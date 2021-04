Growatt

Growatt führt seine PV- und Speicherlösung für Hausbesitzer in Deutschland ein

Berlin (ots/PRNewswire)

Immer mehr Hausbesitzer in Deutschland investieren in Batteriespeicher, wenn sie PV-Solaranlagen auf ihren Dächern installieren. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bringt Growatt, einer der weltweit führenden Wechselrichterhersteller, seine dreiphasige PV- und Speicherlösung in Deutschland auf den Markt. Growatts Lösung bietet Hausbesitzern eine breite Palette an Energie- und Speicherkapazitäten und kann bei Stromausfällen als Notstromversorgung dienen.

"Mit den fallenden Preisen für Energiespeichersysteme sind mehr Haushalte daran interessiert, bei der Bestellung von PV-Solaranlagen Batterien hinzuzufügen", sagte Lisa Zhang, Marketingleiterin bei Growatt. "Wir bieten mit der Hochvoltbatterie ARK eine sehr attraktive Energiespeicherlösung für diese Kunden." Die Growatt Hochvoltbatterie ARK HV ist modular aufgebaut und kann von 7,5kWh bis zu 25,6kWh skaliert werden, was nicht nur die Installation vereinfacht, sondern den Kunden auch eine hohe Flexibilität bei der Speicherkapazität bietet. Die ARK-Batterie verwendet kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Materialien und erreicht ein ausgezeichnetes Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Benutzer.

Der dreiphasige Hybrid-PV-Wechselrichter und die Hochvoltbatterie von Growatt können eine hohe Backup-Leistung bis zu 10 kW bereitstellen und erfüllen damit verschiedene Anforderungen der Kunden. Seine Wechselrichter SPH5000-10000TL3 BH sind für die DC-Kopplung und SPA5000-10000TL3 BH für die AC-Kopplung zur Nachrüstung konzipiert. "Es gibt mehrere Arbeitsmodi für das Solarspeichersystem und die Kunden können einen wählen, der am besten für ihren PV-Verbrauchsbedarf geeignet ist", fügte Zhang hinzu.

Darüber hinaus können verschiedene Kommunikationslösungen für die Fernüberwachung und -wartung des Systems genutzt werden. Growatt bietet einen Service aus einer Hand für das PV- und Batteriespeichersystem und ermöglicht laut Zhang mit seiner Online-Smart-Service-Plattform einen intelligenteren Betrieb und Wartung. Sicher, intelligent und skalierbar - die PV- und Speicherlösung von Growatt wird ein attraktives und wettbewerbsfähiges Angebot in Deutschland werden.

Über Growatt

Growatt ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen und bietet PV-Wechselrichter für private, gewerbliche und große Anlagen, Energiespeicher, Microgrid-Systeme und intelligente Energiemanagement-Lösungen. Growatt gehört laut IHS Markit und Wood Mackenzie zu den 10 weltweit führenden Anbietern von PV-Wechselrichtern. Gegründet im Jahr 2010, hat Growatt ein umfangreiches Netzwerk mit 14 Niederlassungen weltweit aufgebaut. Bis Ende 2020 hat Growatt über 2,6 Millionen Wechselrichter in mehr als 100 Länder der Welt geliefert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1484435/1.jpg

