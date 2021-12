Mast-Jägermeister Deutschland GmbH

Featuring Meisterchor - Kool Savas veröffentlicht seinen neuen Song KING

Wolfenbüttel (ots)

Jägermeister-Musikprojekt ist für Fans und Newcomer die große Bühne

Anfang November kündigten Jägermeister und Kool Savas in ihren Social Media-Kanälen ein gemeinsames Songprojekt an. Die Challenge - gemeinsam Großes erschaffen und einen neuen Song produzieren, bei dem die Community bis zum 26.11.2021 die Chance hat, in einer Art "Online-Musikstudio" die Hook einzusingen. Im finalen Track würde der Meisterchor den King of Rap begleiten, den Music Producer SiNCH aus den einzelnen Stimmaufnahmen der Community arrangiert. Mitmachen konnte bei der Aktion von Jägermeister jede:r ab 18 Jahren - unabhängig vom Gesangstalent. Alles, was man für die Teilnahme brauchte, waren Kreativität, Leidenschaft und ein Smartphone.

Jetzt ist die Co-Creation zwischen Kool Savas, Sängerin Alies und der Community am Ziel. Am 17.12.2021 veröffentlicht der Rapper mit "King" einen eingängigen Track, dessen selbstbewusste Message durch Alies und den Meisterchor getragen wird. Gemeinsam singen sie den Refrain des Songs, den Kool Savas, so wie den gesamten Track, geschrieben hat:

Vielleicht hab' ich die Schule verbockt, und vielleicht war ich nicht gut in 'nem Job, doch mir egal, was du denkst, wer ich bin - denn für mich, für mich bin ich King.

"King" handelt von den schwierigen Zeiten im Leben, die man mit dem festen Glauben an sich selbst und an die eigenen Stärken meistern kann - etwas, das der Rapper Savas in seiner Laufbahn selbst oft erlebt hat.

Das Meisterchor-Projekt von Jägermeister war für den Rapper mit seinen 20 Jahren Erfahrung im Musikbusiness im Übrigen Neuland. Über das Ergebnis sagt Kool Savas: "Ich feiere alle Leute, die meinen Song "King" supportet haben. Das sind die wahren Kings, weil sie sich getraut haben, an dieser Aktion teilzunehmen und sich auf etwas Unbekanntes einzulassen. Zusammen mit dem Meisterchor haben wir etwas Fettes an den Start bekommen - mein Dank geht an meine Community", sagt Kool Savas.

Ganz im Sinne der Jägermeister #SAVETHENIGHT Initiative holte sich Savas zusätzlich zum Meisterchor die Newcomer-Sänger:innen Toksi, Dzay, Ambre Vallet und Wilsn sowie Tänzer Avemoves an die Seite, um den Künstler:innen in Zeiten ohne Möglichkeit, live vor großem Publikum aufzutreten, eine Bühne zu geben.

"Hinter dem Meisterchor steht unsere Überzeugung, dass in jedem ein Meister steckt. Den Menschen, die für ihre Ideen brennen, geben wir im Rahmen unserer Be The Meister Kampagne eine Plattform, um ihre Talente zu entfalten und andere zu inspirieren", so Torsten Römsch, Geschäftsführer von Jägermeister Deutschland. "Wir sind stolz, dass Kool Savas unser Anliegen teilt und zusammen mit dem Meisterchor einen Song erschaffen hat, der in der harten Zeit der Pandemie die positive Botschaft sendet: Durchhalten, es lohnt sich!"

Produziert wurde "King" in den Hamburger DIY Studios von SiNCH und seinem Troublemakerz-Team mit Typoon und Schnichels. Der Producer investierte viele Stunden Arbeit, um aus allen Aufnahmen den perfekten Meisterchor für "King" zu erschaffen. "Es war mir eine Ehre, Teil des Projekts zu sein. Die Leute haben so viele geile Tonspuren eingeschickt - sensationell! Ich habe daraus einen richtig schönen, großen Meisterchor gemacht", so SiNCH.

Wie es sich für einen neuen Rap-Song gehört, wird "King" mitsamt Musikvideo released. Wer die Chance genutzt hat, und im Rahmen der Meisterchor-Aktion ein Instagram Handle oder Video der Gesangsperformance eingeschickt hat, tritt im Video zu "King" auf. Die Videoproduktion übernahm Hush & Hype aus Dortmund.

Kool Savas wird den Track samt Musikvideo am 17.12.2021 erstmals auf seinem YouTube Kanal und Streamingdiensten wie Spotify veröffentlichen. Jägermeister promotet "King" in den reichweitenstarken Social Media-Kanälen der Marke, zum Beispiel bei Instagram.

