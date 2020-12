Largo Resources Ltd.

Largo Resources gründet Largo Clean Energy und schafft einen führenden, vertikal integrierten und nachhaltigen Anbieter für Speicher für erneuerbare Energie

- Durch die Gründung von Largo Clean Energy entsteht ein branchenführendes, vertikal integriertes Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Geschäft ("VRFB"), das Speichersysteme für saubere Energie für den schnell wachsenden Markt für Speicher von nachhaltiger, erneuerbarer Energie bietet - Erwerb von 12 Patentfamilien, die zuvor im Besitz von VionX Energy Corp. ("VionX Energy") waren, mit Abdeckung in wichtigen Ländern, damit Largo Clean Energy die Batteriesysteme von VionX Energy unter der Marke VCHARGE± von Largo Clean Energy einsetzen kann - Neue Mitglieder im technischen Kernteam, die zuvor bei VionX Energy beschäftigt waren und über jahrzehntelange Fachkenntnisse im VRFB-Bereich verfügen - Mehr als 150 Millionen USD an Investitionen von VionX Energy in kommerziell bewährte VRFB-Technologie und betriebliche Verbesserungen - VCHARGE±-System: Die Kombination aus der patentierten VRFB-Elektrolyt-Verarbeitungstechnologie, dem Einsatz der branchenführenden Batteriestapeltechnologie und der Lieferung von hochreinem Vanadium von Largo, das bei der Herstellung von Vanadiumelektrolyt benötigt wird, führt zu beispiellosen Wettbewerbsvorteilen - Bietet Largo Resources zusätzliche Handels- und Wachstumschancen für seine hochreinen Vanadiumprodukte bei insgesamt attraktiver Wirtschaftlichkeit - Steht im Einklang mit dem Ziel von Largo Resources, durch die Weiterentwicklung der weltweiten Speicherung erneuerbarer Energien zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft beizutragen - Bietet die Möglichkeit, zusätzlichen Unternehmenswert zu schaffen - Webcast und Telefonkonferenz zu Largo Clean Energy und zur VCHARGE±-Technologie: Mittwoch, 9. Dezember 2020 um 10:00 Uhr ET

Largo Resources Ltd. ("Largo" oder das "Unternehmen") (TSX: LGO) (OTCQX: LGORF) freut sich, die Gründung von Largo Clean Energy Corp. ("Largo Clean Energy") bekannt zu geben, einem Unternehmen in Delaware (USA), dessen Ziel es sein wird, sichere, langlebige Vanadium-Redox-Flow-Batteriesysteme für den schnell wachsenden globalen Markt für Speicher von erneuerbaren Energien bereitzustellen. Largo Clean Energy hat die hochwertige VRFB-Technologie erworben, die zuvor im Besitz von VionX Energy war, einem Unternehmen, das seit 2002 auf dem Markt für Speicher von erneuerbarer Energie tätig ist.

Paulo Misk, Präsident und Chief Executive Officer von Largo, erklärte: "Die Akquisition der patentierten VRFB-Elektrolytverarbeitungstechnologie sowie die Nutzung des branchenführenden Designs für die Stapelspeicher von Flow-Batterien und die Lieferung von Largos zuverlässigem, hochreinem Vanadium haben zur Bildung eines einzigartig positionierten Geschäftsbereichs für Speicher von erneuerbarer Energien geführt. Wir haben auch wichtige, neue Teammitglieder eingestellt, die zuvor bei VionX Energy beschäftigt waren und die unserer Ansicht nach eine der fortschrittlichsten VRFB-Technologien der Welt entwickelt haben. In Kombination mit den bewährten operativen und kommerziellen Fähigkeiten von Largo Resources ergeben sich daraus unmittelbare Synergien und beispiellose Wettbewerbsvorteile. Wir freuen uns sehr, das neue Team in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen. Nach dem Start von Largo Clean Energy streben wir es an, die weltweite Einführung von VRFB voranzutreiben und uns größere Marktanteile im schnell wachsenden Speicherbereich für erneuerbare Energien zu sichern. Dieser vorausschauende Ansatz bietet auch neuen und bestehenden Investoren die seltene Gelegenheit, den Wert einer vertikal integrierten Speicherinvestition für erneuerbare Energien zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf der weltweiten Reduzierung der CO2-Emissionen liegt." Weiter erklärte er: "Die patentierte VRFB-Technologie und das proprietäre Vanadium-Elektrolyt-Verarbeitungssystem können über einen Lebenszyklus von mehr als 20 Jahren bei nominaler Verschlechterung eine kostengünstige Leistung liefern. Im Allgemeinen sind die VRFB eigensicher und es besteht keine Brandgefahr durch thermische Instabilität. Darüber hinaus kann der enthaltene Vanadiumelektrolyt nach Ende der Batterielebensdauer zur Wiederverwendung in anderen VRFB-Systemen recycelt werden. Wir sind zuversichtlich, dass diese wesentlichen Eigenschaften die VRFB-Anwendungen zu einer der sichersten und nachhaltigsten Optionen auf dem Markt der Speicher für erneuerbare Energien machen."

