Ubitus K.K.

Ubitus startet weltweiten Cloud Streaming Service für Modenschauen gemeinsam mit Balenciaga

TokioTokio (ots/PRNewswire)

Ubitus K.K., Technologieführer im Bereich Cloud-Gaming-Lösungen, kündigt eine Partnerschaft mit Balenciaga bei der Einführung von "Fashion Show Online" an, einem neuen Cloud-Service für Modenschauen, der Kunden von Balenciaga exklusiv zur Verfügung stehen soll. Mit der Technologie von Ubitus präsentiert Balenciaga zum ersten Mal eine virtuelle interaktive Modenschau in der Cloud und verleiht der Haute Couture eine neue Dimension.

Angesichts der aktuellen weltweiten Pandemie wollte Balenciaga eine virtuelle interaktive Modenschau kreieren. Dabei stand das Unternehmen vor der gewaltigen Herausforderung, eine extrem große Anwendung voller Bilder und Videos mit Hunderten von Gigabytes weltweit zu verbreiten. Ubitus setzte sich gegen andere Unternehmen durch und Balenciaga wählte das Unternehmen letztendlich als einzigen Anbieter für die Beherbergung seiner Modenschau in der Cloud.

"Wir sind sehr stolz und fühlen uns privilegiert, an diesem ersten Unterfangen dieser Art teilnehmen zu dürfen. Wir sind seit vielen Jahren im Geschäft mit Cloud-Gaming-Lösungen tätig. Dies ist unser erster Vorstoß in andere medienbezogene Branchen. Wir freuen uns, mit den kreativen Talenten von Balenciaga und Substanz & Inhalt zusammenzuarbeiten; Sie erweitern unseren Horizont in Bezug auf kreatives Denken", sagte Wesley Kuo.

"Andere Eigentümer von Medieninhalten haben davon Kenntnis genommen und unser Telefon hört nicht auf zu klingeln." Ubitus hofft, seine Technologieanwendungen auf neue Branchen und Bereiche auszuweiten, sich jedoch weiterhin auch auf sein Kerngeschäft, das Cloud-Gaming, zu konzentrieren. Inhalte können viele Formen haben; Spiele sind nur eine von ihnen.

Informationen zu Ubitus

Ubitus betreibt die weltweit beste GPU-Virtualisierungstechnologie und Cloud-Streaming-Plattform. Das Unternehmen engagiert sich, mit seiner fortschrittlichen Technologie eine überlegene Benutzererfahrung zu liefern. Benutzer benötigen nur ein Breitbandnetzwerk, um ein AAA-Spielerlebnis über verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Smart TVs und PCs zu genießen.

Mit seinem umfassenden GDK (Game Development Kit), einer Lösung zur Entwicklung von Spielen, unterstützt Ubitus Spieleunternehmen in Japan und im Ausland, die eine schnell einführbare Lösung im Bereich Cloud-Gaming suchen. Ubitus arbeitet mit Telekommunikations- und Online-Dienstanbietern und Spieleherstellern auf der ganzen Welt zusammen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321942/Ubitus_Logo_Logo.jpg

Pressekontakt:

TEL: +886-2-2717-6123 (Taipei)

+81-3-6435-3295 (Tokio)

E-Mail: contact@ubitus.net

Original-Content von: Ubitus K.K., übermittelt durch news aktuell