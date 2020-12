PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 will Indonesiens führende KKMUs virtuell mit internationalen Käufern verbinden

Jakarta, IndonesienJakarta, Indonesien (ots/PRNewswire)

Die Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Ticker: BBRI.JK) veranstaltet vom 10. bis 13. Dezember 2020 im Jakarta Convention Center die zweite jährliche BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020. Das virtuelle, das ausgewählten KKMU eine Plattform zur Begegnung mit der Welt bietet, startete am 1. Dezember 2020. Anmeldungen sind jetzt bis zum 13. Dezember 2020 möglich.

Als erste ihrer Art stellt die BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020-Plattform das virtuelle "Business Matching"-Programm vor, das Unternehmen eine Chatfunktion in Echtzeit bietet und KKMU mit mehr als 50 Kaufinteressenten aus Nordamerika, dem Nahen Osten, Europa und Asien verbindet. Die Teilnehmer können sich auch in einen virtuellen 3D-Rundgang mit 360-Grad-Navigation teleportieren, während sie an Live-Stream-Talkshows und Coaching-Kliniken teilnehmen, die von Regierungsministern und prominenten Persönlichkeiten aus der Industrie geleitet werden.

Ursprünglich eine Maßnahme, die als Reaktion auf die Pandemie ergriffen wurde, haben virtuelle Ereignisse inzwischen einen tiefgreifenderen Einfluss auf die Art und Weise, wie Menschen Geschäfte machen. Dies geht aus einer Umfrage der Northstar Meeting Group hervor, die ergab, dass die Menschen virtuelle Veranstaltungen als ein wichtiges Instrument für Unternehmen ansehen, um mit Kunden in Kontakt zu treten. Alles in allem ist die BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 daher eine ideale Plattform für KKMU zur Bewältigung der Herausforderungen von COVID-19.

"Unser Ziel ist es, potenzielle Käufer auf der ganzen Welt mit den besten KKMU Indonesiens in einem virtuellen Geschäftsökosystem zu verbinden. Das Business Matching-Programm bietet ein kosteneffizientes Konzept für Käufer, mit Geschäftsinhabern zu interagieren und private Treffen zu buchen, so dass es für beide Parteien bequem ist, während der Veranstaltung Transaktionen durchzuführen", sagte Sunarso, President Director von BRI, der größten staatlichen Bank in Indonesien.

In diesem Jahr werden über 400 KKMU ihre besten Produkte in vier Kategorien präsentieren: Mode, Accessoires & Beauty, Wohndekor & Kunsthandwerk sowie Lebensmittel & Getränke.

"Durch das virtuelle Ökosystem hoffen wir, den Beitrag der KKMU zur indonesischen Wirtschaft zu stimulieren und den Export anzukurbeln. Wir sind zuversichtlich, dass die virtuelle Veranstaltung den Geschäftsinhabern helfen wird, sich mit einem digitalen Ökosystem vertraut zu machen und sich an sich ändernde Geschäftsparadigmen zu gewöhnen", fügte Sunarso hinzu.

Um an der virtuellen Ausstellung teilnehmen zu können, können sich potenzielle Käufer jetzt hier online registrieren und den Katalog herunterladen, wenn Sie uns im Vorfeld der Veranstaltung einen Termin mitteilen können.

Weitere Einzelheiten über die Veranstaltung und die Anmeldung finden Sie unter www.brilianpreneur.com.

