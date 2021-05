Ace Money Transfer

Bank Alfalah & ACE Money Transfer halten ihr Versprechen ein und weisen den Weg nach vorn

Manchester, England (ots/PRNewswire)

zwei Großunternehmen, Bank Alfalah und ACE Money Transfer haben sich zusammengeschlossen, um es Übersee-Pakistanern zu erleichtern, ihren Lieben in Pakistan direkt etwas Glück, Hoffnung und Freude zu bringen.

Übersee-Pakistanis, die in Großbritannien, Europa und Australien leben, können jetzt mit nur einem Tastendruck Überweisungen in die Heimat schicken. Gleichzeitig können die Nutzer attraktive Preise gewinnen - sowohl der Empfänger als auch der Absender.

Hier sind die Details der Preise:

1. Hauptpreis -20-Tola-Goldbarren (3 Gewinner) 2. Zweite Preise - 5-Tola-Goldbarren (6 Gewinner) 3. Zusatzpreise - das trendige iPhone 12 PRO - 128 GB (12 Gewinner)

Die Werbeaktion läuft bis zum 30. Juni 2021

Alle Transaktionen zwischen dem 24. März und dem 30. Juni 2021 qualifizieren sich automatisch für die Teilnahme an den wöchentlichen Ziehungen. Die wöchentlichen Ziehungen werden am ACE-Hauptsitz in Großbritannien abgehalten und alle Gewinner werden benachrichtigt.

Außerdem erhalten drei Hauptgewinner 20 Tola Gold, während weitere sechs glückliche Gewinner 5 Tola Gold erhalten. Außerdem können sich zwölf glückliche Gewinner für die Ziehung des trendigen, hochmodernen iPhone 12 PRO-128 GB qualifizieren.

Die beiden Konglomerate sind bemüht, die pakistanische Wirtschaft zu stärken, indem sie Übersee-Pakistanern helfen, dringend benötigte Devisen ins Land zu bringen. Infolgedessen können Familien und Angehörige eine problemlose Lieferung von Geldern erwarten, je nachdem, ob sie Bargeld, ein Konto oder eine Geldbörse bevorzugen.

Überweisungen sind eine Lebensader für alle Nationen, und Pakistan erlebt derzeit einen Zustrom von Geldern aufgrund der Regierungspolitik und der damit verbundenen Unterstützung. ACE und Bank Alfalah möchten die Wirtschaft Pakistans stärken, und mit den Dienstleistungen, die beide anbieten, könnte diese Vision umgesetzt werden.

Pakistaner, die im Ausland leben, haben häufig bemängelt, dass es keine adäquaten Überweisungsdienste gibt, die es ihnen ermöglichen würden, Gelder direkt nach Hause zu schicken. Daher wird die Partnerschaft von ACE und Bank Alfalah Millionen von Pakistanern helfen, die sich darauf freuen, ihren Angehörigen die Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen zu ermöglichen.

ACE Money Transfer ist ein weltweit tätiger Überweisungsdienstleister mit Sitz in Großbritannien. Die Bank Alfalah ist eine bedeutende und angesehene Bank mit über 700 Filialen in mehr als 200 Städten in ganz Pakistan und einer internationalen Präsenz in den Ländern des Nahen Ostens und der Golfregion.

