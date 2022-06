Growatt

Growatt lanciert neue Website, um Angebot an tragbaren Kraftwerken zu promoten

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Growatt freut sich, den Start seiner neuen Website www.growattportable.com bekannt zu geben, die am 1. Juni 2020 online geht. Die neue Website wird das neue Portfolio an tragbaren Kraftwerken bewerben, das im April dieses Jahres vorgestellt wurde, um die schnell wachsenden vertikalen Kategorien abzudecken.

„Growatt setzt sich dafür ein, ein intelligentes Leben mit nachhaltigem Ökostrom zu fördern. In der Vergangenheit war unsere Lösung auf die Bereitstellung von Energie vor Ort beschränkt, aber wir haben eine neue Produktlinie von tragbaren Kraftwerken entwickelt, in der Hoffnung, dass grüne Energie nach draußen gebracht werden kann, um grüne Energielösungen für alle Szenarien anzubieten", sagte Lisa Zhang, Global Marketing Director bei Growatt. Das kürzlich auf den Markt gebrachte Growatt Infinity 1500 hat eine Kapazität von 1554Wh und eine Leistung von 2000W und kann 95% der Außen- und Innengeräte abdecken. Es unterstützt Hochgeschwindigkeits-Solar- und AC-Wandladungen und kann in nur einer Stunde auf 80 % aufgeladen werden, was es zum perfekten Begleiter für Outdoor-Aktivitäten und zu einem verlässlichen Freund für das Heim-Backup macht.

Im Gegensatz zu Growatts traditionellen Produktangeboten dient die neue tragbare Stromversorgungsanlage vor allem Outdoor-Enthusiasten und Nutzern, die eine installationsfreie Notstromlösung benötigen. Dies ist ein neuer Kundentyp für Growatt, der sich in Bezug auf das Nutzerporträt und die Einkaufsgewohnheiten von den bisherigen unterscheidet. Mit der Einführung der Website soll eine intuitivere, benutzerfreundlichere und interaktive Kommunikationsplattform geschaffen und die Kluft zu den Endnutzern dieser Art überbrückt werden.

„Durch den Start einer neuen Website können wir direkt mit unseren Nutzern interagieren und besser mit dem Markt kommunizieren. Wir glauben, dass wir so unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich optimieren können. Der Start der neuen Website spiegelt unser Versprechen wider, die Benutzerfreundlichkeit immer an die erste Stelle zu setzen", fügte Zhang hinzu.

Die neue Website kommt mit einer frischen Optik daher, die der Expansionsstrategie des Unternehmens entspricht. In Zukunft wird Growatt weitere Produkte auf den Markt bringen, um das gesamte Ökosystem der tragbaren Stromversorgung zu vervollständigen und den Nutzern die Freiheit zu geben, jederzeit und überall saubere Energie zu nutzen.

Um mehr über das neue tragbare Kraftwerk von Growatt und die damit verbundenen Angebote zu erfahren, besuchen Sie bitte die neue Website www.growattportable.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1830483/1.jpg

