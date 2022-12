PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 skaliert 500 KKMU, um den Weltmarkt zu erobern

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) präsentiert die BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 in einem hybriden Format. Die diesjährige Veranstaltung wurde von Beginn der virtuellen Ausstellung, die vom 1. bis zum 31. Dezember 2022 läuft, sowie der Offline-Veranstaltung, bei der vom 14. bis 18. Dezember 2022 im Jakarta Convention Center 502 kuratierte indonesischen Produkte von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) vorgestellt werden, herzlich begrüßt.

Die Besucher können auf https://brilianpreneur.com/virtual ein vollständig interaktives Erlebnis genießen. Alle auf der Offline-Veranstaltung ausgestellten KKMU-Produkte sind in der virtuellen Ausstellung zu finden. Darüber hinaus können Besucher die KKMU-Produkte sofort kaufen, indem sie auf einen der Links zu den E-Commerce-Plattformen klicken.

„Wir haben uns dazu verpflichtet, KKMU über Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Indonesia zu unterstützen, was unsere kuratierten KKMU in die Lage versetzt, ihre besten Arbeiten in verschiedenen internationalen Ausstellungen zu präsentieren. Als Entwicklungsförderer haben wir Online- und persönliche Trainingsprogramme für sie eingerichtet, um ihnen zu helfen, geschäftlich auf dem Laufenden zu bleiben und mehr von internationalen Märkten zu profitieren", sagte Sunarso, President Director von BRI.

Darüber hinaus beinhaltet die Veranstaltung diverse Aktivitäten wie Business-Matching-Sitzungen, Coaching-Kliniken, die Vergabe von UMKM-Auszeichnungen, Basare und Live-Shopping. Die diesjährige Veranstaltung zielt auf eine Erhöhung der Exportverträge von 72 Millionen US-Dollar auf 75 Millionen US-Dollar ab.

Konsequente Anstrengungen von KKMU für den Erfolg auf der globalen Bühnen

Die 500 kuratierten KKMU aus 22 Provinzen in ganz Indonesien wurden auf der Grundlage von Kriterien ausgewählt, die durch internationale Standards vorgegeben werden, einschließlich Produktdesign, Innovation, soziale Auswirkungen und Nachhaltigkeit, Exportwerte und Errungenschaften.

Die BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 erweckt die indonesische Kultur und geht in Richtung Nachhaltigkeit. Sie präsentiert mit digitaler Technologie und Wellness außerdem zwei neue Produktkategorien, neben etablierten Kategorien wie Heimdekoration, Speisen und Getränke, Accessoires und Mode.

Zu den wichtigsten Lebensmittel- und Getränkeprodukten gehört „YAMMY BABEH", das seit 2019 an diesem Programm teilnimmt. Der Gründer Bunda Elis gab zu, dass die Unterstützung von BRI fast 90 % des gesamten Unternehmensexports ausmacht.

„Dieses Programm hat unsere Produktivität erhöht, sogar während der Pandemie. Im März 2020 haben wir unsere ersten Exportaufträge nach Australien ausgeführt, gefolgt von Kanada im November. Durch die Unterstützung von BRI haben wir unsere Produkte auf zahlreichen internationalen Ausstellungen präsentiert, darunter in Indien, Mexiko, Hongkong und Malaysia", sagte Bunda Elis.

