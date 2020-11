Plasman

Plasman Group kündigt globale Markenumstellung an

Der führende Automobil- und Fertigungsbetrieb Plasman Group hat angekündigt, nun in den Automobil-, Verbraucher- und Medizinmärkten ausschließlich unter dem Namen Plasman(TM) aufzutreten. Mit einer spannenden Geschichte, die über 40 Jahre zurückreicht, spiegelt die Umstellung das Wachstum des Unternehmens von einem Zwei-Personen-Werkzeugbetrieb zu einem globalen Branchenführer wider. Plasman(TM) ist ein Hauptlieferant von Außenverkleidungen, Stoßfängern/Verkleidungen, Innenausstattungssystemen und Unterkomponenten für große OEM-Automobilmarken und ein bedeutender Akteur auf dem Konsumgütermarkt, der sich auf Präzisionsguss spezialisiert hat. In jüngster Zeit hat sich das Unternehmen weiter in die Medizinprodukte- und Biotech-Industrie diversifiziert.

Die Namen früherer Abteilungen, einschließlich A-Brite Plating, A.P. Plasman, Build-A-Mold, Plastal und Thermotech werden nun unter einem globalen Markennamen vereint. Es ist ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen, wie Plasman-CEO David Wiskel erklärt. "Es geht nicht nur um die Namensänderung, sondern um eine Gelegenheit, über alles nachzudenken, was wir in unserer Geschichte erreicht haben und was wir noch erreichen wollen. In über 16 Jahren, in denen ich als CEO tätig war, hat Plasman nicht aufgehört zu wachsen. Es ist eine aufregende Zeit für mich persönlich, für unser gesamtes Team und für jeden der Kunden, die wir betreuen."

Plasman hat kürzlich Omniluxe(TM) in die Liste seiner Produktangebote aufgenommen und ein neues Werk in Göteborg, Schweden, seiner Massenproduktion für Automobilhersteller gewidmet. Omniluxe ist eine Chromalternative, die strengsten Umweltrichtlinien entspricht. Seine Flexibilität gibt Designern die Freiheit, komplexe Formen zu gestalten. Mit endlosen Glanzoptionen und umfangreichen Möglichkeiten der Farbanpassung ist Omniluxe langlebig und umweltfreundlich, ohne Kompromisse bei der Schönheit eingehen zu müssen. Sie kann auch Lärm, Vibrationen und Härte bei einer Vielzahl von Anwendungen reduzieren.

Umweltfreundliche Produkte wie Omniluxe sind ein wesentlicher Bestandteil von Plasmans Engagement für Nachhaltigkeit. Durch Partnerschaften mit Kunden, Lieferanten und Teammitgliedern wurde eine eine Blaupause geschaffen, um gemeinsam auf eine bessere, nachhaltigere Zukunft für alle hinzuarbeiten. "Wir bewerten sorgfältig, wie wir arbeiten und blicken auf die Zukunft", erklärte David Wiskel. "Wir nehmen die Herausforderungen der Nachhaltigkeit als Chance zur Innovation und kontinuierlichen Verbesserung unseres Produktdesigns wahr."

Informationen zu Plasman:

Plasman ist in 9 Ländern mit über 4000 Mitarbeitern tätig. Unser talentiertes und vielfältiges Team setzt auf Zusammenarbeit, liefert Lösungen und übernimmt Verantwortung für die Umwelt. Als One Driving Force(TM) sind wir weltweit tätig, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Vom Entwurf bis zum Vetrieb liefern wir das perfekte Teil, wo und wann immer Sie es brauchen, jeden Tag rund um die Welt.

Plasman hat seinen Hauptsitz in Windsor, Ontario, Kanada, und befindet sich im Besitz von Insight Equity, Dallas, Texas.

