Chinas großartige Mission verstehen - und seine Verpflichtung auf seinen neuen Weg zur Modernisierung

Guangzhou, China

Die Konferenz "China verstehen 2020" begann am Freitag in Guangzhou, in der Provinz Guangdong im Süden Chinas, mit der Moderation facettenreicher und eingehender Diskussionen zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses zwischen China und der übrigen Welt.

Die dreitägige Veranstaltung mit dem Thema "Gewaltige Neuordnung, großer Test, tolle Kooperation - Chinas neuer Weg zu Modernisierung und zum Aufbau einer Gemeinschaft von gemeinsamer Zukunft für Humanität" hat nach Angaben der Organisatoren 600 hochkarätige Politiker, Strategen, Wissenschaftler und Unternehmer sowie Vertreter internationaler Organisationen angezogen.

Die Teilnehmer beteiligen sich bei der dreitägigen Veranstaltung - sowohl online als auch mit persönlicher Anwesenheit - an parallel stattfindenden Diskussionsrunden, Seminaren und Foren betreffend zehn Themen, wie Chinas neue Entwicklungsmuster, Sicherheit, globale Führung und wirtschaftliche Erholung. Dieser Austausch von Ideen ist wichtig, damit die Welt mit tieferer Erkenntnis, mit Konsens und Zusammenarbeit gegen die Auswirkungen von COVID-19 und gegen Anti-Globalisierung zusammenarbeiten kann.

Aus gutem Grund besteht die Meinung, die Veranstaltung werde zum Nachdenken anregende Interpretationen von Chinas Ansätzen für seine politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und ökologische Entwicklung liefern, einen spannenden Blick auf Chinas neuem Weg zum vollständigen Aufbau eines modernen, sozialistischen Landes bieten und - auf zeitnahe und wirkungsvolle Weise - die guten Wünsche Chinas übermitteln für seine Initiative für eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit, und werde den Geist Chinas, seine Weisheit und Lösungen mit der übrigen Welt teilen.

Die Konferenz findet mitten in der COVID-19-Pandemie statt, die China vor große Herausforderungen gestellt und der Welt massive Veränderungen gebracht hat, sagte Li Junru, Vice Chairman des China Institute for Innovation & Development Strategy, bei einer Pressekonferenz vor der Konferenz.

Gäste sprachen über ihre Ansichten und Meinungen zu den Erfolgen des chinesischen Volkes in den vergangenen 40 Jahren seit Einführung der Politik einer "Reform und Öffnung".

"China ist das einzige Land auf der Welt, das über jede Industriekategorie verfügt, die in der Liste der Industriekategorien der UN aufgeführt ist", sagte Zheng Bijian, Chairman des China Institute for Innovation & Development Strategy.

"Die chinesische Regierung ist entschlossen, ihre Tore weiter zu öffnen. Das hat geholfen, ihre Industrie- und Lieferketten zu stabilisieren und gab seiner Entwicklung durch hochgradige Öffnung Auftrieb", sagte Zheng.

Das anhaltende Engagement Chinas für Offenheit, gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit, Reform und Innovation ist erkenntlich an der ständigen Steigerung seiner Importe und Exporte, seinem Wachstum in Bezug auf die Nutzung ausländischer Investitionen, an der geordneten Entwicklung seiner ausländischen Investitionen, seiner Teilnahme an der globalen Arbeitsteilung, der anhaltenden Liberalisierung des Marktzugangs zu ausländischen Investitionen, an der beschleunigten Entwicklung von Freihandelszonen, der Unterzeichnung des RCEP durch 14 Länder, an der Bekanntmachung des Foreign Investment Law (Gesetz über ausländische Investitionen) an der Internationalen Import-Expo China. China hat eine große Anzahl wichtiger Maßnahmen zur weiteren Öffnung umgesetzt und um sein feierliches Versprechen zu erfüllen, dass "Chinas Öffnung der Tür niemals aufhören werde, sondern sich immer weiter öffnen werde". Das wird dem Markt neue Chancen eröffnen, allen Ländern Investitionen und Wachstum bringen, und dabei die eigene Entwicklung Realität werden lassen.

Die Redner bei der Eröffnungsveranstaltung sprachen auch über ihre eigenen Ansichten über die Zukunft der Entwicklung und die internationale Zusammenarbeit.

"In Bezug auf die internationalen Beziehungen ist die wichtigste Frage, ob wir die Basis für künftige Zusammenarbeit finden können und den Rückfall in "eine Welt, zwei Systeme" verhindern können", sagte Gordon Brown, der ehemalige britische Premierminister, und fügte hinzu, der einzige Ausweg sei verantwortungsvolle Zusammenarbeit.

Die 2013 gegründete Konferenz "China verstehen" dient als Plattform für das Verständnis der Welt von Chinas Entwicklung.

Die diesjährige Konferenz ist die fünfte ihrer Art. Es ist das zweite Mal, dass sie in Guangzhou stattfindet.