Abschließend erklärte er: "Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns sehr, mit dieser fortschrittlichen VRFB-Technologie zu arbeiten, um weltweit neue Möglichkeiten zur Speicherung erneuerbarer Energien zu nutzen. Der Umsatz von Largo wird weiterhin im Wesentlichen von den Umsätzen in der globalen Stahlindustrie sowie den Märkten für hochreine Luft- und Raumfahrt und Chemie getragen, aber da die Nachfrage nach Vanadium in globalen VRFB-Anwendungen in den kommenden Jahren steigen wird, gehen wir von einem deutlichen Wachstum im VRFB-Sektor aus. Die Einführung von Largo Clean Energy bietet Largo zusätzliche Flexibilität, mehr von seiner hochreinen Vanadiumproduktion in Energiespeicherprodukten einzusetzen. Unser Ziel ist es, durch die Lieferung unserer außergewöhnlich hochwertigen Vanadium-Produkte und durch den Einsatz der VCHARGE±-Systeme von Largo Clean Energy weiterhin einen Beitrag zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu leisten."

Largo Clean Energy - ein führender, vertikal integrierter Anbieter für Speicher von erneuerbaren Energien

Mit der Gründung von Largo Clean Energy entsteht ein vertikal integrierter Energiespeicheranbieter für den wachsenden Markt für Speicher für erneuerbare Energien. Schätzungen zufolge wird die globale Kapazität für Energiespeicher mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate ("CAGR") von 31 % wachsen und bis 2030 eine kumulierte Kapazität von über 741 Gigawattstunden ("GWh") erreichen [1]. Die VRFB hat sich zum bevorzugten Speichersystem für erneuerbare Energien für industrielle und kommerzielle Inselnetze (Microgrids), die Integration erneuerbarer Energien, das Laden von Elektrofahrzeugen und Netzanwendungen entwickelt. Durch die Kombination der konkurrenzlosen hochreinen Vanadium-Produkte von Largo und der heutigen Einführung des VRFB-Geschäftsbereichs Largo Clean Energy ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es gut dafür aufgestellt ist, in Zukunft einen erheblichen Teil des zukünftigen Bedarfs an Speicher für erneuerbare Energien zu decken.

Lösen eines grundlegenden Vanadium-Versorgungsproblems im Zusammenhang mit VRFB-Projekten

Die VRFB ist für ihre technischen und wirtschaftlichen Vorzüge bekannt, aber ein grundlegendes Problem, mit dem die meisten VRFB-Einsatzprojekte zu kämpfen haben, ist die sichere und zuverlässige Versorgung mit hochreinem Vanadium. Wir glauben, dass die Gründung von Largo Clean Energy dazu beitragen wird, dieses Problem zu lösen, indem die branchenführende VRFB-Technologie mit dem erstklassigem Angebot an hochreinem Vanadium von Largo kombiniert wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die kosteneffizienten Expansionspläne von Largo die erwartete zukünftige Nachfrage nach VCHARGE±-Einsatzprojekten von Largo Clean Energy unterstützen.

Flexibler Einsatz der hochreinen Vanadium-Produkte von Largo

Wir glauben, dass die Gründung von Largo Clean Energy die einzigartige Position von Largo als einer der weltweit hochwertigsten Vanadiumproduzenten verbessert. Beim Aufbau eines VRFB-Geschäfts begibt sich Largo auf die nachgelagerte Seite, um sein Produkt und seinen Kundenstamm zu diversifizieren und seine Flexibilität in den verschiedenen Preis-Segmenten für Vanadium zu erhöhen.

Das VCHARGE±-System: Fortschrittliche VRFB-Technologie mit konkurrenzloser Leistung

Largo Clean Energy wird die patentierte Flow-Batterie-Stack-Technologie und die proprietäre Vanadium-Elektrolyt-Verarbeitungstechnologie nutzen, die ihm nun zur Verfügung stehen, um seine VCHARGE±-Batteriesysteme weiter zu entwickeln und einzusetzen und so eine sichere und kontinuierliche Energiespeicherung über einem Lebenszyklus von mehr als 20 Jahren mit nominaler Abnahme anzubieten.

