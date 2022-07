SoftAtHome

Telenor Denmark verwendet die verwaltete Wi-Fi 6-Lösung von SoftAtHome

Paris (ots/PRNewswire)

Der führende dänische Mobilfunkanbieter führt eine neue Wi-Fi 6-Lösung mit neuen Routern und Repeatern ein, die mit den bestehenden Routern kompatibel ist und das beste WLAN auf dem Markt bietet.

SoftAtHome, ein unabhängiges Softwareunternehmen für Breitband, Video und Analytik, ist stolz, Telenor Denmark eine komplette Softwarelösung geliefert zu haben, die eine vollständig verwaltete Wi-Fi 6-Lösung für drei Systeme bietet: DSL- und Fibre-to-the-Home-Gateways und ein Wi-Fi 6-Repeater. Wifi'ON von SoftAtHome sorgt für Konnektivität in den eigenen vier Wänden und verbessert die Kundenerfahrung spürbar. Es vereinfacht die Inbetriebnahme von Repeatern im Haus. Das System wählt automatisch den besten Wi-Fi-Kanal für jeden Zugangspunkt des Heims. Es verwaltet das Roaming des Geräts zum besten Zugangspunkt und zum geeignetsten Wi-Fi-Band je nach Nutzung.

Die wifi'ON-Lösung ermöglicht es Telenor Denmark, mit seinem MaxSpeed-Breitbandangebot das beste Interneterlebnis auf dem Markt zu bieten, mit einer höheren Internetgeschwindigkeit und verbesserter Konnektivität im Heim. Die im 2. Quartal eingeführten Gateways DSL-Home und Fiber-to-the-Home von Telenor Denmark bieten Zugang zu einem superschnellen WLAN, das den Wi-Fi 6-Standard mit bis zu 1 Gbit/s Wireless-Geschwindigkeit nutzt. Die neuen Wi-Fi 6-Repeater sind mit den neuen Breitband-Routern kompatibel und bieten allen Telenor-Kunden ein erstklassiges WLAN-Erlebnis. Zudem sind die neuen Repeater auch mit bestehenden Routern kompatibel, was eine nachhaltigere Lösung darstellt.

Dank der intelligenten Wi-Fi-Funktionen von wifi'ON genießen die Kunden von Telenor Denmark ein optimales Erlebnis, wenn sie im Homeoffice arbeiten, online spielen oder hochauflösende Streams ansehen.

„Wir sind stolz darauf, eine der ersten vollständig verwalteten Wi-Fi 6-Lösungen als Teil unseres MaxSpeed-Angebots auf den Markt zu bringen, sodass wir den dänischen Verbrauchern weiterhin ein wirklich erstklassiges WLAN-Erlebnis bieten können", betont Lars Kyrø, Head of Internet bei Telenor Denmark. „Die Zusammenarbeit mit dem Expertenteam von SoftAtHome ermöglichte eine reibungslose Implementierung dank der professionellen, kooperativen und flexiblen Vorgehensweise, die zu einer kurzen Time-to-Market führte."

„Telenor Denmark wollte seine Premium-Konnektivitätsdienste in Rekordzeit von WAN auf LAN erweitern", erklärt David Viret-Lange, CEO von SoftAtHome. „Es ist uns gelungen, in weniger als neun Monaten unsere intelligente Wi-Fi-Lösung für die gesamte Palette der Wi-Fi 6-Produkte des Unternehmens bereitzustellen. Die Zusammenarbeit mit den Teams von Telenor Denmark war ausgezeichnet, und ich bin sicher, dass der neue Wi-Fi 6-Repeater, der im Juli auf den Markt kommt, Telenor Denmarks Position auf dem Markt weiter stärken wird."

Über SoftAtHome

SoftAtHome ist ein unabhängiger Softwareanbieter mit sechs verschiedenen Lösungen für Breitband (Connect'ON), Wi-Fi (Wifi'ON), Sicherheit (Secure'ON), Smart Home (Things'ON), Video (Watch'ON), Analytik und QoE-Überwachung (Eyes'ON). Die Produkte des Unternehmens werden von Telekommunikations- und Mobilfunkbetreibern in über 25 Millionen Heimnetzwerken und für Millionen von mobilen Geräten eingesetzt. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Betreibern und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter, hauptsächlich Software-Ingenieure, die sich für Open-Source-Gemeinschaften wie prpl oder RDK engagieren. Die hybriden Produkte von SoftAtHome nutzen in einzigartiger Weise das Beste aus Cloud-basierten Softwarekomponenten und Software, die in mehreren mobilen und stationären Geräten eingebettet ist.

