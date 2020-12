BioUrja Trading, LLC

Die BioUrja Group hat die Übernahme der operativen Geschäfte von Energy Alloys abgeschlossen

HoustonHouston (ots/PRNewswire)

BioUrja Commodities, LLC, welche Teil der BioUrja Group ("BioUrja") aus Houston, TX, ist, hat die Übernahme der operativen Geschäfte und des Handelsnamens von Energy Alloys abgeschlossen. Die Übernahme beschränkte sich auf den Erwerb des Eigenkapitals jener Unternehmen von Energy Alloys, die keine Schuldner waren, die Gegenstand des jüngsten Konkursverfahrens waren, an dem Energy Alloys, LLC und seine schuldnerischen Tochtergesellschaften beteiligt waren. Die Transaktion umfasste nicht die Aktien der Schuldnerunternehmen von Energy Alloys, die nicht operativ tätig sind, oder andere verbleibende Vermögenswerte, die direkt von Schuldnerunternehmen von Energy Alloys gehalten werden.

Die BioUrja Group ist derzeit im Besitz von Hamilton Metals, LLC, einem globalen Anbieter von Produkten aus korrosionsbeständigen Metalllegierungen und Rohrprodukten, die für die Energieexploration und -produktion verwendet werden. Mit der Übernahme der operativen Energy Alloys-Unternehmen wird das kombinierte Metallgeschäft Fertigungsdienstleistungen anbieten und korrosionsbeständige Legierungsprodukte an Ölfelddienstleistungskunden in den USA, Großbritannien, Dubai, Mexiko und Singapur liefern. Die BioUrja Group beabsichtigt, alle ihre Metalllegierungsgeschäfte unter dem Namen BioUrja Energy Alloys umzubenennen.

BioUrja wurde 2006 von Amit Bhandari gegründet und ist ein führendes Handels- und Versorgungsunternehmen für Energie- und Agrarrohstoffe, das sich auf Ethanol, raffinierte Produkte, elektrische Energie, Metallschläuche, Getreide und Tierfutterzutaten konzentriert. Der Konzern gehört zu den größten privaten Energieunternehmen im Raum Houston mit einem Jahresumsatz von durchschnittlich über 3 Milliarden US-Dollar. Die Finanzkraft und die umfassende Erfahrung der BioUrja Group als globaler Anbieter von Produkten aus korrosionsbeständigen Legierungen wird den übernommenen Energy Alloys-Geschäftsbereichen die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um weiterhin ein hohes Maß an Dienstleistungen anzubieten, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind.

Amit Bhandari, Chairman und CEO von BioUrja, erklärte: "Wir freuen uns über den Abschluss der Übernahme des operativen Geschäfts und des Handelsnamens von Energy Alloys, der uns helfen wird, zu einem dominierenden Akteur im Sektor der korrosionsbeständigen Legierungen und Rohrwaren auf dem Markt für Öl- und Gasexplorationsdienstleistungen zu werden. Wir können nun in neue Regionen vordringen und unserem wachsenden Kundenstamm mehr Dienstleistungen anbieten. Wir freuen uns, zu den wenigen wachsenden Unternehmen in unserem Sektor zu gehören, und sind stolz auf unsere Fähigkeit, in dem unruhigen wirtschaftlichen Umfeld der letzten Zeit durch Expansion statt Kontraktion zu navigieren. Wir fühlen uns geehrt, dass so viele großartige neue Leute von Energy Alloy unserer Organisation beigetreten sind."

Informationen zur BioUrja Group:

Die BioUrja Group ist eine Gruppe für den Handel und die Lieferung von Energie- und Agrarrohstoffen, zu der u.a. BioUrja Trading, West Plains, Hamilton Metals, BioUrja Terminals & Land und BioUrja Capital gehören. Im Jahr 2019 erwarb der Konzern Center Oil und seit 2017 auch den ehemaligen Frac-Sand- und Rohölterminal auf den Dakota Plains in Newtown, North Dakota, sowie den ehemaligen NGL-Terminal von Murphy Oil in Port Allen, Louisiana. Die Group prüft derzeit weitere Übernahmen, um ihre Präsenz in verwandten Branchen zu erweitern.