- Das VCHARGE±-Batteriesystem kann aus 4, 6, 8, 10 und 20 Megawattstunden (" MWh ") hochwertigen, modularen Energiespeichermöglichkeiten bestehen; - Unübertroffene Stapelleistungsdichte: Das VCHARGE±-Batteriesystem basiert auf einem proprietären Vanadium-Elektrolyt-Verarbeitungssystem, das mit der patentierten Flow-Batterie-Stack-Technologie kombiniert ist und eine dreimal höhere Leistungsdichte ermöglicht als die meisten anderen Wettbewerber; - Kosten-Wettbewerbsfähigkeitsvorteil: Das VCHARGE±-Batteriesystem kann aufgrund der geringen Kapital- und Betriebskosten und einer Produktlebensdauer von über 20 Jahren ohne Leistungseinbußen konkurrenzlose, abgestufte Lagerkosten bei einer Entladedauer von mehr als 4 Stunden liefern; - Eine der sichersten Batterielösungen: Die VCHARGE±-Batteriesystemtechnologie hat sich aufgrund ihrer inhärenten Nicht-Entflammbarkeit als sicher für den Einsatz in städtischen Anwendungen in der Nähe benachbarter Strukturen und dicht besiedelter Gebiete erwiesen; - Nachhaltigkeit: Der in einer VRFB enthaltene Elektrolyt hat eine 100 %ige Entladungstiefe, ohne das Batteriesystem zu beschädigen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Vanadiumelektrolyten am Ende der Batterielebensdauer wiederzuverwenden, was im Vergleich zu Konkurrenzprodukten zu einer nachhaltigeren Batterieoption führt. - Disruptive und exklusive Batterie-IP: Largo Clean Energy hat die von VionX Energy entwickelte Batterietechnologie erworben, die einen Wettbewerbsvorteil bietet; - Bewährte Haltbarkeit: Die Haltbarkeit des VCHARGE±-Produkts ist erwiesen und die Validierung des Werbedesigns ist abgeschlossen; - Langlebig: Das VCHARGE±-Batteriesystem wird eine modulare Architektur verwenden, die auf 1 Megawatt (" MW ") Leistung und 2 MWh Energiebausteinen basiert, die so konstruiert wurden, dass sie die Netzzuverlässigkeitsstandards erfüllen und einer signifikanten Haltbarkeitsprüfung unterzogen wurden, die eine Stapellebensdauer von bis zu 40 Jahren nachweist.

Zusammenfassung der Transaktion - Schlüsselbegriffe

Largo Clean Energy hat mit Wirkung zum 25. November 2020 einen Vertrag über den Ankauf von Vermögenswerten (der "Kaufvertrag") abgeschlossen, gemäß dem sie nun bestimmte Vermögenswerte von VionX Energy erworben hat, darunter 12 Patentfamilien (die "Vermögenswerte") aus einer Abtretung zugunsten von Gläubigern nach dem Gesetz von Massachusetts. Der Abschluss des Kaufs der Vermögenswerte war an die Bedingung geknüpft, dass Largo Clean Energy den heute abgeschlossenen Lizenzvertrag (wie unten definiert) abschließt. Die Vermögenswerte wurden als Nettogegenleistung in Höhe von 3.862.000 USD erworben, die durch die Ausgabe von 2.518.453 Largo-Stammaktien (zu einem angenommenen Preis pro Stammaktie von 1,035 CAD, d. h. dem 5-tägigen volumengewichteten Kurs vor Abschluss der Kaufvereinbarung) erreicht wurde und 3.622.007 Aktienkaufoptionsscheine von Largo, die einen Ausübungspreis von 0,67 CAD und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Im Zuge der Transaktion hat Largo Clean Energy auch eine nicht-exklusive Lizenzvereinbarung (die "Lizenzvereinbarung") mit der Raytheon Technologies Corporation in Bezug auf bestimmte von Largo Clean Energy verwendete Technologien abgeschlossen.

