichentrickfilme ins Englische synchronisiert und mit Untertiteln versehen.

Jede Woche des Summer Camps ist einem speziellen Thema gewidmet: Hobbys, Musik, Sport, Kochen, Berufe, die Welt der Tiere und Reisen. Wöchentlich ist ein neuer Themenblock mit je drei Lektionen und drei Meisterklassen verfügbar. Dank der unterhaltsamen Form des Unterrichts und mit Hilfe von erfahrenen und besonders geschulten Muttersprachler*innen können die Teilnehmer*innen spielerisch und mit viel Freude ihre Sprachkenntnisse verbessern. Im praktischen Teil des Unterrichts haben die Kinder die Möglichkeit, mit neuen Techniken zu zeichnen, zu basteln, Spielzeuge selber herzustellen, Mini-Experimente durchzuführen und sich sogar kulinarisch zu versuchen. Für die aktivsten "Easy Breezy"-Schüler*innen gibt es zudem attraktive Preise.

"Easy Breezy ist nicht nur der Name des virtuellen Summer Camps für Kinder, sondern auch das Motto. Ferien und Lernen scheinen auf den ersten Blick vielleicht erst einmal unvereinbar. Aber Easy Breezy wird versuchen, mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Unser Ziel ist es, Kinder für die englische Sprache zu begeistern und alle Vorteile aufzuzeigen, die Englisch im Leben bietet. Wir sind sicher, dass das Format mit dem originelle Mix aus Workshops, speziellen Themen und Animationen der richtige Ansatz ist, Kinder Englisch näher zu bringen", erklärt der Gründer von Novakid Maxim Azarov die Idee des Summer Camps.

Hier geht es zum kostenlosen "Easy Breezy" Summer Camp: camp.novakidschool.com

Über Novakid

Novakid (https://www.novakid.de) ist eine Online-Lernplattform, bei der Kinder im virtuellen Einzelunterricht Englisch von Muttersprachler*innen lernen können. Der international verfügbare Service richtet sich an Schüler*innen zwischen vier und zwölf Jahren, die sich ihre Tutoren aus über 1.000 qualifizierten Lehrkräften aussuchen können. In den 25-minütigen Unterrichtseinheiten wird auch Augmented Reality eingesetzt, um den Kindern ein möglichst authentisches Lernen zu ermöglichen. Die eigens entwickelte Online-Lernplattform von Novakid legt den Schwerpunkt auf Personalisierung und KI-gestützte Datenextraktion und -analyse, um den Lehrplan und die verwendeten Unterlagen kontinuierlich zu verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien, USA) wurde 2017 von Max Azarow und Dmitry Malin gegründet. Derzeit ist Novakid in über 40 Ländern tätig und beschäftigt 260 Mitarbeiter weltweit.

