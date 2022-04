SoftAtHome

Orange stellt mit SoftAtHome den Tiefschlafmodus in der neuen Wi-Fi 6E Livebox vor

Als eine der ersten Wi-Fi 6E Betreiber-Boxen der Welt ist die neue Livebox 6 umweltfreundlich und bietet die neuesten Digital Home Services mit dem bestmöglichen Wi-Fi-Erlebnis

SoftAtHome, ein unabhängiges Softwareunternehmen für Breitband, Video und Analytik, ist mit der neuen Livebox 6 von Orange maßgeblich an der Einführung einer der weltweit ersten Wi-Fi 6E-Betreiberboxen beteiligt.

Eine der ersten Wi-Fi 6E Betreiberboxen der Welt

Mit der neuen Livebox 6 bietet Orange das beste heute verfügbare Wi-Fi-Erlebnis in Bezug auf Bandbreite und Latenz. Die Box verfügt über Wi-Fi 6E und ist mit der neuen Orange-App „Orange et Moi" kompatibel, so dass die Benutzer die Livebox direkt auf ihrem Smartphone verwalten können. Das Produkt Wifi'ON Smart Wi-Fi von SoftAtHome unterstützt die Livebox 6. Dank der durch 6E-Standard ermöglichten Wi-Fi-Dienste der nächsten Generation profitieren die Abonnenten von einer besseren Konnektivität zu Hause und somit von einem reibungsloseren Interneterlebnis. Die Wi-Fi-Bandbreite kann auf bis zu 2 Gbps erhöht werden. Das zusätzliche Funkspektrum und die automatische Tri-Band-Steuerung zwischen 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bändern reduzieren drastisch die Netzwerksättigung und verbessern das Netzwerkerlebnis im Homeoffice oder während der Freizeit.

Benutzerfreundlichkeit: Ausgerüstet mit Eyes'ON für mehr Selbstverwaltung

Dank eines innovativen E-Ink-Displays können benutzerfreundliche Diagnosen angezeigt und kontextbezogene QR-Codes zur Erleichterung der Selbstverwaltung über die mobile App angezeigt werden. So können Nutzer schnell Geschwindigkeitstests starten oder einen QR-Code weitergeben, um neue Geräte oder Gäste zu verbinden.

Die mit Eyes'ON ausgestattete Livebox 6 von SoftAtHome bietet dem Endbenutzer die Möglichkeit zur Selbstverwaltung. Die mobile App Orange & Moi hilft bei der Installation der Box zu Hause. Sie bietet Echtzeit-Analysen, um Probleme durch Selbstdiagnose zu beheben und die Repeater mithilfe einer Netzwerkkarte und Geschwindigkeitstestfunktionen optimal im Haus zu positionieren.

Ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

Die Livebox 6 verfügt über ein umweltfreundliches Design mit einem automatischen grünen Modus: Wird kein Wi-Fi 6E-Gerät erkannt, schaltet sich das 6-GHz-Band automatisch ab. Es wird erst dann aktiviert, wenn ein Wi-Fi 6E-Gerät erkannt wird. Der Endnutzer kann entweder einen „leichten" oder einen Tiefschlafmodus aktivieren, um den Energieverbrauch weiter zu senken (unter 0,3 W). Diese Modi können direkt über die mobile App oder den Touchscreen des Gateways konfiguriert werden.

Connect'ON und verbesserte Servicequalität

Livebox 6 integriert Connect'ON von SoftAtHome, um die Servicequalität zu optimieren und die bestmögliche Bandbreite zu bieten. Alle Heimnetzwerkdienste, die Kunden von Premium-Geräten erwarten, wie z.B. Kindersicherung oder ein Gast-WLAN, sind vorhanden. Zudem ist das neue Gateway von Orange als erstes mit einem 2,5-Gbps-Ethernet-Anschluss ausgestattet, der eine durchgängige Bandbreite von 2 Gbps ermöglicht.

„Bei Orange haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Lieferanten SoftAtHome Innovationen entwickelt. Dies ist die erste Box auf dem Markt mit einem Tiefschlafmodus. Gemeinsam haben wir das leistungsstärkste Wi-Fi- und Home-Connectivity-Produkt sowie Dienstleistungen entwickelt", erklärt Laurent Feurer, Produktmarketing-Leiter für Breitbandgeräte und Telekommunikationsdienste bei Orange. „Dank unserer neuen Livebox 6 mit Wi-Fi 6E gehören unsere französischen Abonnenten zu den ersten, die in den Genuss der Wi-Fi-Funktionen des neuesten Wi-Fi-Standards kommen".

„Angesichts der neuen Wi-Fi-Anforderungen infolge der Pandemie war das gesamte SoftAtHome-Team bestrebt, sicherzustellen, dass die neue Livebox 6 dieser Herausforderung gewachsen ist", meint David Viret-Lange, Generaldirektor von SoftAtHome. „Wir sind stolz auf das erneute Vertrauen von Orange in unsere Expertise im Sektor „Vernetztes Haus".

Über SoftAtHome

SoftAtHome ist ein unabhängiger Softwareanbieter mit sechs verschiedenen Lösungen für Breitband (Connect'ON), Smart Wi-Fi (Wifi'ON), Cybersicherheit (Secure'ON), Smart Home (Things'ON), Video (Watch'ON), Analytik und QoE-Überwachung (Eyes'ON). Die Produkte des Unternehmens werden von Telekommunikationsbetreibern in über 25 Millionen Heimnetzwerken und Millionen von Mobilgeräten eingesetzt. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Betreibern und hat mehr als 300 Mitarbeiter, hauptsächlich Software-Ingenieure, die sich für Open-Source-Gemeinschaften wie prpl oder RDK engagieren. Die hybriden Produkte von SoftAtHome nutzen in einzigartiger Weise das Beste aus Cloud-basierten Softwarekomponenten und Software, die in mehreren mobilen und stationären Geräten eingebettet ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.softathome.com oder contact@softathome.com