Vanadium-Redox-Flow-Batterien: Entscheidend für die Erzeugung von sauberer Energie

Largo ist der Ansicht, dass die VRFB sich von der Konkurrenz im Batteriesegment abhebt und sich am besten für großtechnische Speicheranwendungen für erneuerbare Energien im gewerblichen und industriellen Bereich eignet. Die VRFB enthält eine Vanadiumelektrolyt-Flüssiglösung, die über lange Zeiträume große Mengen an Energie speichert und freisetzt. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Batterie verwendet eine VRFB einen Vanadium-Elektrolyten, um Energie in getrennten Speichertanks zu speichern und nicht in der Energiezelle der Batterie. Während des Betriebs werden diese Elektrolyte durch einen Stapel von Kraftzellen oder Membranen gepumpt, wo eine elektrochemische Reaktion stattfindet und Strom erzeugt wird.

Die Stärken der VRFB liegen in ihrer Langlebigkeit, der kaum vorhandenen Leistungsverschlechterung im Laufe der Zeit (auch nach vielen tausend Zyklen), der Nichtentflammbarkeit, der 100 %igen Entladungstiefe ohne Schäden am Batteriesystem und der Fähigkeit, den Vanadiumelektrolyten am Ende der Batterielebensdauer wiederzuverwenden. Die in der VRFB verwendete Elektrolytlösung ist nicht flüchtig, sie ist aufgrund ihres hohen Wassergehalts weder entzündlich noch explosiv und hat nur sehr wenig oder keinen Selbstentladestrom, was im Vergleich zu anderen Batterieenergiespeichern eine sehr hohe Betriebssicherheit bietet. Diese inhärente Nicht-Entflammbarkeit des wasserbasierten Elektrolyten in VRFB verwendet macht sie ideal für den Einsatz in dicht besiedelten Gebieten, an Flughäfen, in Schulen und in Waldgebieten, wo die Eindämmung der Sicherheitsrisiken durch Feuer und Rauch von größter Bedeutung ist.

Die VRFB eignet sich sowohl für netzgebundene als auch für dezentrale Energieanwendungen und ist eine der bevorzugten Batteriespeichertechnologien, die eine effektive Lösung für die Herausforderungen bietet, die mit der Modernisierung und Stabilisierung des Netzes sowie der Integration erneuerbarer Energien verbunden sind. VRFBs können auch in Energiespeicherprojekten im Versorgungsbereich, in Mikronetzen, bei der Integration erneuerbarer Energieerzeugung, bei der Netzglättung, bei der Notstromversorgung sowie bei Anwendungen mit entferntem und netzfernem Strom eingesetzt werden.

Um mehr über Vanadium-Redox-Flow-Batterien und den wachsenden weltweiten Energiespeichermarkt zu erfahren, besuchen Sie bitte den Abschnitt "About Vanadium" auf unserer Website unter www.largoresources.com.

Details zum Webcast und zur Telekonferenz Das Management von Largo Resources wird am Mittwoch, 9. Dezember 2020, um 10:00 Uhr ET einen Webcast und eine Telefonkonferenz durchführen, um über die Vorteile der Largo Clean Energy-Gründung und der VCHARGE±-Batterietechnologie zu sprechen.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: 9. Dezember 2020 Uhrzeit: 10:00 Uhr ET Webcast-Linkhttps://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1412837&tp_key=2d9e30388 0 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005174-1&h=2410600242&u=https%3A%2F%2F c212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005174-1%26h%3D375919080%26u%3D https%253A%252F%252Fproduceredition.webcasts.com%252Fstarthere.jsp%253Fei%253D 1412837%2526tp_key%253D2d9e303880%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fproduceredition.we bcasts.com%252Fstarthere.jsp%253Fei%253D1412837%2526tp_key%253D2d9e303880&a=ht tps%3A%2F%2Fproduceredition.webcasts.com%2Fstarthere.jsp%3Fei%3D1412837%26tp_k ey%3D2d9e303880) Einwahlnummer: Lokal/International: +1 (416) 764-8688 Gebührenfrei aus Nordamerika: (888) 390-0546 Gebührenfrei aus Brasilien: 08007621359 Konferenz-ID: 15966189 Website: Um Pressemitteilungen oder zusätzliche Finanzinformationen anzuzeigen, besuchen Sie bitte unseren Bereich Investor Relations auf der Largo Resources-Website unter: www.largoresources.com/investors (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=3005174-1&h=1874683006&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F %3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005174-1%26h%3D299220156%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww .largoresources.com%252Finvestors%26a%3Dwww.largoresources.com%252Finvestors&a =www.largoresources.com%2Finvestors)

