AnyoneGo : Tschechisches Unternehmen, das maßgeschneiderte Hunderollstühle herstellt, betritt den europäischen Markt

Brno, Tschechische RepublikBrno, Tschechische Republik (ots/PRNewswire)

Das Start-up-Unternehmen für Hundemobilitätshilfen AnyoneGo betritt den europäischen Markt. Das tschechische Unternehmen stellt maßgeschneiderte Rollstühle mit 3D-Druck für Hunde mit Mobilitätsproblemen her. Nachdem sie fast hundert Hunden in der Tschechischen Republik und der Slowakei geholfen haben, bieten sie nun ihre Rollstühle für Hunde in Europa an.

Probleme beim Gassi gehen mit Hunden können viele Ursachen haben. Tierärzte und andere Experten schlagen vor, sich ein gut passendes, Rollstuhl von hoher Qualität - wie das, das AnyoneGo herstellt! Sie haben Dutzende von Prototypen erstellt und ihr Produkt an Hunderten von Hunden getestet, um den ultimativen Hunderollstuhl zu schaffen.

Funktionelles und attraktives Design

Das Designteam wird von einem versierten Industriedesigner Jan Jiránek geleitet, der ebenfalls Rollstuhlfahrer ist und einen einzigartigen Ansatz für das Problem hat.

"Das Ziel ist es, Hunderollstühle zu schaffen, die nicht nur funktionell und einfach zu bedienen, sondern auch schön und verstellbar sind", sagt Jiránek.

AnyoneGo nutzt die Technologien - der Rollstuhl wird zu 90 % in 3D auf Maschinen eines anderen erfolgreichen tschechischen Technologieunternehmens - Prusa3D - gedruckt.

"Der Einsatz des 3D-Drucks ermöglicht es uns, Rollstühle für einzelne Kunden zu erstellen und notwendige Änderungen vorzunehmen", so Jiránek.

Sie bietenHinterbeinrollstühle in vier Größen an - Nano (für Zwergrassen), Micro (Dackel), Small (Französische Bulldoggen) und Middle (für Border Collies). Ein noch größerer Rollstuhl wird derzeit entwickelt.

Rollstuhl mit 3D-Druck für Hunde aller Größen

Die Rollstühle haben einen stabilen breiten Rahmen, einen gepolsterten Sattel, eine abnehmbare Beinstütze und Räder, die für den Transport oder zum Ablegen des Hundes zusammengeklappt werden können Der Brustgurt ist leicht anzulegen und rastet sicher im hinteren Teil des Rollstuhls ein.

Sie werden mit haltbarem, ungiftigem und abwaschbarem Kunststoff 3D-gedruckt, wobei die entscheidenden Teile mit der SLS-Technologie für eine noch höhere Festigkeit hergestellt werden.

Der AnyoneGo-Rollstuhl ist wunderschön anzusehen, und jeder Kunde kann aus fünf verschiedenen Farben für seine Komponenten und Zubehörteile wählen.

Um diese großartige Nachricht zu feiern, bieten sie bis zum 31. Januar 2021 einen Rabatt von 15 % auf ihre Rollstühle für alle Bestellungen mit dem Code XMAS15 an.

Sie können den Rollstuhl direkt unter www.anyonego.com, bestellen, die Preise beginnen bei 564 EUR für die Comfort line und bei 586 EUR für die Style line Wagen. Die Lieferzeit beträgt 2 bis 3 Wochen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1361605/AnyoneGo_frenchie_wheelchair_dog_Bella.jpg

