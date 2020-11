The Publicity Department of Banan District

Weltmeisterschaft der chinesischen Kochkunst "Haday Cup" 2020 im westchinesischen Banan (Chongqing) geht zu Ende

Chongqing, China

Der Offline-Wettbewerb der Weltmeisterschaft der chinesischen Kochkunst "Haday Cup" 2020 für ausgewählte Teilnehmer ging am 22. November im Huaxi International Culture and Sports Center im Stadtbezirk Banan in der westchinesischen Stadt Chongqing zu Ende. Teilnehmer wie Besucher genossen gleichzeitig ein Festmahl aus chinesischem Essen und lokaler Kultur, so die Werbeabteilung des Bezirks Banan.

Die Weltmeisterschaft der chinesischen Kochkunst wurde 2015 von der Chinese Cuisine Association ins Leben gerufen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den weltweiten Austausch der chinesischen Kochkünste zu stärken, die Handwerkskunst der chinesischen Küche zu fördern, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Esskultur zu stärken und den Austausch chinesischer und westlicher Kochkulturen zu erleichtern. Die Weltmeisterschaft der chinesischen Kochkunst "Haday Cup" 2020 zielt darauf ab, die chinesische Küche vorzustellen und zu fördern und findet sowohl online als auch offline statt.

Der diesjährige Online-Wettbewerb hat große Aufmerksamkeit und Unterstützung von der globalen Branche für chinesische Lebensmittel erhalten. Rund 690 Teilnehmer aus aller Welt haben sich für den Wettbewerb angemeldet und fast 1.000 Kochvideos eingesendet, die mehr als 10 Millionen Online-Besuche und über 100 Millionen Zugriffe verzeichnet haben. Dank solcher Zahlen erfährt die chinesische Küche einen weltweiten Aufschwung.

Bei dem Offline-Wettbewerb in Banan traten 18 Teilnehmer in Vertretung der Online- und Offline-Teilnehmer in verschiedenen Kategorien wie warmes Essen, gekochte Weizenspeisen, kreative Kaltspeisen sowie Obst- und Gemüseschnitzen gegeneinander an. Ihre exquisiten Fähigkeiten in der chinesischen Kochkunst kamen in ihren kulinarischen chinesischen Kreationen zum Ausdruck. Die Gold-, Silber-, Bronze-, Exzellenz- und anderen Auszeichnungen des Gesamtwettbewerbs sowie die Auszeichnungen für die Gewinner und Zweit- und Drittplatzierten der einzelnen Veranstaltungen wurden im Rahmen einer Preisverleihung vor Ort verliehen.

Dieser Wettbewerb wurde von der China Cuisine Association, der Foshan Haitian Flavoring and Food Company Ltd. und GoChinaTV ausgeführt und wurde von der örtlichen Regierung organisiert. Als Hauptsponsor der Meisterschaft hat die Foshan Haitian Flavoring and Food Company Ltd. versucht, die chinesische Küche zu bewerben und versorgte die Teilnehmer mit verschiedenen Gewürzen, um der Welt die Farben, Aromen und Geschmäcker der chinesischen Küche näherzubringen.

Die Organisatoren veranstalteten auch Aktivitäten, bei denen die Utensilien der chinesischen Küche präsentiert und talentierte Hobbyköche und junge Talente gesucht wurden, um lokale Köstlichkeiten, die chinesische Esskultur und die Weitergabe der Fertigkeiten chinesischer Kochkunst zu fördern.

Die Meisterschaft der Kochkunst fand im Rahmen der 24. Chrysanthemen-Kunstausstellung in Banan statt, deren Ziel es ist, die zahlreichen touristischen Attraktionen der Stadt zu bewerben. Mehr als 2 Millionen Töpfe mit verschiedenen Chrysanthemen sind ausgestellt, um Banans kulturelle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung und andere Aspekte in verschiedenen Designs zu präsentieren. Die Chrysanthemen-Kunstausstellung fällt dieses Jahr auch zufällig mit dem Laternenfestival der heißen Quellen im Süden zusammen, einem weiteren Lichtfest in der Stadt. Insgesamt 108 Lichtskulpturen mit 18 verschiedenen Themen werden entlang des Weges aufgestellt und sind bis Ende Februar 2021 zu bewundern.

