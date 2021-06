Mech-Mind Robotics

Mech-Mind kündigt die neue Generation der Mech-Eye Pro Enhanced Industrial 3D-Kamera an, um eine intelligentere Robotik für Industrie 4.0 zu ermöglichen.

Peking (ots/PRNewswire)

Mech-Eye Pro Enhanced erweitert die Grenzen von Pick-and-Place-Anwendungen durch die qualitativ hochwertige Abbildung einer breiten Palette von Objekten

Mech-Mind Robotics ("Mech-Mind"), ein schnell wachsendes chinesisches KI-Startup, hat seine neue Generation der Mech-Eye Pro Enhanced Industrial 3D-Kamera angekündigt. Diese 3D-Kamera ist mit schnellem, strukturiertem Licht ausgestattet und liefert qualitativ hochwertige 3D-Bilder einer breiten Palette von Objekten, einschließlich kleiner, glänzender, reflektierender und farbiger Objekte.

Die industrielle 3D-Kamera ist ein unverzichtbarer Partner für die Pick-and-Place-Robotik geworden. Bei dicht beieinander stehenden, zufällig platzierten und hochdetaillierten Objekten war ihre Leistung und ihr Potential in Bezug auf Auflösung, Präzision und Geschwindigkeit bisher jedoch eingeschränkt.

Dank der verbesserten Auflösung und Präzision kann die Mech-Eye Pro Enhanced 3D-Industriekamera eine vollständige, detaillierte und genaue Punktwolke mit nativen und perfekt ausgerichteten Farben für eine Vielzahl von Objekten erzeugen, einschließlich Kunststoff, Keramik, Metall, Karton und Holz.

Darüber hinaus gehören zu den bemerkenswerten Produkteigenschaften von Mech-Eye Pro:

- Extra Sichtfeld mit einer auf 0,5 Sekunden verkürzten 3D-Aufnahmezeit möglich. Dadurch ist Mech-Eye Pro Enhanced für eine Vielzahl typischer Anwendungen geeignet, z. B. für die Kommissionierung von Behältern, Inspektionen, Messungen und akademische Forschung. - Kompaktes Aluminiumgehäuse mit flexiblen Montagemöglichkeiten. Dies minimiert die Auswirkungen auf die Manövrierbarkeit und ermöglicht Roboterzellen einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen. - Kosteneffizienz. Mech-Eye Pro Enhanced ist extrem wettbewerbsfähig in Bezug auf die Preisgestaltung. Darüber hinaus hilft es Kunden, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. - Industrietauglichkeit mit IP65 , vibrationsbeständig, EMV/ EMI geprüft, CE, FCC, VCCI und RoHS-Zertifizierungen erhalten.

Mech-Mind hat eine umfassende Serie an Infrastruktur- und Industrie-3D-Kameras entwickelt, darunter:

- Mech-Eye Laser: Ausgestattet mit schnellem, strukturiertem Licht, ist Mech-Eye Laser resistent gegen Umgebungslicht und reduziert die Anforderungen an die Abschattungseinrichtung selbst bei Sonnenlicht über 10000 Lux erheblich. - Mech-Eye Nano: Mech-Eye Nano kombiniert kleine Abmessungen mit hochwertiger Bildverarbeitung und hilft Roboterarmen, ihre Umgebung besser zu verstehen und mit ihr zu interagieren. - Mech-Eye Deep: Mit einem großen Sichtfeld und einer zusätzlichen Tiefengenauigkeit kann Mech-Eye Deep eng gepackte faltige Säcke unterschiedlicher Größe gut erkennen.

Endanwender können mit einem mehrsprachigen SDK für Plattformen die Mech-Eye 3D-Kamera mit der grafischen Bildverarbeitungssoftware Mech-Vision und der intelligenten Roboterprogrammierumgebung Mech-Viz integrieren, um kundenspezifische Anwendungen zu entwickeln.

Die Funktionen und das Potential von Mech-Eye 3D-Industriekameras werden seit 2016 in über 1000 Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen genutzt: In der Fertigung, der Stahl- und Lebensmittelindustrie, in der Logistik, der Finanzbranche und im Gesundheitswesen.

"Mech-Mind wird von der Philosophie angetrieben, Partner und Integratoren mit wettbewerbsfähigen Produkten und umfassendem Service zu unterstützen", sagt Tianlan Shao, Gründer & CEO von Mech-Mind.

"Unsere Produkte wurden entwickelt, um die Schmerzpunkte in der Fertigung grundlegend neu zu gestalten, indem wir die Praxis der KI und der Mensch-Roboter-Interaktion nutzen. "In Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, unsere technische Stärke zu nutzen, um unseren Partnern zu helfen, die nächste Grenze der Fertigung zu erreichen."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://en.mech-mind.net/.

Informationen zu Mech-Mind Robotics

Mech-Mind wurde 2016 gegründet, um Industrierobotern Intelligenz zu verleihen. Durch Integration fortschrittlicher Technologien, darunter tiefes Lernen, 3D-Vision und Bewegungsplanung, bietet Mech-Mind kosteneffiziente Lösungen für das Palettieren und Depalettieren, die Behälterkommissionierung, das Sortieren von Aufträgen, die Maschinenbedienung und die Montage/Klebetechnik/Lokalisierung in Logistik und Fertigung.

Die intelligenten Industrieroboterlösungen von Mech-Mind werden in Automobilwerken, Haushaltsgeräteherstellern, Stahlwerken, Lebensmittelwerken, Logistiklagern, Banken und Krankenhäusern in Ländern wie China, Japan, Südkorea, Deutschland und den USA eingesetzt.

