Coronabedingter Stress schwächt die Immungesundheit der Deutschen

Studie zeigt: 79% der Deutschen haben mit Covid-19 bedingten Stress zu kämpfen. Experten zeigen auf, welchen Schaden die natürliche Immunität dadurch nimmt. Ein bedenkliches Ergebnis, doch es gibt bewährte Methoden, die unserem Immunsystem helfen, stressbedingten Schäden zu trotzen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die globale Corona-Pandemie in Bezug auf die Stress- und Angstpegel auch in Deutschland großen Schaden angerichtet hat. Dies geht aus einem neuen Bericht des Fruit Juice Science Centre hervor - mit dem Titel: Deutsche lassen ihre Immungesundheit von COVID-19-Stress zerstören - Warum wir alle etwas für unsere Immungesundheit tun müssen, natürlich und von innen heraus. Der Bericht zeigt: Mehr als drei Viertel (79 %) aller Bundesbürger fühlen sich gestresst und ängstlich, wodurch das natürliche Immunsystem der Menschen geschwächt wird. Darüber hinaus bestätigen 77 Prozent der Befragten[1], dass sich Stress negativ auf ihre Immunabwehr auswirkt.

Ernährungswissenschaftler und Buchautor Dr. Malte Rubach führt aus, dass sich unser Körper bei Stress schwer damit tut, sich gegen jede Krankheit zu wehren, die auf ihn zukommt. "Die Reaktion des Körpers auf Stress kann auch unser Herz und unseren Blutdruck belasten."

"Das Immunsystem arbeitet zwölf Monate im Jahr, rund um die Uhr. Zum Glück gibt es Dinge, die man täglich tun kann, um ein starkes Immunsystem aufrechtzuerhalten", erklärt Dr. Malte Rubach und fügt hinzu, dass neben einem gesunden Lebensstil auch Nährstoffe wie Vitamin C und Folsäure für ein normal funktionierendes Immunsystem unerlässlich sind.

Mehr noch: Rund 17 Prozent der Deutschen hat keine Ahnung, was "natürliche Immunität" überhaupt bedeutet. Um mit Missverständnissen aufzuräumen, beschreibt Dr. Malte Rubach es als "eine Lebensweise, die unser Immunsystem gesund hält, bevor wir es mit anderen Schutzmaßnahmen wie Impfungen oder allgemeiner Körperhygiene zusätzlich stärken".

"Es ist erstaunlich, dass 21 % der Deutschen meinen, ein gesundes Immunsystem sei nur im Winter wichtig, obwohl es doch das ganze Jahr über benötigt wird. Die Stärkung unserer natürlichen Immunität muss aber nicht kompliziert sein - es ist nachgewiesen, dass im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung bereits täglich 150 ml 100 % reiner Orangensaft helfen können, den täglichen Bedarf an Vitamin C und Folsäure zu decken", so Dr. Malte Rubach.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Fruchtsaft und die Gesundheit des Immunsystems sind eindeutig. Ein Glas reiner Orangensaft (150 ml) liefert beeindruckende 84 % des Nährstoffreferenzwerts (NRV) eines Menschen an Vitamin C. 100-prozentiger Fruchtsaft ist außerdem eine natürliche Quelle für bioverfügbare Nährstoffe, wie z.B. Folat, ein B-Vitamin, das für gesunde Zellen lebenswichtig und für das Immunsystem unerlässlich ist, da es die Produktion und Funktion von Antikörpern unterstützt.

Das im Orangensaft enthaltene Kalium trägt zu einem normalen Blutdruck bei und hilft den Muskeln, normal zu arbeiten.

Auch unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit wird durch 100-prozentigen Orangensaft unterstützt. Wissenschaftler der University of Toronto haben herausgefunden, dass der Konsum von Fruchtsaft das Risiko, an einem Schlaganfall zu sterben, um 33 %[2] senkt.

Doch damit nicht genug: Das Polyphenol Hesperidin ist in unvermischtem Orangensaft reichlich vorhanden Dabei enthält kommerziell gepresster Orangensaft im Vergleich mit zu Hause gepresstem Saft die dreifache Menge des mit Antioxidantien angereicherten Hesperidins.

In der neuen Studie des Fruit Juice Science Centre haben mehr als die Hälfte (54 %) der Befragten noch nie etwas von Polyphenolen gehört. Nichtsdestotrotz stellen Studien einen engen Zusammenhang zwischen Polyphenolen und den Vorteilen für die vaskuläre und kognitive Gesundheit her.

Insbesondere Hesperidin - so bestätigen Studien - besitzt antibakterielle und antivirale Eigenschaften. Dies hat Wissenschaftler dazu veranlasst, zu untersuchen, ob Hesperidin auch zur Entwicklung neuer Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19 verwendet werden kann. Denn laut der Allgemeinmedizinerin Dr. Nisa Aslam gibt es neue Hinweise darauf, dass dieses Polyphenol "ein neuartiger Wirkstoff im Kampf gegen das Coronavirus sein könnte".

