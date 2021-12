China Advertising Association

Das 28. internationale chinesische Werbefestival wird in Xiamen eröffnet

Beijing (ots/PRNewswire)

Das 28. Internationale chinesische Werbefestival, das von der China Advertising Association organisiert und von der Stadtregierung Xiamen unterstützt wird, wurde am 11. Dezember in Xiamen eröffnet. Das Festival, findet zum zweiten Mal in Xiamen statt und umfasst ein breites Spektrum an Inhalten wie Preiswettbewerbe, Gipfeltreffen, Medienwerbung, Ausstellungen und Vorführungen und zieht viele Aussteller aus der Werbebranche und verwandten Branchen an.

An der Eröffnungszeremonie nahmen führende Vertreter der zuständigen nationalen Ministerien und Kommissionen, Leiter der zuständigen Abteilungen der Provinz Fujian und der Stadt Xiamen, Verantwortliche der zentralen Medien und Vertreter der nationalen Marktaufsichts- und Verwaltungsabteilungen teil. Außerdem beteiligten sich auch Leiter von Landes- und Kommunale Werbeverbänden, nationalem Werbeindustriepark, in- und ausländische Gäste sowie registrierte Vertreter aus allen Landesteilen.

