ACE ist zurück in Europa: Geld online versenden

Manchester, England (ots/PRNewswire)

Das weltweit renommierte Finanzunternehmen ACE Money Transfer ist zurück in Europa.

Wie das Unternehmen am Freitag, 5. Februar 2021 bekannt gab, hat es seinen Betrieb in der Europäischen Union wieder aufgenommen.

Das weltweit renommierte Unternehmen ACE Money Transfer war erst seit dem 1. Januar 2021 nur im Vereinigten Königreich tätig und musste im Zuge des Brexit seine Tätigkeit aus der EU einstellen. Das war sowohl für ACE als auch für seine Kunden ein großer Rückschlag. Das Unternehmen verfügt über einen riesigen Kundenstamm in der EU, wo das Unternehmen für die Kunden zur ersten Wahl geworden ist.

Das Unternehmen war für seine Kunden sehr kostengünstig, und was ebenfalls deutlich wurde, ist, dass die Kunden sehr loyal zu sein scheinen. Zahlreiche Kunden hatten Kommentare auf der Social-Media-Seite des Unternehmens hinterlassen, in denen sie um die Rückkehr des Unternehmens baten, solange die Dienstleistungen in Europa nicht verfügbar waren:

"Ich brauche Ihren Service so schnell wieder. ACE Money Transfer ist der zuverlässigste Weg zum Versenden von Geld."

Ein anderer Kommentar lautete:

"ACE Money Transfer, wir warten noch... Wir wollen unser Geld nicht über einen anderen Dienst senden, bitte lösen Sie dieses Problem so schnell wie möglich."

Das Unternehmen kündigte seinen Kunden in der EU am 5. Februar 2021 an, das Warten habe nun ein Ende, und es habe seine Dienste für EU-Kunden in Zusammenarbeit mit einem in der EU lizenzierten Unternehmen wieder aufgenommen, sodass die Kunden die schnellen Auszahlungsdienstleistungen von ACE wieder bequem von zu Hause, im Büro oder von überall aus über die ACE Mobile-App und das ACE-Webportal nutzen können.

"Wir haben eine überwältigende Resonanz und freudige Reaktionen von unseren Kunden erhalten, die geduldig gewartet haben, bis unser Service wieder verfügbar war. Das ist die Art von Markenloyalität und Vertrauen, die man sich als Unternehmen nur wünschen kann", erklärte Rashid Ashraf, CEO ACE Money Transfer, bei der Wiederaufnahme der Dienstleistungen in der EU.

ACE bietet weltweite Geldüberweisungsdienstleistungen in mehr als 100 Ländern weltweit über ein Netzwerk von 300.000 Standorten. Im Rahmen des globalen Expansionsplans will ACE seine Dienstleistungen demnächst auch in Australien anbieten.

ACE Money Transfer wurde 2002 gegründet und hat sich schnell zu einem der führenden Anbieter für Überweisungen für zu Hause entwickelt. Das Unternehmen gibt an, weltweit mehr als eine Million Benutzer zu haben und im vergangenen Jahr Transaktionen im Wert von rund 2,7 Millionen mit einem Wert von über 1,2 Milliarden USD abgewickelt zu haben.

Informationen zu ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (eingetragener Name "Aftab Currency Exchange Limited") ist ein renommiertes Finanzinstitut mit Sitz in Manchester, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen spezialisiert und Online- und App-basierte Geldüberweisungsdienstleistungen anbietet.

