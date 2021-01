VELO

VELO startet E-Sport-Rennserie mit McLaren Racing

London

VELO macht mit der Einführung von VELO ESERIES sein Debüt auf dem Spielemarkt für Erwachsene und arbeitet mit dem globalen Partner McLaren Racing an einer aufregenden Content-Serie, in der Prominente und YouTuber gegeneinander sowie gegen ihre Fans antreten

VELO, eine führende Nikotinbeutelmarke, führt heute im Rahmen ihrer anhaltenden globalen Partnerschaft mit McLaren Racing die VELO ESERIES ein. Dies markiert die Expansion der Marke in den Sportbereich und nutzt die Partnerschaft der beiden Unternehmen, um ein erwachsenes Publikum mit aufregenden Inhalten zu erreichen und die globale Bekanntheit der Marke zu steigern - in einer Zeit, in der sich Unternehmen fortwährend an das anhaltende globale Umfeld anpassen müssen.

Bei den vierteiligen VELO ESERIES, die von Ex-Top Gear-Moderator und TV-Moderator Rory Reid präsentiert werden, treten Top-Prominente gegen Internet-Sensationen an. Die Serie 1 startet an diesem Wochenende mit dem weltweit bekannten DJ, Singer-Songwriter und Produzenten Craig David und mit Supercar Blondie, der größten Erstellerin von Webvideos zum Thema Automobil.

Jede Serie besteht aus drei Folgen mit unterhaltsamen und inspirierenden Inhalten. In der ersten Folge werden das Promi-Talent und die YouTuberin in einem Bootcamp im legendären Haus von McLaren im britischen Woking auf Herz und Nieren geprüft. Es folgt eine Meisterklasse-Folge, in der die Prominenten ihr Können präsentieren - hier treten Craig David und Supercar Blondie gegeneinander an. Für die VELO-Fans finden dann an Qualifikationsspiele für das virtuelle Rennen statt, bevor in der letzten "Beat Your Heroes"-Folge ein Live-Streaming-Rennen stattfindet, bei dem die Fans gegen die Prominenten antreten.

Craig David, DJ, Singer Songwriter und Produzent, erklärte: "Es war eine unglaubliche Erfahrung, in McLarens Hauptquartier sein zu dürfen, wo sie mich mit F1-Training und Simulator-Training auf Herz und Nieren geprüft haben - ich hoffe, ich habe die wichtigsten Fähigkeiten für das virtuelle Rennen. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team dort und bei VELO dafür, dass ich an dieser Eracing-Serie teilnehmen durfte!"

Alexandra Hirschi, Supercar Blondie, erklärte: "Es hat großen Spaß gemacht, gegen die Musiklegende Craig David anzutreten. Das liebe ich an Autos, sie bringen Menschen zusammen, die sich sonst nie treffen würden. Velo und McLaren haben die Begeisterung für den E-Sport zurückgebracht."

Die VELO ESERIES steht für die Leidenschaft von VELO, fördern die weltweite Markenbekanntheit und bringen Fans aus den Bereichen Motorsport, Musik und Unterhaltung zusammen. VELO wird seine erwachsenen Nikotinkonsumenten auf neue, aufregende und ansprechende Weise erreichen und ihnen die Möglichkeit geben, mit einer Vielzahl exklusiver Preise, darunter Rennoveralls der Marke VELO sowie Handschuhe und Spielekonsolen, an Rennen gegen Prominente teilzunehmen.

Paul Lageweg, Direktor für neue Kategorien bei BAT, sagte: "Bei VELO geht es darum, unseren erwachsenen Nikotinkonsumenten aufregende Erlebnisse zu bieten und sie zu ermutigen, sich einer Herausforderung zu stellen. Genau das wollen wir mit unserem neuen VELO ESERIES-Programm erreichen. Die Popularität von Spielen für Erwachsene hat weiter zugenommen, daher freuen wir uns, diesen Trend zu nutzen und eine aufregende und unterhaltsame Wendung mit ein paar Promis anzubieten. Es ist wichtig, dass wir stets nach neuen und kreativen Möglichkeiten suchen, unsere globalen Partnerschaften zu nutzen, um mit unseren Kunden in Kontakt zu treten und ein weltweites Publikum zu begeistern."

