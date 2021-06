Entain Plc

Entain setzt auf drei Millionen Fans in ganz Europa, um auf die EM zu wetten

London (ots/PRNewswire)

Briten schließen sich den Fans in ganz Europa mit Wetten auf einen Sieg Frankreichs an

Entain, der weltweit führende Anbieter von Sportwetten und Spielunterhaltung, rechnet damit, dass mehr als drei Millionen Fans in ganz Europa Wetten auf die verschobene UEFA-Europameisterschaft 2020 (EM) platzieren werden - etwa doppelt so viele wie bei der letzten Weltmeisterschaft 2018. Das Turnier läuft einen Monat lang und beginnt morgen mit dem Spiel Italien gegen die Türkei.

Bislang haben die Kunden von Entain in Großbritannien die meisten Wetten platziert. Es wird am meisten auf einen Sieg Frankreichs gesetzt, fast die Hälfte der britischen Fans hat bisher auf Les Bleus gewettet. Dies ist nicht unähnlich der Situation bei der letzten Weltmeisterschaft, als nur 9 % der Fans in Großbritannien auf England setzten, verglichen mit 47 % in Belgien, 39 % in Kroatien und Frankreich, 20 % in Spanien und 16 % in Deutschland, die auf den Sieg ihrer Nationalmannschaft wetteten.

"Die meisten Wetten werden nach dem Beginn des Turniers stattfinden, und wir erwarten, dass etwa doppelt so viele Fans Wetten auf die EM platzieren werden wie bei der letzten Weltmeisterschaft, was das Wachstum unseres Geschäfts in den letzten drei Jahren widerspiegelt", sagte Jette Nygaard-Andersen, Geschäftsführerin von Entain. "Mit Angeboten in den meisten teilnehmenden Ländern sind wir perfekt aufgestellt, um den Fans spannende Erlebnisse zu bieten."

Zum ersten Mal auf einer Großveranstaltung dieser Größenordnung wird Entain fast alle Kundenaktivitäten seiner europäischen Marken auf hauseigener Technologie* abwickeln. Dies gibt Entain einen einzigartigen Einblick in die Erwartungen und das Wettverhalten der Fans in den meisten Ländern, die am Turnier teilnehmen, und kann so die Angebote und Erfahrungen der Fans entsprechend anpassen.

So veranstaltet bwin zum Beispiel "King of Europe", ein Turnier, bei dem Fans in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Griechenland und Rumänien Teams wählen und um den Sieg wetteifern können. Die besten fünf teilen sich einen Jackpot von 1 Million Euro. In Großbritannien erweitert Ladbrokes sein bahnbrechendes 5-A-Side-Produkt um Leaderboards und macht es zum Free-to-Play-Produkt, bei dem die Fans ihre eigenen Teams zusammenstellen und kostenlos gegeneinander antreten können.

Die Daten aus Entains globaler Datenbank mit 160 Millionen Kunden geben auch Aufschluss darüber, was die Fans am meisten interessiert und treiben die frühen Wetten im Vorfeld des Events an. Das zeigen zum Beispiel die Wetten von rund 1,5 Millionen Fußballfans in den teilnehmenden Ländern zwischen Januar und Mai:

- Mehr als 50 % aller Wetten wurden bisher von Fans in Großbritannien abgegeben - wobei ungefähr genauso viele britische Fans auf einen Sieg Frankreichs setzen wie auf England. - Frankreich hat bisher die meisten Wetten auf den Sieg des gesamten Turniers angezogen (28 %), gefolgt von England (20 %) und Belgien (12 %). - Bei den Fans in allen Ländern entfällt bisher fast die Hälfte (47 %) der Wetten darauf, welche Nation die Europameisterschaft gewinnt, gefolgt von der Frage, welcher Spieler der beste Torschütze sein wird (15 %). Die zweitbeliebteste Wette für UK-Fans ist das richtige Endergebnis des Endspiels. - Länderunterschiede zeigen sich auch bei den Wetten auf die Torschützenkönige. Bei dieser Maßnahme haben die britischen Fans mit den meisten Wetten auf den führenden Spieler Harry Kane gesetzt (23 %), knapp vor Romelu Lukaku (22 %) - Lukaku ist die erste Wahl für den Top-Torjäger unter den Fans außerhalb Großbritanniens.

Die Spielerdatenbank von Entain zeigt auch, dass Fußballfans aus kleineren europäischen Ländern tendenziell eher auf ihre Nationalmannschaften wetten als solche aus größeren Ländern.

Hinweise an die Redaktion:

* Ohne die kürzlich erworbenen Aktivitäten Bet.pt

Informationen zu Entain plc

Entain plc (LSE: ENT) ist ein FTSE100-Unternehmen und eine der größten Sportwetten- und Glücksspielgruppen der Welt, die sowohl online als auch im Einzelhandel tätig ist. Die Gruppe besitzt ein umfassendes Portfolio an etablierten Marken; zu den Sportmarken gehören bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds und Sportingbet; zu den Glücksspielmarken gehören CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninja Casino, Optibet, partypoker und PartyCasino. Der Konzern verfügt über eigene Technologien in allen seinen Kernproduktbereichen und bietet zusätzlich zu seinen B2C-Aktivitäten Dienstleistungen für eine Reihe von Drittkunden auf B2B-Basis an. Der Konzern ist außerdem ein Joint Venture mit MGM Resorts eingegangen, um über BetMGM die Möglichkeiten von Sportwetten und Glücksspielen in den USA zu nutzen. Entain liefert die Technologie, die BetMGM antreibt, sowie exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den hauseigenen Spielstudios entwickelt werden. Der Konzern ist in Großbritannien steuerlich ansässig und verfügt über Lizenzen in insgesamt 27 regulierten Märkten. Entain ist ein führendes Unternehmen im Bereich ESG, Mitglied von FTSE4Good, dem DJSI und wird von MSCI mit AA bewertet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gruppe: www.entaingroup.com.

Original-Content von: Entain Plc, übermittelt durch news aktuell