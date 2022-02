Ace Money Transfer

ACE Money Transfer und HBL bieten Kunden die Möglichkeit, ihre Liebsten zu treffen

Manchester, England (ots/PRNewswire)

ACE Money Transfer, ein führender Anbieter von Online-Überweisungen, und HBL, die größte Geschäftsbank Pakistans, bieten ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Lieben in der Heimat zu treffen.

Im Rahmen dieser Werbekampagne können Kunden, die aus dem Vereinigten Königreich, Europa, Kanada oder Australien über die mobile App oder die Website von ACE Money Transfer Geld nach Pakistan auf ein HBL-Konto oder zur Barauszahlung an einer der über 1650 HBL-Filialen in ganz Pakistan senden, an einer Verlosung teilnehmen, bei der sie eines von zehn Rückflugtickets von ihrem Wohnsitzland nach Pakistan gewinnen können.

Kunden, die zwischen dem 1. Februar und dem 15. März 2022 Überweisungen tätigen, können an der Aktion teilnehmen. Die Verlosungen finden ab dem 7. Februar bis zum Ende der Kampagne jede Woche statt. Sie können mehrfach an der Verlosung teilnehmen, indem Sie mehrere Transaktionen durchführen; je mehr Transaktionen Sie durchführen, desto größer ist Ihre Gewinnchance.

Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie unter: https://acemoneytransfer.com/promotion/hbl-and-ace

ACE Money Transfer und HBL haben sich an die Spitze der Überweisungsbranche in Pakistan gesetzt und ermöglichen nahtlose und optimierte Transaktionen für Millionen von Kunden in aller Welt. Während ACE Money Transfer den größten Beitrag zu den Überweisungen aus Europa nach Pakistan leistet, ist HBL der größte Finanzdienstleister in Pakistan, der weltweit über 23 Millionen Kunden betreut.

Informationen zu ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (eingetragener Name „Aftab Currency Exchange Limited") ist ein Finanzinstitut mit Sitz in Manchester, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen spezialisiert hat und Online-Geldüberweisungsdienste aus Großbritannien, der EU, Kanada und Australien mit einem umfangreichen Netzwerk von über 350.000 Standorten in mehr als 100 Ländern weltweit anbietet.

Informationen zur HBL

Die HBL war die erste Geschäftsbank, die 1947 in Pakistan gegründet wurde. Im Laufe der Jahre hat die HBL ihre Position als größte Privatbank im Land mit mehr als 1650 Filialen, über 2100 Geldautomaten und über 54.000 Konnect by HBL-Agenten (filiallose Bankplattform) für über 23 Millionen Kunden weltweit behauptet.

Medienkontakt:

marketing@acemoneytransfer.com

+44 161 3936 999

Original-Content von: Ace Money Transfer, übermittelt durch news aktuell