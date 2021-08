VoltDB

VoltDB führt Active(N) Lossless Cross Data Center Replication ein

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Patentierte Funktion ermöglicht der VoltDB-Datenplattform die gleichzeitige Replikation von Daten in mehr als drei Rechenzentren bei gleichzeitiger Minimierung von Datenkonflikten

Als direkte Antwort auf die Bedürfnisse seiner Schlüsselkunden, die mit einigen der größten Telekommunikationsbetreiber auf dem Markt zusammenarbeiten, gab die führende Datenplattform für Unternehmen, VoltDB, die schnelle Datenentscheidungen ermöglicht, heute die Einführung der Active(N)tm Lossless Cross Data Center Replication (XDCR) bekannt. Active(N) Lossless XDCR verschafft Telekommunikationsunternehmen und Unternehmen, die 5G-Anwendungsfälle aufbauen wollen, einen enormen Vorteil, indem es die Widerstandsfähigkeit ihrer Netzwerke gegen Ausfälle und Sicherheitsrisiken erhöht und zusätzlichen Schutz gegen Datenverlust bietet.

Active(N) Lossless XDCR repliziert Daten in Echtzeit über bis zu vier oder mehr Rechenzentren gleichzeitig und ermöglicht so eine "fünf neuner" (d. h. 99,999 %) Verfügbarkeit, die im Zeitalter von 5G schnell zu einem Muss wird.

"Wir haben gerade die Messlatte für Datenkonsistenz, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit höher gelegt", sagt VoltDB Chief Product Officer Dheeraj Remella. "Wir können jetzt ein Niveau an Rechenzentrumsreplikation anbieten, das keine andere Datenplattform bieten kann, und das es Unternehmen wirklich ermöglicht, eine narrensichere Betriebszeit und Ausfallsicherheit in ihre Architektur einzubauen, so dass sie ihren Erfolg bei der 5G-Monetarisierung deutlich steigern können."

Die von 5G versprochene extrem niedrige Latenzzeit führt zu neuen Anwendungsfällen, die eine sofortige Verfügbarkeit und Konsistenz der Daten unabhängig vom Standort des Nutzers erfordern. Dieses neue Paradigma führt unweigerlich zu Datenkonflikten. Die einzigartige XDCR-Lösung von VoltDB bietet Telekommunikationsanbietern und Unternehmen die einzigartige Möglichkeit, Konflikte sowohl auf Anwendungs- als auch auf Datenbankebene zu lösen, um die Ausfallsicherheit und Konsistenz der Daten zu gewährleisten, selbst bei Latenzen von weniger als 10 Millisekunden und unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind - in einem oder in mehreren Rechenzentren.

"Jeder kann schnell Transaktionen durchführen", sagte Remella. "Wir geben unseren Kunden die Möglichkeit, dies schnell zu tun und gleichzeitig die unvermeidlichen Konflikte zu beobachten und zu beheben, die entstehen, wenn derselbe Datensatz in mehreren Rechenzentren gleichzeitig geändert wird. Dies versetzt Telekommunikationsunternehmen und Unternehmen, die VoltDB nutzen, in die einzigartige Lage, einen beispiellosen Schutz gegen Rechenzentrumsausfälle und Cyberangriffe zu bieten und gleichzeitig einen wahnsinnig schnellen Datenzugriff für ihre weltweit verteilten Anwendungen, einschließlich der geschäftskritischen, bereitzustellen."

Mit Active(N) Lossless XDCR bereichert VoltDB seine Datenplattform für Unternehmen um eine noch nie dagewesene Funktionalität, die Kunden dabei hilft, sich auf dem Weg zur Automatisierung und digitalen Transformation zu differenzieren und robuste Netzwerke aufzubauen, die eine schnellere Bereitstellung und Monetarisierung von 5G-Anwendungsfällen ermöglichen.

Weitere Informationen zu VoltDB finden Sie unter www.voltdb.com/why-voltdb/activen-xdcr/.

Informationen zu VoltDBVoltDB ermöglicht es Unternehmensanwendungen, Daten im einstelligen Millisekundenbereich aufzunehmen, zu verarbeiten und zu verarbeiten, um neue Umsatzquellen zu erschließen und Umsatzverluste zu verhindern. Mit branchenführenden Kunden in den Bereichen Telekommunikation, Finanzen, Gaming und vielen anderen Branchen ist die VoltDB Data Platform einzigartig positioniert, um die führende Technologie für jedes Unternehmen zu sein, das die Vorteile von 5G, IoT und allen anderen zukünftigen Entwicklungen voll ausschöpfen möchte.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1334383/VoltDB_Logo.jpg

Original-Content von: VoltDB, übermittelt durch news aktuell