CSafe Global gibt Übernahme von Softbox Systems zur Schaffung des weltweit führenden Anbieters von temperaturgesteuerten Versandlösungen bekannt

CSafe Global, der führende Anbieter von temperaturgeregelten Behälterlösungen für die Pharmaindustrie, gab heute die Übernahme von Softbox Systems, einem Anbieter von passiven temperaturgeregelten Verpackungslösungen für die Pharma-, Life-Science- und Kühlkettenlogistikindustrie bekannt, wodurch das passive Produktportfolio von CSafe deutlich bereichert wird. Zusammen bieten sie die umfassendste Suite von Thermoversandlösungen und werden zu einem One-Stop-Shop für alle pharmazeutischen Kühlketten-Versandanforderungen, was die Lieferung wichtiger temperaturempfindlicher Produkte, einschließlich Biologika der nächsten Generation, Zell- und Gentherapie und mRNA Therapien wie der COVID-19-Impfstoff, ermöglicht.

Das kombinierte, weltweit unter der Marke CSafe operierende Unternehmen wird die einzige Kühlkettenplattform mit einem durchgängigen aktiven Luftfracht- und passiven temperaturgeführten Verpackungsgeschäft sein, die das gesamte Spektrum an Kühlkettenversandlösungen für die pharmazeutische und Life-Science-Branchen umfasst. Die angesehenen Softbox-Marken im passiven Containerbereich, wie SilverSkin, Silverpod und Tempcell, ergänzen das führende aktive Produktportfolio von CSafe, insbesondere im Bereich Luftfracht. Die Übernahme eröffnet Chancen für Innovationen und verbessert das nachhaltige und umweltfreundliche Angebot von CSafe mit neuen wiederverwendbaren und recycelbaren Paletten- und Paketlösungen.

Auf der ganzen Welt beschleunigt eine große Branchenpipeline lebensrettender pharmazeutischer Therapien mit strengen Temperaturprofilen den Bedarf an zuverlässigen, temperaturkontrollierten Versandlösungen. Darüber hinaus erfordern zukünftige pharmazeutische Fortschritte eine neue Generation qualifizierter, zweckdienlicher Verpackungen zusammen mit einer ausgeklügelten Tracking-Technologie, die den Kunden auch dabei hilft, ihre Nachhaltigkeits- und Recyclingziele zu erreichen.

„Durch diese Kombination sind wir der Partner der Wahl für die Kühlkettenlieferung hochwertiger, temperaturempfindlicher pharmazeutischer Therapien. Sowohl CSafe als auch Softbox haben sich als zuverlässige Partner für Kunden erwiesen, die einen sicheren Weg suchen, ihre lebensverbessernden Produkte weltweit zu liefern", sagte Patrick Schafer, CEO von CSafe. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden jetzt eine Plattform anbieten zu können, die alles von hochwertigsten Verpackungen bis hin zu KI-fähiger thermischer und kinetischer Überwachung und Logistikmanagement bietet."

„Unsere Geschäfte basieren alle auf einer Verpflichtung zu exzellentem Kundenservice und hoher Produktqualität, was diese Kombination zu einer natürlichen Ergänzung machte", sagte Kevin Valentine, CEO von Softbox. „Gemeinsam arbeiten wir mit Stolz weiterhin mit unseren globalen Pharmakunden zusammen, um die besten Lösungen für ihre sich entwickelnden Kühlketten-Versandanforderungen zu entwickeln und bereitzustellen und die Lieferung temperaturempfindlicher lebensrettender Medikamente und Impfstoffe zu ermöglichen.

„Mit der Ergänzung des Softbox-Produktportfolios stärkt CSafe seine globale Infrastruktur im Luft- und Bodenbereich und erweitert gleichzeitig seine Angebote für die Paketzustellung, die alle von der fortschrittlichsten Technologieinfrastruktur unterstützt werden", sagte Todd Abbrecht, Co-CEO von Thomas H. Lee Partners, das 2016 erstmals in CSafe investierte. „Wir sehen eine unglaubliche Chance für das zusammengeführte Unternehmen, als internationaler Partner der Wahl für Kühlkettenversandlösungen zu fungieren und an der Innovationsspitze in der Branche zu bleiben."

„Die Übernahme von Softbox fördert die CSafe-Strategie, der führende Anbieter von Kühlkettenlösungen mit einer umfassenden Palette von Produkten und Dienstleistungen zu sein, um die Bedürfnisse seiner Pharmakunden auf der ganzen Welt zu erfüllen", sagte Ben Magnano, Co-Managing Partner von Frazier Healthcare Partners. „CSafe ist eine hervorragende Plattform, auf der wir aufbauen können, und wir werden zusammen mit unseren Partnern bei THL weiterhin Investitionen tätigen, um die führende Position des Unternehmens im Bereich pharmazeutischen Kühlkette weiter zu stärken."

Im Rahmen der Übernahme wird Kevin Valentine, CEO von Softbox die Rolle des Präsidenten der Passive Temperature Controlled Packaging Division von CSafe übernehmen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

