101domain fügt neue Google Workspace-Pläne hinzu, um Unternehmen bei ihrer digitalen Transformationsreise zu unterstützen

Vista, KalifornienVista, Kalifornien (ots/PRNewswire)

101domain, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung von Domainnamen und Online-Webdiensten, gab heute die Einführung von Google Workspace bei 101domain.com bekannt. Google Workspace (ehemals G Suite) ist ein integrierter Arbeitsbereich mit Kollaborations- und Produktivitätstools, die auf der Google Cloud basieren.

Google Workspace ist der neue Name, die neue Marke und das neue Nutzererlebnis der Google G Suite, die 101domain seit 2013 anbietet. Eine Reihe von Google Workspace-Plänen ist unter 101domain.com verfügbar, beginnend bei 6 US-Dollar/Monat, um den Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht zu werden. Mit dem neuen Google-Arbeitsbereich erhalten Kunden eine Vielzahl von Kerntools für Kommunikation und Zusammenarbeit - wie Chat, E-Mail, Sprach- und Videoanrufe und Content-Management - in einer einzigen, einheitlichen Lösung.

Vorteile von Google Workspace:

- Alles, was Sie brauchen, in einem integrierten Workspace: Der neu gestaltete Google-Workspace hilft Menschen, Teams und Unternehmen mit Google Mail, Drive, Kalender, Meet, Chat, Dokumenten, Blättern, Dias und vielem mehr, ihre beste Arbeit an einem Ort zu erledigen. Google Workspace ist ein umfassender und erschwinglicher Ersatz für mehrere Abonnements - wie Slack, Dropbox und Zoom. - So viel Cloud-Speicher wie Sie benötigen: Google Workspace bietet Cloud-Speicherplatz, der auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist. Beginnend bei 30 GB pro Nutzer und bis zu unbegrenztem Cloud-Speicherplatz, der von Google Drive, Google Mail und Google Photos gemeinsam genutzt wird, für fünf oder mehr Nutzer (oder 1 TB pro Nutzer bei weniger als fünf Nutzern). - Dateiablage und -zugriff für Teams: Gemeinsam genutzte Laufwerke schaffen eine Eigentümerstruktur, bei der das Team Eigentümer einer Datei ist, so dass nichts verloren geht, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt. Verwalten Sie den Zugriff, indem Sie unterschiedliche Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten und Organisieren zuweisen. - Intelligente Cloud-Suche: Google Cloud Search ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Google Workspace eine flexible, hilfreiche und einfache Erfahrung für Nutzer bietet. Durchsuchen Sie die Inhalte Ihres Unternehmens in allen Google Workspace-Diensten, von Google Mail und Drive bis hin zu Dokumenten, Blättern, Folien, Kalendern und mehr. Mit der Google Cloud Search können Sie finden, was immer Sie suchen, egal wo es sich befindet. - Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention (DLP)): Erstellen und wenden Sie Aufbewahrungsregeln an, um die Inhalte zu steuern, die Nutzer außerhalb der Organisation in Google Drive-Dateien freigeben können. DLP verhindert die unbeabsichtigte Offenlegung von sensiblen Informationen und Daten, um die Einhaltung des DSGVO zu gewährleisten. - Maximale Google Meet-Teilnehmer: Nehmen Sie über mobile Geräte, Computer oder einen Konferenzraum an Videokonferenzen teil. Trüben Sie Ihren Hintergrund für zusätzliche Privatsphäre, schalten Sie Live-Untertitel ein, um das Gespräch während des Meetings verfolgen zu können, und beschäftigen Sie Ihre Teilnehmer mit Fragen und Antworten und Umfragen. Sie können sich mit bis zu 250 Teilnehmern gleichzeitig treffen, Besprechungen aufzeichnen und diese automatisch auf Ihrer Festplatte speichern.

Q101domain möchte ein langfristiger Partner für unsere Kunden sein, um sie bei der Einrichtung, dem Wachstum und dem Schutz ihrer digitalen Vermögenswerte zu unterstützen, wozu Infrastruktur, Kommunikation und Produktivitätswerkzeuge gehören", sagte Anthony Beltran, Präsident von 101domain. "Die Erweiterung unserer Partnerschaft mit der Google Cloud Platform verbessert unsere Fähigkeit, ein Produkt- und Dienstleistungsangebot zu liefern, das weit über reine Domainnamen hinausgeht."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.101domain.com/google_workspace.htm

Informationen zu 101domain

101domain wurde 1999 gegründet und bietet Privatpersonen und Unternehmen als vertrauenswürdiger Partner für den Schutz von Domainnamen und Marken mit der größten Auswahl an Domainnamenerweiterungen, die es überhaupt gibt, eine erstklassige End-to-End-Erfahrung. 101domain ist ein etablierter Name in der Web-Service-Branche und ICANN-akkreditierter Domain-Registrar. 101domain bietet einigen der größten Marken aus der ganzen Welt Domainnamen-Portfolio-Management, Domain-Akquisition, globales DNS, SSL, Hosting, Google Workspace und Markenschutz. Twitter @101domain Facebook @101domain Instagram @101domaincom LinkedIn @101domaincom

Mehr über Google Workspace

