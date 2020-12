Exterro

Exterro erwirbt AccessData, formt die führende juristische GRC-Software-Plattform für Datenschutz, Forensik und e-Discovery in Unternehmen

Portland, Ore.Portland, Ore. (ots/PRNewswire)

Exterro Inc., der bevorzugte Anbieter von juristischer GRC-Software und exklusiver Allianzpartner der Association of Corporate Counsel für e-Discovery, Datenschutz und Cybersicherheits-Compliance, gab heute die Übernahme von AccessData, dem branchenführenden Anbieter digitaler forensischer Ermittlungstechnologie, bekannt.

Die Übernahme unterstreicht die Vision von Exterro, Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Verpflichtungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (GRC) proaktiv und verantwortungsbewusst zu regeln und gleichzeitig ein Höchstmaß an Datenintegrität zu gewährleisten. Durch die Bündelung der Kräfte mit AccessData kann Exterro Unternehmen, Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Anwaltskanzleien und Rechtsdienstleistern jetzt die einzige verfügbare Lösung anbieten, die alle rechtlichen GRC- und digitalen Ermittlungsanforderungen in einer integrierten Plattform erfüllt.

"Die konvergierenden Marktkräfte in den Bereichen DFIR, e-Discovery, Datenschutz und Information Governance sind der wichtigste Grund für diese Übernahme. Um diesen kritischen Herausforderungen wirksam begegnen zu können, muss man in der Lage sein, Daten kontextbezogen, schnell und kostengünstig zu identifizieren, zu bewahren, zu analysieren und zu präsentieren. Ein konsistentes, vertretbares Verfahren ist ebenfalls erforderlich." sagte Bobby Balachandran, CEO bei Exterro. "Die Gewährleistung der Integrität der Datenlieferkette ist von größter Bedeutung. Mit der Übernahme von AccessData kombiniert Exterro all diese Fähigkeiten in einer einzigen, integrierten Plattform. Unternehmen verfügen damit über einen ganzheitlichen Rahmen für die Bewältigung ihrer juristischen GFK Herausforderungen und Verpflichtungen."

Unternehmen stehen heute vor ständig wachsenden rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen und immer größeren Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit ihren Daten und den Daten, die sie im Auftrag anderer aufbewahren. Es gibt jedoch erhebliche Überschneidungen zwischen kritischen Komponenten der Datenverwaltung, insbesondere im Hinblick auf e-Discovery, interne Untersuchungen, Reaktion auf Vorfälle und Verletzungen der Privatsphäre. Die forensischen Erfassungs-, Verarbeitungs- und Analysefähigkeiten von AccessData ergänzen und vervollständigen die bestehenden Lösungen von Exterro in den Bereichen e-Discovery, Datenschutz, Informationsverwaltung sowie Vorfall- und Verstoßmanagement. Dank der kombinierten Technologien, der Fachkompetenz und der hervorragenden Erfolgsbilanz von Exterro und AccessData werden die Kunden in vielerlei Hinsicht erheblich profitieren:

- Sie gelangen schneller und vertretbarer zu den Fakten - und sparen dabei Geld. Kein anderes Unternehmen auf dem e-Discovery-Markt bietet eine wirklich umfassende Lösung auf einer einzigen einheitlichen Plattform an, die jede einzelne Phase des e-Discovery- und forensischen Untersuchungsprozesses abdeckt. - Sie können unternehmensweit gespeicherte Daten schnell identifizieren, bewahren, analysieren und präsentieren. Durch das branchenweit breiteste Angebot an Konnektoren zu Unternehmensdatenquellen - darunter Vor-Ort- und Cloud-Anwendungen, neue kollaborative Anwendungen wie Slack, mobile Geräte und PC-Betriebssysteme - können Exterro-Kunden Daten kontextbezogen identifizieren, bewahren, analysieren und präsentieren, und zwar so schnell und kostengünstig wie möglich innerhalb eines konsistenten, vertretbaren Prozesses. - Sie erkennen schnell Informationsrisiken an den Endpunkten des Unternehmens. Die Integration der Technologie von AccessData mit den Legal GRC-Angeboten von Exterro ermöglicht es dem kombinierten Unternehmen, Informationsrisiken schnell zu erkennen und zu eliminieren, bevor sie zu einem Problem werden. - Sie können fortgeschrittene Verbindungen zwischen einzelnen Beweisstücken herstellen. - Einsatzerprobte forensische Tools wie die marktführende Untersuchungslösung FTK von AccessData überzeugen, wenn Ermittler datenintensive Untersuchungen in kürzerer Zeit durchführen müssen. Die Integration von FTK in Exterros fortschrittliches maschinelles Lernen wird wertvolle Zeit und Geld sparen und "Smoking-Gun"-Beweise früher entlarven. - Sie haben einen tiefen Einblick in Live-Daten direkt am Endpunkt. Die Kombination der forensischen Tools von AccessData und der Lösung Incident and Breach Management(TM) von Exterro wird Unternehmen dabei helfen, schnellere und zielgerichtetere HR- und Compliance-Untersuchungen durchzuführen und einen konsistenten, dokumentierten und vertretbaren Reaktionsprozess in einer einzigen, robusten Lösung zu implementieren.

Mit mehr als 3.000 bestehenden Kunden, 500 Mitarbeitern, die über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verteilt sind, und seiner starken finanziellen Position wird Exterro weiterhin aggressiv in bestehende Produktlinien wie FTK® und neue Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz investieren, um der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach Lösungen für ihre Legal-GRC-Herausforderungen gerecht zu werden.

"Dies ist ein spannender Tag für AccessData-Kunden. Als führender Anbieter von GRC-Technologie bietet Exterro ein Portfolio, das unsere eigenen Innovationen perfekt ergänzt", sagte Ken Naumann, der CEO von AccessData. "Die Akquisition wird unseren Anwendern einen enormen Mehrwert bringen und ihnen helfen, ihre forensischen Untersuchungen und e-Discovery zu stärken und zu beschleunigen. Exterro teilt unser tiefes Engagement für FTK und setzt erhebliche Ressourcen und Investitionen ein, um zusätzliche Innovationen in den kombinierten Produktlinien umzusetzen. Genau wie wir haben sie das Ziel, die Kundenzufriedenheit auf neue Höhen zu heben und gleichzeitig ein Höchstmaß an Datenintegrität zu gewährleisten.

Informationen zu Exterro

Exterro wurde mit der einfachen Vision gegründet, dass mithilfe der Konzepte der Prozessoptimierung und der Datenwissenschaft die Art und Weise, wie Unternehmen digitale Informationen verwalten und auf Rechtsstreitigkeiten reagieren, bessere Ergebnisse zu geringeren Kosten ermöglichen würde. Wir bleiben dieser Vision weiterhin verpflichtet und stellen eine vollständig integrierte Legal-GRC-Plattform bereit, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre Risiken in den Bereichen Datenschutz, Regulierung, Compliance und Prozessführung effektiver und kostengünstiger anzugehen. Mit Softwarelösungen, die die Privatsphäre, rechtliche Abläufe, Compliance, Cybersicherheit und Information Governance umfassen, hilft Exterro einigen der weltweit größten Unternehmen, intelligenter und effizienter zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter exterro.com.

Informationen zu AccessData

Ob es um Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten oder Compliance geht, AccessData® bietet branchenführende Lösungen, die die Macht der Forensik in Ihre Hände legen. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet AccessData mit mehr als 130.000 Kunden in Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbehörden, Unternehmen und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt zusammen und bietet sowohl eigenständige als auch unternehmensweite Lösungen an, die synergistisch zusammenarbeiten können. Weitere Informationen zu AccessData finden Sie unter www.accessdata.com

Ron J. Rambo Jr. Marketing Content & Communications Manager Exterro, Inc. ron.rambo@exterro.com (503) 501-5104

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357451/Exterro_Logo.jpg

Original-Content von: Exterro, übermittelt durch news aktuell