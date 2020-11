Gala10.com

GALA10.com entwickelt einzigartige Suchmaschine für Online-Geschenkeshops und schafft Musterbeispiel für den Online-Geschenkekauf

ZürichZürich (ots/PRNewswire)

Weltweit lokale Geschenke machen mit Gala10.com - die Suchmaschine für die besten Online-Geschenkeläden, Ideen und Dienstleistungen ist weltweit eingeführt worden

Geschenke ins Ausland zu versenden ist dank Gala10.com, einer neuen Suchmaschine, die lokale Einkäufe für persönliche und geschäftliche Geschenke in 18 Kategorien und mehr als 1.000 Shop-Dienstleistungen von über 5.000 Geschäften in über 40 Ländern ermöglicht, kein Problem mehr. Auf Gala10 findet sich eine exklusive Auswahl der besten Online-Geschenkeshops, die nach Land, Kategorie und Angebot gefiltert werden können. Gala10 ist für Menschen bestimmt, die ein Geschenk an einen geliebten Menschen oder einen Kunden senden möchten, der in einer anderen Stadt oder einem anderen Land lebt oder den sie aufgrund der COVID-19-Krise nicht treffen können.

Sowohl Käufer als auch Online-Shop-Besitzer haben die folgenden Vorteile von der Teilnahme an diesem neuen Konzept:

Der Käufer: Die Käufer können aus verschiedenen Produktkategorien wie z. B. Blumen, Geschenkkörbe, Pralinen, Parfums, Schmuck, Elektronik und Spielzeug wählen. Die Shops können auch nach ihrem Angebot gefiltert werden, beispielsweise nach kostenloser Lieferung, kostenloser Rückgabe, Hinzufügen einer Grußkarte zum Geschenk, Geschenkverpackung, Ratenzahlung und mehr. Die Benutzer können eine Bewertung für die Online-Geschenkeshops abgeben und ihre Lieblings-Geschenkeshops mit ihren Freunden und ihrer Familie teilen.

Für den Ladenbesitzer: Gala10.com steht neuen Online-Shops, kleinen örtlichen Boutiquen sowie großen internationalen Läden zur Verfügung, die sich für verschiedene Werbemöglichkeiten anmelden, um ihr Logo, ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben und ganz oben in den Suchergebnissen zu erscheinen. Sie können zu einem Bruchteil der regulären Kosten an den regelmäßigen Kampagnen des Unternehmens in Zeitungen, Zeitschriften und auf Werbetafeln teilnehmen. Das Shop-Logo wird auf der Startseite angezeigt und erhält mit der Option "Golden Plan" einen garantierten Spitzenplatz in der Suche nach Ländern und Kategorien.

Der Gala10-Award: Jedes Jahr werden die besten Online-Shops, die die höchsten Qualitätsstandards erfüllen, z. B. die Top-Ergebnisse bei Google, eine funktionierende und sichere Verbindung, lokale Präsenz, einen Lieferservice und eine Kundenkontakt-E-Mail, mit dem exklusiven und unabhängigen Gala10/Award ausgezeichnet. Gala10 prüft die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Rückgabebedingungen und führt in jedem Geschäft einen Testkauf durch. Zusätzlich werden die Ergebnisse der jeweiligen Services an den Shop geschickt, um die Richtigkeit der Informationen sicherzustellen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.gala10.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1341769/Gala10_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1341770/Gala10_Gift_search_made_easy_Logo.jpg