Erwähnenswert ist auch die präbiotische Wirkung von Orangensaft auf den Darm. Da sich 70 bis 80 % der Immunzellen des Körpers in der Darmwand befinden, ist es wichtig, nützliche Bakterientypen mit präbiotischen Lebensmitteln zu fördern und zu unterstützen, zu denen u.a. Knoblauch, Zwiebeln, Beeren, Lauch, Artischocken und Zichorienwurzeln gehören.

Die Folgen von Stress

Obwohl sich Stress direkt auf die Gesundheit unseres Immunsystems auswirkt, kann er auch zu anderen ungesunden Gewohnheiten führen.

Dazu gehört der Verzehr von nährstoffarmen Lebensmitteln - 35 % der Befragten greifen zum Stressabbau zu Fertiggerichten und Essen zum Mitnehmen. Bei Menschen, die besonders häufig angeben, sich gestresst oder ängstlich zu fühlen, steigt der Alkoholkonsum ebenfalls um 25 %. Alkohol enthält Kalorien, die keinen Nährwert haben, und kann die Motivation zur körperlichen Betätigung beeinträchtigen, die Schlafqualität verschlechtern, zu Stress führen und unsere natürliche Immunität schädigen.

Wichtig sind Stressbewältigungstechniken. Zwerchfellatmung, Bewegung und eine Auszeit von digitalen Geräten können dazu beitragen, Stress und Ängste abzubauen. Eine Studie hat sogar nachgewiesen, dass Trainingszyklen von weniger als 60 Minuten mit mäßiger und großer Intensität die Immunabwehr und die Stoffwechselgesundheit verbessern.

Änderungen der Lebensweise zur Förderung der natürlichen Immunität

Der Zustand unserer natürlichen Immunität kann auch durch andere Nahrungsergänzungsstoffe beeinflusst werden. Vitamin D, das "Sonnenschein"-Vitamin, das in ölreichem Fisch, in Leber und angereicherten Nahrungsmitteln enthalten ist, ist wichtig. Insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten ist die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels, das mindestens 10 µg Vitamin D enthält, zur Sicherstellung der Vitamin D-Zufuhr unerlässlich.

Weitere folatreiche Nahrungsmittel sind grünes Blattgemüse, Kichererbsen und Kidneybohnen, angereicherte Zerealien, Brokkoli und Rosenkohl, während Omega-3-Fettsäuren ebenfalls die natürliche Immunität stärken. Sie sind in ölreichem Fisch, Nüssen und Samen zu finden.

Es hat sich gezeigt, dass guter Schlaf die Gesundheit des Immunsystems fördert. 39 % der Menschen, die sich in den vergangenen zwölf Monaten besonders häufig gestresst gefühlt haben, schlafen weniger als sechs Stunden pro Nacht. Entspannen Sie sich vor dem Schlafengehen, und schalten Sie Ihre digitalen Geräte eine Stunde vor dem Schlafengehen aus.

Dr. Malte Rubach kommt zu dem Schluss, dass wir, wenn wir alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um unsere natürliche Immunität zu verbessern, die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Abwehr potenzieller Krankheiten schaffen. "Wir alle können unsere natürliche Immunität verbessern, also sollten wir damit anfangen, bevor es zu spät ist."

4 Tipps vom Fruit Juice Science Centre zur Optimierung des natürlichen Immunsystems:

1. Tägliche Stressbewältigung: Stressabbauende Aktivitäten wie Spaziergänge in der Natur, Zwerchfellatmung und eine Auszeit von digitalen Geräten. Dies kann den Schlaf fördern und die Motivation für eine gesündere Ernährung steigern.

2. Aktiv werden: Sport treiben, sei es zügiges Gehen, Laufen oder Heimtraining. Versuchen Sie, Ihren Puls in die Höhe zu treiben und ein paar Mal pro Woche ins Schwitzen zu kommen. Der Anstieg von Wohlfühl-Endorphinen wirkt Wunder, um eine negative Stimmung zu heben und den Stresspegel zu senken.

3. Guter Schlaf: Für ausreichend und guten Schlaf sorgen. Wenn man sich vor dem Schlafengehen entspannt, schläft man erholsamer, und wenn man sich an einen gleichbleibenden Schlaf-Wach-Rhythmus hält, gewöhnt sich der Körper an eine gesunde Routine und ist darauf vorbereitet, zu einer bestimmten Zeit einzuschlafen.

4. Ihr Immunsystem auf natürliche Weise in Schwung bringen: Die Optimierung unserer natürlichen Immungesundheit ist das ganze Jahr über unerlässlich. Ein einfacher, täglicher Tipp, der unser Immunsystem stärkt und ganz einfach ist, besteht darin, 150 ml reinen Orangensaft zu trinken. Er enthält wichtige Nährstoffe, die nachweislich die Gesundheit des Immunsystems unterstützen, und bietet eine einfache Möglichkeit, unsere natürliche Immunität zu optimieren. Außerdem liefert er eine Portion unserer empfohlenen "5 am Tag". Und er enthält 84 % Vitamin C, den Nährstoff-Referenzwert (NRV) der für Europa als Ernährungsziel festgelegt wurde.

Das Fruit Juice Science Centre ist eine wissenschaftliche Informationseinrichtung. Unsere Aufgabe ist es, evidenzbasierte Informationen über die Rolle von 100 % Fruchtsaft bei Ernährung und Gesundheit zu liefern.

