Deutschlands bekanntestes Nashorn hat sich mit Songs wie "OH YEAH" in die Herzen von Millionen Kindern gerappt. Pünktlich zum Schulstart beweist DIKKA einmal mehr sein Gespür für Hits. Gemeinsam mit Freche Freunde Kids bringt das rappende Nashorn erstmals Snacks und Müsli für hungrige Schulkinder in die Regale. Wie das schmeckt? Natürlich "OH YEAH"! Und das ganz ohne Quatsch auf der Zutatenliste. Erhältlich im Handel ab Ende Juli 2024 und im Freche Freunde Online Shop unter www.frechefreunde.de. Freisteller und hochauflösendes Bildmaterial gibt es HIER.

Hauptsache frech: Freche Freunde Kids & DIKKA feiern Snacks für Kids

Eins ist klar: Frech sein und Quatsch machen geht für DIKKA und Freche Freunde Kids klar. Quatsch auf der Zutatenliste ist ein absolutes No Go. Deshalb werden die Produkte der frechen Kooperation aus natürlichen Bio-Zutaten hergestellt - frei von Zusatzstoffen und ohne künstliche Aroma- und Farbstoffe. Freches Nashorn-Ehrenwort! Damit das Müsli und die beiden Snacks "OH YEAH" schmecken, setzen DIKKA und Freche Freunde Kids auf die beliebtesten Geschmacksrichtungen für Schulkinder und extra viel Knusperspaß. Natürlich dürfen da auch nicht die lustigen Obst- und Gemüsecharaktere von Freche Freunde Kids fehlen. Denn Alfred Apfel, Bob Banane und Tom Tomate wollen Kindern Lust auf eine ausgewogene Ernährung machen.

Bühne frei für die Snacks von Freche Freunde Kids & DIKKA

Bobs & DIKKAs Knusper Müsli Banane & Kakao

Dieses Knusper Müsli macht seinem Namen alle Ehre. Warum? Weil Knusper-Cluster, Cornflakes und Reispops für den Extra-Crunch am Morgen sorgen - und das mit einem hohem Vollkornanteil. Außerdem ist Bob Banane mit seinem fruchtig-süßen Bananengeschmack bei Kids immer ein Hit - genauso wie Fairtrade-Kakao. Der Clou: Bobs & DIKKAs Knusper Müsli enthält 30 Prozent weniger Zucker als vergleichbare Produkte und ist mit dem Nutri-Score A bewertet. So geht nashornstarkes Frühstück. 280 Gramm für 3,99 Euro (UVP).

Alfreds & DIKKAs Knusper Kugeln Apfel & Vanille

Schluss mit langweiligen Snacks für die Pause und her mit dem Knusperspaß! Statt aus weichen Datteln, werden Alfreds & DIKKAs Knusper Kugeln aus Reiscrispies, Dinkelweizenflocken, Cornflakes sowie Sonnenblumenkernen hergestellt - das sorgt für einen hohen Ballaststoffgehalt. Knusper-Garantie inklusive. Natürlich darf auch Alfred Apfel in Form von Bio-Apfelstückchen nicht fehlen. Genauso wie Vanille. Beide verleihen dem Snack das gewisse Extra und sorgen für den "OH YEAH" Geschmack, bei dem auch DIKKA nicht widerstehen kann. Die kleinen Kugeln sind mit dem Nutri-Score A bewertet und passen perfekt in jede Brotdose oder Jackentasche. 30 Gramm für 1,49 Euro (UVP).

Toms & DIKKAs Knusper Kringel Pizza Style

Darf es etwas herzhafter sein? Dann sind Toms & DIKKAs Knusper Kringel die richtige Wahl. Sie sind leicht gepufft statt fettig frittiert und mit dem Nutri-Score B bewertet. Damit sind sie die perfekte Alternative zu fettigen und salzigen Snacks wie Chips & Co. Toms leckere Bio-Tomaten und milde Kräuter verpassen den Knusper Kringeln einen leckeren Pizzageschmack, was sie nicht nur zum idealen Snack für einen gemütlichen Fernsehabend machen, sondern auch zum perfekten Snack für freche Kinder Partys, wenn DIKKAS Hits für nashornstarke Laune sorgen. 70 Gramm für 1,99 Euro (UVP).

Freche Freunde Kids & DIKKA: Die wohl frechste Kooperation des Jahres

DIKKA und Freche Freunde Kids wollen dafür sorgen, dass Kinder stark und mit viel Spaß groß werden. Dabei sollen sich Eltern entspannen können. "Ich schreibe Rap-Songs, die Kinder richtig cool finden und Eltern auch. So sollte es auch mit den Sachen sein, die Kinder essen. Deshalb bringen Freche Freunde Kids und ich gemeinsam Produkte raus, die Kinder und Eltern gleichermaßen feiern", erklärt DIKKA. Anna Brunstein von Freche Freunde ergänzt: "Wir finden es richtig cool, dass DIKKA hinter der Mission von Freche Freunde Kids steht - nämlich Kindern Lust auf eine gute Ernährung zu machen. Gemeinsam können wir noch mehr Eltern und Kindern zeigen, dass Frühstücken und Snacken für Schulkids auch anders gehen kann - nämlich verdammt lecker und ohne Quatsch auf der Zutatenliste. So brauchen Eltern keine Gewissensbisse zu haben."

