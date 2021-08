Crystal Blockchain

Crystal Blockchain unterstützt jetzt die Analyse von über 300 DeFi-Protokollen

Amsterdam (ots/PRNewswire)

- Von den mehr als 2600 ERC20-Token, die Crystal jetzt unterstützt, sind mehr als 300 auf DeFi fokussiert.

Die Analyseplattform für digitale Vermögenswerte Crystal Blockchain bietet jetzt AML-Compliance-Unterstützung für mehr als 300 DeFi-Protokolle; das ist die derzeit größte dezentrale Abdeckung auf dem Analysemarkt.

Da wir die Unterstützung von Ethereum (ETH)-Token-Transfers in unserem Überwachungstool erweitern, bieten wir nun Unterstützung für mehr als 2600 ERC-20-Token auf unserer Plattform. In diesem Zusammenhang unterstützen wir jetzt über 300 DeFi-Token, darunter Aave (AAVE), 1inch (1INCH) und The Graph (GRT). Wir werden weiterhin noch mehr ERC-20-Token-Transfers für eine detailliertere Analyse des Transaktionsprofils bereitstellen.

Die wachsende Bedeutung von DeFi-Analysen

Die dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi) wächst weiter: Bis Ende Juni 2021 interagierten 2,91 Mio. Ethereum-Adressen mit einem DeFi-Protokoll, was laut Cointelegraph einen Zuwachs von 65 % gegenüber dem Vorquartal darstellt. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum fortsetzt.

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1588638/Crystal_Blockchain_Infographic.jpg

Die aktuellen Top-Token, die Crystal unterstützt (nach Marktkapitalisierung), sind Aave (AAVE) der größte nach Marktkapitalisierung mit $3.906 Mio., gefolgt von The Graph (GRT) mit $2.953 Mio., Fei-Protokoll (FEI) mit $2.048 Mio., Liquity USD (LUSD) mit $727 Mio. und schließlich Neutrino USD (USDN) mit $434 Mio.

Die gesamte Marktkapitalisierung für unterstützte DeFi-Token auf der Crystal-Analyseplattform beträgt jetzt etwa 71,5 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das entspricht der aktuellen Marktkapitalisierung von Tether (USDT).

Die aktuelle Marktkapitalisierung des DeFi-Sektors beträgt 91 Mrd. $ - Crystal deckt fast 80 % dieses Volumens ab. Crystal erweitert seine DeFi-Analytik-Abdeckung, da der dezentralisierte Sektor expandiert.

Kontaktieren Sie das Team unter contact@crystalblockchain.com, um mehr über unsere Analyselösungen zu erfahren.

Informationen zu Crystal:

Crystal ist das weltweit führende All-in-One-Blockchain-Analyse-Tool für die Einhaltung der AML-Vorschriften für Kryptowährungen und bietet Blockchain-Analyse und Überwachung von Kryptotransaktionen für Tausende von Kryptowährungen in Echtzeit.

Crystal Blockchain arbeitet weltweit mit Kunden aus der Digital Asset Industry, dem Bankwesen und dem FI-Sektor zusammen. Wir helfen ihnen bei der Optimierung ihrer Know-Your-Transaction- (KYT) und Anti-Money-Laundering- (AML) Verfahren zur Einhaltung internationaler Compliance-Standards.

Verfügbar als kostenlose Demo-Version, SaaS, API und für die On-Premise-Installation. Entwickelt von Bitfury.

