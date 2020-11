Cecoforma

Cecoforma: Europäische Woche der Berufsbildung: Arbeitsplätze für die Zukunft durch berufliche Aus- und Weiterbildung

Brüssel, BelgienBrüssel, Belgien (ots/PRNewswire)

Der ökologische und der digitale Wandel verändern unsere Lebensweise, Arbeit und Interaktionen - und das ist seit dem COVID-19-Ausbruch in den meisten Bereichen zunehmend spürbar.

Die Pandemie hat schwerwiegende Folgen für die Arbeitsmarktaussichten von Millionen von Menschen in Europa. Wir müssen daher den ökologischen und digitalen Wandel für den Wiederaufbau nach der Krise so nutzen, dass er allen Menschen neue Chancen eröffnet.

Dies kann nur gelingen, wenn die Menschen in Europa auf beispiellose Weise durch Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen beim Erwerb der für den Übergang benötigten Kompetenzen unterstützt werden. Das Recht auf lebenslanges Lernen ist in der europäischen Säule sozialer Rechte verankert und steht im Mittelpunkt der Wiederaufbaubemühungen Europas. Erwachsene erhalten so die Möglichkeit, während ihres gesamten Berufslebens neue Kompetenzen zu entwickeln und sich zu entfalten.

Die berufliche Aus- und Weiterbildung kann dabei eine entscheidende Rolle spielen. Weltweit haben dadurch Millionen von Menschen die Möglichkeit bekommen, während ihrer Ausbildung gleichzeitig zu lernen und Geld zu verdienen. Aber das ist nicht alles: Junge Lernende können so grundlegende Kompetenzen erwerben, um sich beruflich weiterentwickeln zu können, und Erwachsene erhalten die Möglichkeit, sich während ihres gesamten Berufslebens weiterzubilden.

Mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung können junge Menschen und Erwachsene vor allem beim Erwerb von für den Arbeitsmarkt benötigten Kompetenzen und bei der Suche nach hochwertigen Arbeitsplätzen - insbesondere nach der Coronakrise - unterstützt werden. Es ist an der Zeit, einen neuen Ansatz zur beruflichen Aus- und Weiterbildung zu verfolgen und sie moderner, attraktiver und flexibler zu gestalten und besser für das digitale Zeitalter und den grünen Wandel zu rüsten.

Die Europäische Kompetenzagenda vom Juli 2020 sieht Schlüsselmaßnahmen vor, um die Weiterbildung - also den Ausbau bestehender Kompetenzen - und Umschulung sowie die Vermittlung neuer Kompetenzen zu unterstützen und so das lebenslange Lernen zu fördern.

Die ehrgeizige Agenda sieht zum ersten Mal einen solch umfassenden politischen Rahmen für die berufliche Aus- und Weiterbildung auf EU-Ebene vor. Ungeachtet der unterschiedlichen Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung in den Mitgliedstaaten verfolgen wir alle dieselben Prinzipien und Ziele:

- junge Menschen und Erwachsene mit den notwendigen Kompetenzen ausstatten, - flexibel auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes eingehen und eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft gewährleisten, - die berufliche Aus- und Weiterbildung in wirtschaftliche, industrielle und innovative Strategien einbinden - und gleichzeitig die ökologische und soziale Nachhaltigkeit in beruflichen Aus- und Weiterbildungsprogrammen sicherstellen.

Wir müssen jetzt handeln. Der Übergang zu Digitalisierung, Nachhaltigkeit und einer grüneren Zukunft wird unsere Arbeitsplätze beeinflussen.

In der Europäischen Woche der Berufsbildung 2020 vom 9. bis zum 13. November geht es um diese Herausforderungen und darum, wie wir diese in Chancen verwandeln können. Im Mittelpunkt der diesjährigen Woche steht die berufliche Aus- und Weiterbildung für den ökologischen und digitalen Wandel. Die Europäische Woche wird in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Vorsitz des Rates der Europäischen Union organisiert. Sie wird vollständig online abgehalten und ist daher für ein breites Publikum zugänglich. Ich lade alle herzlich ein, daran teilzunehmen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338088/Nicolas_Schmit.jpg

Pressekontakt:

Maja Andlovic / +386 40 626 429 / maja.andlovic@cecoforma.com

Original-Content von: Cecoforma, übermittelt durch news aktuell