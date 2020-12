TROUVER

Intelligentes Reinigen zu Weihnachten: TROUVER bringt kostengünstigen Roboterstaubsauger "Finder" auf den Markt

Berlin und Moskau

-TROUVER, eine jugendliche neue Marke aus der umweltfreundlichen Produktreihe von Xiaomi, die sich auf Leistung, zukunftsweisendes Design und Qualität konzentriert, wird ihren neuen Roboterstaubsauger "Finder" auf den Markt bringen. Dieser leistungsstarke und kostengünstige Roboterstaubsauger kann per Fernsteuerung mit elektrooptischer Entfernungsmessung (LDS) betrieben werden und bietet eine kombinierte Wisch- und Mopp-Funktion, die dem Benutzer auch diese Aufgaben abnehmen.

Dank der LDS-Lasernavigation kann der "Finder" in einem Radius von 6 Metern 2.080 Mal pro Sekunde aus einem 360-Grad-Winkel scannen. Mit seinem selbst entwickelten SLAM-Pfadplanungsalgorithmus (Simultaneous Localization and Mapping) und dem Dual-Core-Prozessor bietet der "Finder" erweiterte Mappingfunktionen, die eine benutzerdefinierte Reinigung ermöglichen. Die brandneue LDS-Lasernavigation ermöglicht ein vollständiges Abscannen des Raums mit höherer Genauigkeit und größerer Reichweite. Dank seiner neun Sensoren bewegt er sich intelligent und präzise über 20 mm hohe Hindernisse hinweg, sodass sich der Besitzer keine Sorgen machen muss, dass der Staubsauger mit Haushaltsgegenständen kollidiert oder stecken bleibt.

Mit seiner leistungsstarken Saugleistung von 2.000 Pa, den vier Saugmodi und der V-förmigen Hochgeschwindigkeitswalzenbürste bietet der "Finder" dank eines 270-ml-Wassertanks und einer übergroßen 570-ml-Staubbox sowohl Kehr- als auch Wischfunktionen und reinigt so alle Oberflächen bis in die Ecken. Das Wischtuch aus Verbundfaser verbessert die Reinigungsleistung und schließt Wasser und Staub beim effizienten Wischen ein. Für einen diskreten Betrieb verfügt der "Finder" über fünf Geräuschreduzierungsstufen. Dank der 90-minütigen Akkulaufzeit können große Oberflächen in einem Durchgang gereinigt werden.

"TROUVER nutzt innovative Technologie, um effektive Staubsauger zu entwickeln, die den Nutzern einen unglaublichen Wert bieten", erklärte Weisheng Zhang, Präsident von TROUVER. "Der "Finder" ist der ultimative Partner für die Hausarbeit und bietet ein intelligentes und leistungsstarkes Reinigungserlebnis. Damit sparen die Benutzer wertvolle Zeit, die sie mit ihren Lieben und Haustieren genießen und in der sie ihren Hobbys nachgehen können."

Die anderen Staubsaugermodelle von TROUVER, wie die kabellosen Staubsauger Solo 10 und Power 11, waren anlässlich der Double 11-, Black Friday- und Cyber Monday-Ausverkaufstage weltweit ein großer Erfolg.

Darüber hinaus gibt es für die Weihnachtszeit umfangreiche Rabatte, was den "Finder" zum perfekten Geschenk macht. Auf dem russischen Markt gibt es den "Finder" für 299 USD im Einzelhandel und zum Weihnachtspreis von 269,90 USD bei AliExpress. In Deutschland ist er ab Ende Januar 2021 ab einem Preis von 259,99 Euro bei eBay erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.trouver-tech.com/index_en.html

Informationen zu TROUVER

TROUVER gehört zu einem wichtigen führenden Unternehmen der ökologischen Kette von Xiaomi - Dreame Technology. Als Pionier in den Bereichen Technologie, Industriedesign, Kunst und Mode-Crossover sowie Lieferketten-Matrix hat sich TROUVER verpflichtet, Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die leistungsstarke Kerntechnologie für junge Menschen bieten.