Mark Waller, Chief Commercial Officer von McLaren Racing, erläuterte: "McLaren und VELO teilen die Leidenschaft, Fans in den Mittelpunkt aufregender Erlebnisse zu stellen. Es ist großartig, das neue Jahr mit dieser aufregenden neuen E-Racing-Initiative einzuläuten, während wir auf die neue Formel 1-Saison warten. Das Engagement der Fans ist in diesen Zeiten nach wie vor wichtiger denn je. Daher ist es großartig, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und fantastische Angebote wie diese zu entwickeln."

VELO ESERIES 1 startet an diesem Wochenende. Weitere Folgen werden in den kommenden Monaten bis Ende April ausgestrahlt. Alle Inhalte werden auf den sozialen Kanälen von VELO verfügbar sein, einschließlich des Livestreams jedes virtuellen Rennens auf dem YouTube-Kanal von VELO. Das Rennen zwischen Craig David und Supercar Blondie für die Serie 1 findet am Samstag, den 6. Februar um 13:00 Uhr (GMT) statt.

Die Marke VELO ist eine führende Marke für Nikotinbeutel und Teil eines Portfolios neuer Produktkategorien, die BAT erwachsenen Nikotinkonsumenten als Alternative zu traditionellen Tabakprodukten anbietet. Das Unternehmen ist seit Anfang 2019 Hauptpartner von McLaren Racing. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Transformation mit diesen neuen Produkten zu beschleunigen.

Informationen zu VELO: VELO ist ein modernes orales Produkt, das erwachsenen Rauchern und Nikotinkonsumenten eine aufregende und bequeme Möglichkeit bietet, Nikotin auch unterwegs zu konsumieren.

Der VELO-Nikotinbeutel ist in einer Reihe von Geschmacksrichtungen und Nikotinstärken erhältlich und bietet eine Alternative zum Nikotinkonsum. VELO-Produkte sind von weißer Farbe und bestehen aus hochwertigen Inhaltsstoffen, darunter Wasser, Aromastoffe, Süßstoffe, Nikotin pharmazeutischer Qualität und pflanzliche Stoffe.

VELO ist ein Marktführer in der Kategorie der modernen oralen Produkte.

https://uk.velo.com/

Informationen zu British American Tobacco: British American Tobacco ist eines der weltweit führenden "Multi-Category"-Konsumgüterunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine bessere Zukunft zu gestalten, indem es die Gesundheitsrisiken seiner Produkte verringert. Dies soll durch das Angebot einer größeren Auswahl an genussvollen Produkten, die weniger schädlich für erwachsene Nikotinkonsumenten sind, erreicht werden. BAT empfiehlt denjenigen, die weiter rauchen wollen, vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen umzusteigen. Das Unternehmen möchte bis 2030 50 Millionen erwachsene Verbraucher für seine nicht brennbaren Produkte zu gewinnen. BAT beschäftigt mehr als 53.000 Menschen und ist in über 180 Ländern mit seinen Marken vertreten, von denen es in 43 eine Fabrikation betreibt.

Informationen über McLaren Racing: McLaren Racing wurde 1963 von dem neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team startete 1966 sein erstes Formel-1-Rennen. Zuvor hatte McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, mehr als 180 Formel-1-Grand-Prix-Rennen, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans beim ersten Versuch sowie das Indianapolis 500 dreimal gewonnen. McLaren Racing fährt derzeit weltweit in der Formel 1 und in der INDYCAR-Motorsportserie in den USA. Das Team bestritt die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2020 mit den Piloten Lando Norris und Carlos Sainz und geht in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 mit Lando Norris und Daniel Ricciardo an den Start. 2021 wird McLaren Racing in der INDYCAR-Motorsportserie mit den Fahrern Pato O'Ward und Felix Rosenqvist fahren.