Informationen zu Largo Clean Energy

Largo Clean Energy strebt an, ein führender Anbieter von sicheren, langlebigen Vanadium-Redox-Akkumulatoren (Vanadium-Redox-Flow-Batterien, VRFB) im Netzmaßstab für den schnell wachsenden weltweiten Markt für Speicher von erneuerbaren Energien zu werden. Unsere VCHARGE±-Batteriesysteme verwenden patentierte Batterietechnologie und proprietäre Vanadium-Elektrolyt-Verarbeitung, um den Kunden ein vollständig integriertes und kostengünstiges Speichersystem für erneuerbare Energien bereitzustellen, das aus Teilsystemen für Leistungskonditionierung, Steuerung und Wärmemanagement besteht. Unsere VCHARGE±-Batteriesysteme sind für eine dreimal höhere Leistungsdichte als die meisten anderen Wettbewerber ausgelegt und haben sich als nicht brennbar und sicher erwiesen. Das VCHARGE±-Batteriesystem bietet außerdem eine einzigartige, lang anhaltende Entladung von bis zu 10 Stunden bei voller Nennleistung und liefert eine unübertroffene, nicht abnehmende Leistung über einen Lebenszyklus von mehr als 20 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter www.largocleanenergy.com.

Informationen zu Largo Resources

Largo Resources ist ein führender, vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von hochwertigem Vanadium. Largo kann durch die Lieferung seiner konkurrenzlosen VPURE(TM)- und VPURE+(TM)-Produkte mehrere Vanadium-Marktanwendungen bedienen, die aus einem der weltweit hochwertigsten Vanadiumvorkommen in der Maracás Menchen-Mine in Brasilien stammen. Largo konzentriert sich auch auf die Weiterentwicklung von Speicherlösungen für erneuerbare Energien durch Largo Clean Energy und seine erstklassigen VCHARGE±-Vanadium-Redox-Flow-Batteriesysteme. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel "LGO" notiert.

Weitere Information zu Largo und VPURE(TM) finden Sie auf www.largoresources.com und www.largoVPURE.com.

Weitere Informationen zu Largo Clean Energy finden Sie auf www.largocleanenergy.com.

Weder die Toronto Stock Exchange (noch ihr Regulierungsdienstleister) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, von denen einige als "finanzielle Aussichten" für die Anwendung der kanadischen Wertpapiergesetzgebung angesehen werden können ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu unserer Fähigkeit, ein VRFB-Geschäft aufzubauen, zu finanzieren und zu betreiben, zu unserer Fähigkeit, unsere Technologie zu schützen und weiterzuentwickeln, zu unserer Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu unserer Fähigkeit, unser VCHARGE±-Batteriesystems nach Spezifikation und zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu vermarkten und zu verkaufen, unsere Fähigkeit, die erforderlichen Produktionsressourcen für den Bau unseres VCHARGE± -Batteriesystems zu sichern, und die allgemeine Einführung der VFRB-Technologie auf dem Markt. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "plant ein", "beabsichtigt", "schätzt" oder "sieht vorher", oder "strebt an", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "ist der Überzeugung" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten", "würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht "werden". Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle und historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Largo oder Largo Clean Energy wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die im jährlichen Informationsformular von Largo und in den regelmäßig auf SEDAR eingereichten öffentlichen Dokumenten beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen. Obwohl das Management von Largo versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessenem Umfang auf diese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Largo verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Leser sollten auch die Abschnitte zu Risiken und Unsicherheiten in den jährlichen und vorläufigen Lageberichten (MD&A) von Largo überprüfen, die ebenfalls gelten.

_________________________________ 1 Wood Mackenzie, Global energy storage outlook: H2 2020, September 30, 2020; https://www.woo dmac.com/press-releases/global-energy-storage-capacity-to-grow-at-cagr-of-31-to-2030/ (https: //c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3005174-1&h=2741294729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3 Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005174-1%26h%3D2886751183%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.woodmac.com%25 2Fpress-releases%252Fglobal-energy-storage-capacity-to-grow-at-cagr-of-31-to-2030%252F%26a%3D https%253A%252F%252Fwww.woodmac.com%252Fpress-releases%252Fglobal-energy-storage-capacity-to- grow-at-cagr-of-31-to-2030%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.woodmac.com%2Fpress-releases%2Fglobal-ene rgy-storage-capacity-to-grow-at-cagr-of-31-to-2030%2F)

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1360415/Largo_Resources_Ltd__Largo_Resources_Launches_Largo_Clean_Energy.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1360414/Largo_Resources_Ltd__Largo_Resources_Launches_Largo_Clean_Energy.jpg

