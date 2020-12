The Publicity Department of Zaozhuang Municipality

Taierzhuang, Shandong: Immaterielles Kulturerbe erhellt die Nacht der antiken Stadt

Zaozhuang, China

Die Werbeabteilung der Gemeinde Zaozhuang hat bekannt gegeben, dass die antike Stadt Taierzhuang einen Nachtmarkt zur Förderung des Kulturtourismus veranstaltet. Das Planungskomitee der Stadt hat nächtliche Führungen konzipiert, die kulturelles Erbe, leckeres Essen und den Besuch von Bars kombinieren.

Mehr als 20 traditionelle und kulturelle Aufführungen finden in der gesamten antiken Stadt statt, um Touristen anzulocken, so beispielsweise "Fire Dragon Steel Flower", "Lunan Shadow Play", "Liuqin Opera" und "Shandong Clapper Ballads". Während der Aufführung von "Fire Dragon Steel Flower" werfen Volkskünstler 1.500 Grad Celsius heißes, geschmolzenes Eisen mit speziell angefertigten Trockenblumen in den Himmel und erzeugen so die Illusion eines Sternschnuppenschwarms, der vom Himmel auf die Erde fällt.

Taierzhuang ist der südlichste Bezirk der Stadt Zaozhuang in der Provinz Shandong. Taierzhuang ist eine wichtige Stadt am Kaiserkanal Peking-Hangzhou, ein nicht wegzudenkender Bestandteil des alten Kanals und eine der berühmtesten Städte am Nordufer des Jangtse.

Bildunterschrift: Die bei Touristen beliebte Kulturveranstaltung "Fire Dragon Steel Flower" in der Altstadt.

Bildunterschrift: Touristen in der Altstadt von Taierzhuang.

Original-Content von: The Publicity Department of Zaozhuang Municipality