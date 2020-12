Erfolgreiche Ergebnisse für die 2020 World Industrial Design Conference

The Information Office of Yantai Municipal People's Government

Am 30. November berief das Informationsbüro der städtischen Volksregierung von Yantai eine Pressekonferenz ein, um die Ergebnisse der 2020 World Industrial Design Conference bekannt zu geben.

Am 29. November kam die 2020 World Industrial Design Conference zu einem erfolgreichen Abschluss. Als innovative und weitreichende Konferenz auf dem Gebiet des Industriedesigns erzielte sie eine Reihe erfolgreicher Ergebnisse.

Mit dem Thema "Intelligent Design & Road to the Future" hat die Konferenz auf innovative Weise weltweit 100 Online-Teilveranstaltungen ins Leben gerufen, um die neuesten Konzepte der intelligenten Fertigung zu erforschen. Die 2020 China Excellent Industrial Design (CEID) Award Exhibition, die während der Konferenz stattfand, zog 7,5 Millionen Online-Zuschauer und 100.000 Offline-Besucher an. Fast eintausend lokale Unternehmen, Industrieparks, soziale Organisationen, Hochschulen und Universitäten in Yantai City nahmen an der Ausstellung teil. Es gab auch Sonderausstellungen, die in einer Reihe von Städten und Regionen veranstaltet wurden. 158 Mitarbeiter der Investitionsförderung führten Business Matching Sessions mit 803 Unternehmen durch, darunter BYD, MESDA, Shandong Groot Industrial Equipment, Shandong Zhonghang Electromechanical Equipment und Yijiahe Technology. Daraus ergab sich die Möglichkeit von 174 Projekten und erreichte 2,995 Milliarden Yuan für Investitionen, technische Zusammenarbeit, Handel und andere Geschäftsaktivitäten.

Die Konferenz erregte die Aufmerksamkeit vieler in- und ausländischer Medien wie der Nachrichtenagentur Xinhua und CCTV. Bis heute haben die Schlüsselwörter der Konferenz mehr als 300 Millionen Internet-Klicks, Seitenaufrufe und Anzeigen generiert.

