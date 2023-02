Ace Money Transfer

HBL und ACE Money Transfer arbeiten zusammen, um regulierte Zuflüsse von Überweisungen nach Hause zu fördern

Manchester, England (ots/PRNewswire)

HBL, die größte Bank Pakistans, arbeitet mit ACE Money Transfer, einem führenden britischen Überweisungsunternehmen, zusammen, um regulierte Überweisungen nach Hause zu fördern. Im Rahmen der Partnerschaft werden ein Toyota Fortuner und zehn iPhone 14 Plus verlost.

Überweisungen nach Pakistan haben im Vergleich zum Vorjahr um 19 % abgenommen und verzeichneten im Dezember 2022 einen Tiefstand von 2,04 Milliarden US-Dollar. Im Ausland arbeitende Pakistaner haben sich für ihren Überweisungsbedarf anderen Kanälen zugewendet, wie etwa Hawala oder Hundi.

Die Kampagne läuft unter dem Motto „Hundi Say Inkaar, Pakistan Say Pyaar" und bietet pakistanischen Expats im Vereinigten Königreich, Europa, Kanada, Australien und der Schweiz die Möglichkeit, von außergewöhnlichen Wechselkursen zu profitieren. Sie erhalten außerdem die Chance, eines der zehn iPhone 14 Plus oder einen brandneuen Toyota Fortuner zu gewinnen, indem sie vor dem 15. März Geld per ACE Money Transfer senden, entweder als Bankeinzahlung oder zur Barabholung von einer der mehr als 1.700 HBL-Filialen im ganzen Land.

Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, kommentierte: „Wir freuen uns, eine weitere Kampagne mit unserem zuverlässigen Partner in Pakistan, HBL, starten zu können. Das Land braucht jetzt mehr denn je die Hilfe seiner Expat-Gemeinschaft, und Initiativen wie diese sind eine Gelegenheit für sie, die aktuelle Krise einzudämmen".

Faisal N. Lalani, Head of International Banking bei HBL, kommentierte: „Unsere Zusammenarbeit mit ACE Money Transfer wird den Kunden direkt zugute kommen, die Überweisungen vom umfangreichen Vertriebsnetzwerk von HBL in ganz Pakistan entgegennehmen können. Diese Kampagne wird ein weiteres Wachstum bei Überweisungen über legale Kanäle vorantreiben, um die Wirtschaft von Pakistan zu unterstützen".

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie auf: https://acemoneytransfer.com/promotion/ace-hbl

Informationen zu ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (eingetragener Name „Aftab Currency Exchange Limited") mit Sitz in Manchester, Vereinigtes Königreich, ist ein wachsender Überweisungsanbieter. Das Unternehmen bietet mit einem umfangreichen Netzwerk von mehr als 375.000 Standorten in mehr als 100 Ländern weltweit einwandfreie Online-Geldüberweisungsdienste für Millionen von Expats.

Informationen zu HBL

HBL war die erste pakistanische Geschäftsbank, die im Jahr 1947 gegründet wurde. Sie hat Auszeichnungen für ihre kundenorientierte Innovation im Bereich Finanzdienstleistungen erhalten. Im Laufe der Jahre hat HBL ihr Filialnetzwerk erweitert und seine Position als größte Bank in Pakistan aufrechterhalten, mit mehr als 1.700 Filialen, mehr als 2.200 Bankautomaten, mehr als 61.000 Bankautomaten von HBL-Agenten (die Branchless-Banking-Plattform) und mehr als 52.000 QR-Standorten, die mehr als 32 Millionen Kunden weltweit bedienen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2006504/ACE_and_HBL_Fortuner.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hbl-und-ace-money-transfer-arbeiten-zusammen-um-regulierte-zuflusse-von-uberweisungen-nach-hause-zu-fordern-301752633.html

Original-Content von: Ace Money Transfer, übermittelt durch news aktuell