Lavylite gehört zu den weltbesten Kosmetika des Jahres 2020

Budapest und Hamburg

Lavylites gewann drei Hauptpreise bei dem weltweit angesehensten unabhängigen Wettbewerb der Schönheitsindustrie, den Global Beauty & Wellness Awards

Mehr als 300 Beiträge gingen für den weltweit bedeutendsten unabhängigen Wettbewerb der Schönheits- und Wellnessbranche für innovative und nachhaltige Kosmetik, Körperpflegeprodukte und außergewöhnliche Wellnesshotels ein. Unter dem Vorsitz von Nadja Swarovsky prüfte eine angesehene Fachjury 89 Finalisten aus vier Kontinenten und vergab nur 39 Preise. Lavylites ist nicht nur einer der am schnellsten wachsenden Kosmetikhersteller, sondern besitzt jetzt auch die weltweit am schnellsten wachsende Markenfamilie und das innovativste Anti-Pandemie-Hautpflegeprodukt im Wettbewerb mit den renommiertesten globalen Marken.

Die Global Beauty & Wellness Awards haben sich zum prestigeträchtigsten Wettbewerb der Welt entwickelt, da eine professionelle, von allen Medienkonzernen, Sponsoren und Fachorganisationen unabhängige Jury aus führenden Branchenkennern und Experten unter der Leitung von Nadja Swarovski, Mitglied der Geschäftsleitung der Swarovski Group, über das Schicksal der Auszeichnungen entscheidet. Lavylites war bei dieser Veranstaltung in diesem Jahr erfolgreich. In nur wenigen Jahren hat sich das Unternehmen mit Wurzeln am Plattensee in Ungarn von einer Ein-Produkt-Organisation in einem Land zu einer internationalen Organisation entwickelt, die mehr als 30 Produkte in 33 Ländern vertreibt, vor allem in den anspruchsvollen Märkten Deutschland, Schweiz und Österreich sowie in Mitteleuropa. Das Unternehmen gewann drei Hauptpreise und war in zwei Kategorien Finalist vor Marken wie L'Oréal, Estée Lauder und Fenty Beauty by Rihanna. Im Jahr 2020 gehörten Lavyl Auricum und Auricum Sensitive zu den weltweit am schnellsten wachsenden Markenfamilien, während Auricum auch das innovativste Anti-Pandemie-Hautpflegeprodukt war.

"Wir haben nie das Rampenlicht gesucht, sondern in aller Ruhe gearbeitet und vor kurzem festgestellt, dass die weltweit führenden Prüfinstitute wie TÜV, Wessling oder das Hamilton Institute eine Reihe hervorragender Bewertungen unserer Produkte veröffentlicht haben, und auch die Verbraucher zeigen ihre Wertschätzung seit langem mit einer hervorragenden Wiederkaufsrate. Diese fantastischen Ergebnisse sind ein logischer, wenn auch eher unerwarteter Meilenstein in unserer Geschichte", sagt Tibor Jakabovics, Chemieingenieur, Forscher und Gründer von Lavylites.

EXYOL Gemma Prevent von Lavylites gewann einen Sonderpreis als innovativste Anti-Aging-Creme für empfindliche, alternde Haut. LAVYL 32 erreichte das Finale in der Kategorie der innovativsten Mundpflegeprodukte, während LAVYL Nose einen Sonderpreis für "Hygieneprodukt mit den besten Inhaltsstoffen" erhielt.

Die Marke Lavylites begann ihre Reise im Jahr 2013 und wuchs ohne jegliche Marketingaktivitäten sehr schnell. Seine Meistermischung ist seither ein streng gehütetes Geheimnis, und der Gründer formuliert auch heute noch jede Mischung selbst. Lavylites legt großen Wert darauf, dass seine aktiven, natürlichen Produktbestandteile von hoher Qualität sind und seine Produkte keine schädlichen Chemikalien enthalten. Lavylites-Produkte werden auch für Gluten- und Laktose-empfindliche Personen sowie für Diabetiker, Veganer und Vegetarier empfohlen und sind ohne Tierquälerei hergestellt.

"Ich habe immer gedacht, dass die Mischung der Urenergien in der Natur, die High-Tech und die extreme Sorgfalt bei der Vorbereitung später zu einzigartigen Ergebnissen führen würden. Wir danken den Experten oder Einzelpersonen, die unsere Produkte eingereicht haben. Diese Auszeichnung hat uns darin bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", kommentierte Tibor Jakabovics, Gründer des preisgekrönten Unternehmens, das sich nun auf die Eroberung des amerikanischen Marktes vorbereitet.

Informationen zu Lavylites

Lavylites ist ein internationales Kosmetikunternehmen mit Sitz in Budapest. Seine mehr als 30 Produkte werden unter fünf Markennamen in 33 Ländern verkauft. Das Unternehmen betreibt vier Logistikzentren auf drei Kontinenten und hat bis heute fast 5 Millionen Produkte verkauft. Für Informationen in mehreren Sprachen: www.lavylites.com

